Wall Street: Ανάκαμψη μετά το sell-off στις μετοχές AI – Στο επίκεντρο η OpenAI

Ο Nasdaq Composite σημείωσε άνοδο την Παρασκευή 9/10, μετά τις απώλειες της προηγούμενης συνεδρίασης, κατά την οποία η απογοητευτική έκθεση εσόδων της OpenAI περιόρισε τη δυναμική των μετοχών που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη.

Ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq ενισχύθηκε κατά 0,6%, ενώ ο S&P 500 σημείωσε άνοδο 0,3%. Ο Dow Jones Industrial Average κινήθηκε ανοδικά κατά 64 μονάδες ή 0,1%.

Το ETF State Street Technology Select Sector SPDR (XLK), το οποίο παρακολουθεί τον τεχνολογικό κλάδο, κατέγραψε άνοδο 1%.

Στον τεχνολογικό τομέα, ξεχώρισε η άνοδος κατά 2% της SpaceX, της εταιρείας διαστημικών και δορυφορικών υπηρεσιών υπό τον Έλον Μασκ, μετά τη συμφωνία για την εξαγορά ενός χαρτοφυλακίου φάσματος συχνοτήτων που καλύπτει ολόκληρη την επικράτεια των ΗΠΑ. Αντίθετα, οι μετοχές των AT&T, Verizon και T-Mobile υποχώρησαν, καθώς οι επενδυτές ανησύχησαν ότι η συμφωνία ενδέχεται να εντείνει τον ανταγωνισμό στον κλάδο.

Μεταξύ των τεχνολογικών μετοχών που κινήθηκαν επίσης ανοδικά ήταν η Lumentum, με κέρδη 8%, και η KLA, η οποία ενισχύθηκε κατά 2%.

Η έκθεση της OpenAI πίεσε τις μετοχές της τεχνητής νοημοσύνης

Οι μετοχές που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη υποχώρησαν την Πέμπτη, μετά την επιβεβαίωση από το CNBC ότι η OpenAI ενημέρωσε τους επενδυτές πως τα ετησιοποιημένα έσοδά της ανέρχονταν σε 50 δισ. δολάρια στα τέλη Σεπτεμβρίου.

Τον προηγούμενο μήνα είχαν κυκλοφορήσει ευρέως αναφορές για έσοδα ύψους 68 δισ. δολαρίων. Ωστόσο, σύμφωνα με πρόσωπο που έχει γνώση του θέματος, το ποσό αυτό περιλάμβανε και τα ακαθάριστα έσοδα από συνεργάτες της εταιρείας.

Ο Nasdaq Composite υποχώρησε την Πέμπτη περισσότερο από 1%, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη ημερήσια πτώση του από τα μέσα Αυγούστου. Ήταν η δεύτερη συνεχόμενη πτωτική συνεδρίαση για τον τεχνολογικό δείκτη, μετά την επίτευξη νέων ιστορικών υψηλών νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα.

«Οι ρευστοποιήσεις αντανακλούσαν ακραίες ανισορροπίες στις τοποθετήσεις των επενδυτών, οι οποίες, κατά την άποψή μας, δεν έχουν ακόμη εκτονωθεί πλήρως. Για τον λόγο αυτό, το σύνολο των τεχνολογικών μετοχών που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη δύσκολα θα καταγράψει απλώς μια απότομη ανάκαμψη σε σχήμα V», έγραψε ο Άνταμ Κρισαφούλι της Vital Knowledge.

Όπως πρόσθεσε, το βασικό ζήτημα για την τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι η διάκριση μεταξύ ακαθάριστων και καθαρών εσόδων σε ετησιοποιημένη βάση, αλλά το γεγονός ότι οι ανεξάρτητες εταιρείες που αναπτύσσουν προηγμένα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης γίνονται ολοένα λιγότερο ελκυστικές ως επιχειρηματικές δραστηριότητες. Παράλληλα, αυξάνονται οι ενδείξεις ότι οι αγορές αντιδρούν στην αυξανόμενη προσφορά χρέους και μετοχών που συνδέονται με τον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης.

Σε θετικό έδαφος οι βασικοί δείκτες σε εβδομαδιαία βάση

Παρά τις πρόσφατες διακυμάνσεις, και οι τρεις βασικοί χρηματιστηριακοί δείκτες των ΗΠΑ οδεύουν προς την ολοκλήρωση της εβδομάδας με κέρδη.

Ο Dow Jones και ο Nasdaq καταγράφουν άνοδο 0,4% σε εβδομαδιαία βάση, ενώ ο S&P 500 έχει ενισχυθεί σχεδόν κατά 1%.