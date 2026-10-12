Η «ενεργειακή εκεχειρία» Τραμπ φρενάρει το πετρέλαιο και στηρίζει τις ευρωαγορές

Οι ευρωπαϊκές αγορές ξεκίνησαν την εβδομάδα με κέρδη, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν την αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου, τα ασαφή γεωπολιτικά μηνύματα και το πρώτο κύμα εταιρικών ανακοινώσεων για το τρίτο τρίμηνο.

Ο Stoxx Europe 600 κινείται ανοδικά κατά 0,5% στην αρχή της συνεδρίασης και σταθεροποιείται μετά τις έντονες μεταβολές της περασμένης εβδομάδας. Η υποχώρηση των ενεργειακών τιμών αντισταθμίζει εν μέρει την επιφυλακτικότητα για τις γεωπολιτικές εξελίξεις.

Στις επιμέρους αγορές, ο DAX της Φρανκφούρτης προσθέτει 0,54% και φτάνει τις 25.223,18 μονάδες, ενώ ο CAC 40 του Παρισιού κερδίζει 0,51% και διαμορφώνεται στις 7.843,03 μονάδες. Στο Λονδίνο, ο FTSE 100 ανεβαίνει 0,57% στις 10.612,67 μονάδες. Πιο ισχυρή είναι η άνοδος στο Μιλάνο, όπου ο FTSE MIB αυξάνεται κατά 0,82% στις 50.152,78 μονάδες, ενώ πρωταγωνιστής είναι η Μαδρίτη με τον IBEX 35 να κερδίζει 1,28% και να φτάνει τις 19.276,90 μονάδες.

Πετρέλαιο: Πίεση από την πρόταση Τραμπ για «ενεργειακή εκεχειρία»

Η αγορά ενέργειας δίνει τον τόνο στις πρώτες τοποθετήσεις ανά κλάδο. Το Σαββατοκύριακο ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, πρότεινε άμεση «ενεργειακή εκεχειρία» ανάμεσα σε Ρωσία και Ουκρανία, γεννώντας βραχύβιες προσδοκίες για λιγότερες διαταραχές στις παγκόσμιες ροές καυσίμων.

Τα συμβόλαια Brent Δεκεμβρίου υποχωρούν 1,8% στα 102,84 δολάρια το βαρέλι. Έτσι χάνουν ένα μέρος της εβδομαδιαίας ανόδου του 3%, που είχε προκύψει από τις γεωπολιτικές εντάσεις.

Η πρόταση για περισσότερες ρωσικές εξαγωγές ντίζελ προς τις ΗΠΑ και τις διεθνείς αγορές συναντά, ωστόσο, σοβαρά πρακτικά εμπόδια. Οι συνεχείς επιθέσεις Ουκρανών με drones σε μεγάλα ρωσικά διυλιστήρια έχουν μειώσει αισθητά τη διυλιστική δυναμικότητα της χώρας. Οι συμμετέχοντες στην αγορά αμφιβάλλουν πόσο επιπλέον καύσιμο μπορεί πράγματι να εξαχθεί από τη Μόσχα, αφού πρώτα καλυφθεί η εσωτερική ζήτηση.

Την αβεβαιότητα γύρω από κάθε ανεπιβεβαίωτη κατάπαυση των εχθροπραξιών επιτείνουν οι νέες ρωσικές επιθέσεις στο ουκρανικό ηλεκτρικό δίκτυο το Σαββατοκύριακο. Την ίδια ώρα, τα ουκρανικά πλήγματα έφτασαν σε τεχνολογικές υποδομές της Ρωσίας, μεταξύ άλλων σε data centers της Yandex, με αποτέλεσμα διακοπές σε περιφερειακές διαδικτυακές και τραπεζικές υπηρεσίες.

Οι traders θυμίζουν ότι τον Σεπτέμβριο η Ουάσιγκτον είχε παρουσιάσει σχεδόν ίδιο σχέδιο «εκεχειρίας», το οποίο τελικά δεν οδήγησε σε επιβεβαιωμένη παύση των επιχειρήσεων στο πεδίο.

Στο επίκεντρο τα αποτελέσματα και ο αμερικανικός πληθωρισμός

Παρότι τα γεωπολιτικά νέα προκαλούν βραχυπρόθεσμες διακυμάνσεις στα εμπορεύματα, το γενικότερο κλίμα στις αγορές εξαρτάται κυρίως από μακροοικονομικά και εταιρικά στοιχεία που έρχονται αργότερα μέσα στην εβδομάδα.

Οι θεσμικοί επενδυτές στρέφουν την προσοχή τους στην έναρξη της σεζόν αποτελεσμάτων τριμήνου, με τις μεγάλες αμερικανικές τράπεζες να δημοσιεύουν τις επιδόσεις τους την Τρίτη. Στην Ευρώπη, η αγορά θα εστιάσει στις προβλέψεις των διοικήσεων, ψάχνοντας σημάδια για το αν τα περιθώρια κέρδους αντέχουν στο ακριβότερο κόστος δανεισμού και στις μεταβολές των τιμών των πρώτων υλών.

Σε μακροοικονομικό επίπεδο, το μεγαλύτερο τεστ για την ανάληψη κινδύνου αναμένεται την Τετάρτη, με τα στοιχεία του αμερικανικού πληθωρισμού (CPI). Οι επενδυτές θα τα αναλύσουν για να κρίνουν αν η Fed θα συνεχίσει την αυστηρή νομισματική πολιτική της ή θα αφήσει τα επιτόκια αμετάβλητα στην επόμενη συνεδρίασή της.