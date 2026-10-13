Ευρωαγορές: Αντιστέκονται στο τεχνολογικό sell off με το βλέμμα στα εταιρικά αποτελέσματα

Τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια δείχνουν ανθεκτικότητα απέναντι στο παγκόσμιο κύμα ρευστοποιήσεων στις τεχνολογικές μετοχές, καταγράφοντας ήπια κέρδη, παρά τις ισχυρές πιέσεις που είχαν προηγηθεί στις ασιατικές αγορές και στη Wall Street.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx Europe 600 κινείται ανοδικά κατά 0,49%, στις 638,78 μονάδες, με πολύ καλύτερη εικόνα από τις αγορές της Ασίας, όπου υπάρχει μεγάλη συγκέντρωση εταιρειών τεχνολογίας, αλλά και από τους αμερικανικούς δείκτες, που υποχώρησαν στην προηγούμενη συνεδρίαση.

Η διαφορά αυτή αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό στη σύνθεση των ευρωπαϊκών αγορών. Αντίθετα με τον τεχνολογικά προσανατολισμένο Nasdaq και τις ασιατικές αγορές ημιαγωγών, οι ευρωπαϊκοί δείκτες δεν έχουν αντίστοιχη συγκέντρωση εταιρειών υψηλής κεφαλαιοποίησης, των οποίων οι αποτιμήσεις συνδέονται άμεσα με την τεχνητή νοημοσύνη.

Έτσι, οι ευρωπαϊκές μετοχές φαίνονται λιγότερο εκτεθειμένες σε απότομες κινήσεις περιορισμού του επενδυτικού ρίσκου στον τεχνολογικό κλάδο. Στα επιμέρους χρηματιστήρια, ο γερμανικός DAX κερδίζει 0,31%, στις 25.355,71 μονάδες, και ο γαλλικός CAC 40 ενισχύεται κατά 0,45%, στις 7.868,34 μονάδες. Στο Λονδίνο, ο FTSE 100 σημειώνει άνοδο 0,96%, στις 10.758,16 μονάδες, ενώ ο ισπανικός IBEX 35, όπου οι τραπεζικές μετοχές έχουν μεγάλο βάρος, προχωρά κατά 0,4%, στις 19.362,63 μονάδες.

Σημαντικό στήριγμα για τις ευρωπαϊκές αγορές αποτελεί ο ενεργειακός κλάδος, αφού οι τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου παραμένουν κοντά στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων δύο εβδομάδων. Οι ενεργειακές εταιρείες σε αγορές όπως το Λονδίνο και το Όσλο προσελκύουν αγοραστικό ενδιαφέρον, αντισταθμίζοντας εν μέρει τις πιέσεις σε βιομηχανικές επιχειρήσεις και εταιρείες καταναλωτικών αγαθών και υπηρεσιών.

Οι διαρκείς ανησυχίες για την ασφάλεια των θαλάσσιων μεταφορών στη Μέση Ανατολή, μαζί με τις επιθέσεις σε εμπορικά πλοία στα Στενά του Ορμούζ, κρατούν ψηλά το γεωπολιτικό ασφάλιστρο κινδύνου στις διεθνείς ενεργειακές αγορές. Τα ευρωπαϊκά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (futures) φυσικού αερίου παραμένουν πάνω από τα 82 ευρώ ανά μεγαβατώρα, ενώ και οι τιμές του αργού πετρελαίου διατηρούνται σε υψηλά επίπεδα.

Η εξέλιξη αυτή βελτιώνει τις προοπτικές των μεγάλων πετρελαϊκών εταιρειών και ορισμένων επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας, στηρίζοντας τους ευρωπαϊκούς δείκτες. Ταυτόχρονα, το υψηλό ενεργειακό κόστος συνεχίζει να πιέζει τις ενεργοβόρες βιομηχανίες και τις επιχειρήσεις που εξαρτώνται από την καταναλωτική ζήτηση.

Το ενδιαφέρον των επενδυτών στρέφεται σταδιακά στην έναρξη της περιόδου αποτελεσμάτων τρίτου τριμήνου, με τις μεγάλες αμερικανικές τράπεζες να δίνουν τον τόνο. Οι JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Citigroup και Wells Fargo αναμένεται να ανακοινώσουν σήμερα τα οικονομικά τους αποτελέσματα, προσφέροντας μια πρώτη ουσιαστική εικόνα για την κατάσταση του χρηματοπιστωτικού συστήματος και τις προοπτικές της αμερικανικής οικονομίας.

Τα αποτελέσματα αυτά θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικά για τις διεθνείς αγορές, αφού θα δείξουν πώς διαχειρίζονται οι μεγάλες τράπεζες το αυξημένο κόστος καταθέσεων, σε περιβάλλον όπου οι αποδόσεις των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού βρίσκονται σε υψηλά πολλών δεκαετιών. Οι επενδυτές θα εστιάσουν ιδιαίτερα στις προβλέψεις για επισφαλή δάνεια και στα ποσοστά διαγραφής απαιτήσεων, αναζητώντας ενδείξεις για το αν τα νοικοκυριά μπορούν να ανταποκριθούν στις δανειακές τους υποχρεώσεις υπό το βάρος των υψηλών επιτοκίων.

Παράλληλα, υπό το μικροσκόπιο θα βρεθούν τα έσοδα από την επενδυτική τραπεζική και η δραστηριότητα στις εξαγορές και συγχωνεύσεις, που αποτελούν σημαντικούς δείκτες της εμπιστοσύνης των επιχειρήσεων και της διάθεσής τους για νέες επενδύσεις. Η πορεία αυτών των μεγεθών θα μπορούσε να επηρεάσει όχι μόνο τις τραπεζικές μετοχές στις ΗΠΑ, αλλά και το κλίμα στις ευρωπαϊκές αγορές.

Πέρα από τις αμερικανικές τράπεζες, οι επενδυτές στην Ευρώπη περιμένουν σημαντικές ανακοινώσεις από μεγάλες εισηγμένες της περιοχής. Η ολλανδική ASML, από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές εξοπλισμού παραγωγής ημιαγωγών παγκοσμίως, αναμένεται να δημοσιεύσει τα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου την Τετάρτη.

Οι επιδόσεις της θα αποτελέσουν κρίσιμο ένδειξη για την πορεία των παγκόσμιων επενδύσεων στον κλάδο των μικροτσίπ, αλλά και για τη ζήτηση προηγμένων τεχνολογιών λιθογραφίας, απαραίτητων για την παραγωγή ημιαγωγών υψηλών επιδόσεων. Η ανακοίνωση αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα μετά τις πρόσφατες πιέσεις στις τεχνολογικές μετοχές διεθνώς, καθώς οι επενδυτές αναζητούν σημάδια για τη βιωσιμότητα των υψηλών επενδύσεων που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη.

Στο επίκεντρο θα βρεθεί επίσης η σουηδική EQT, ένας από τους μεγαλύτερους ευρωπαϊκούς ομίλους διαχείρισης ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων. Τα αποτελέσματά της, που αναμένονται αργότερα μέσα στη μέρα, θα δώσουν σημαντικές πληροφορίες για την πορεία των εξαγορών και συγχωνεύσεων στην Ευρώπη, τις επιδόσεις της αγοράς ιδιωτικής πίστωσης και τη διάθεση των θεσμικών κεφαλαίων για νέες επενδύσεις.