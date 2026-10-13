Τεχνολογικό sell off μετά το καμπανάκι της Broadcom για «καζίνο» στην AI

Εντείνονται οι πιέσεις στις μετοχές του κλάδου των ημιαγωγών, με το χρηματιστήριο της Νότιας Κορέας, όπου κυριαρχούν οι εταιρείες τσιπ, να καταγράφει απώλειες της τάξης του 7%.

Οι ανησυχίες των επενδυτών για τις επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη ενισχύθηκαν, αφού ο διευθύνων σύμβουλος της Broadcom παρομοίασε το κλίμα στην αγορά με καζίνο και προειδοποίησε ότι η χρηματοδότηση της ανάπτυξης των υποδομών θα αποδειχθεί καθοριστικό πρόβλημα.

Πιο συγκεκριμένα, ο Hock Tan υποστήριξε ότι το ζήτημα της χρηματοδότησης μπορεί να είναι πιο δύσκολο από την έλλειψη τσιπ. «Πολλοί επενδυτές δεν γνωρίζουν καν πού τοποθετούν τα χρήματά τους», είπε ο επικεφαλής της αμερικανικής εταιρείας τσιπ σε εκδήλωση στη Σιγκαπούρη. «Καλλιεργούν υπερβολικά μεγάλες προσδοκίες και στο τέλος διαπιστώνουν ότι το σκηνικό θυμίζει περισσότερο καζίνο».

Οι δηλώσεις αυτές υπονόμευσαν περαιτέρω την εμπιστοσύνη στις μετοχές του κλάδου της τεχνητής νοημοσύνης, σε μια στιγμή που τα υψηλότερα επιτόκια αρχίζουν να βαραίνουν τις μεγάλες συμφωνίες που στηρίζονται στον δανεισμό και να απειλούν τις αρχικές δημόσιες προσφορές (IPOs), οι οποίες κάποτε προκαλούσαν έντονο ενδιαφέρον.

«Η αβεβαιότητα για το αν ο ανοδικός κύκλος μπορεί να κρατήσει μέχρι το 2028 και έπειτα φαίνεται να πιέζει τις αποτιμήσεις και τις τιμές των μετοχών» των κορεατικών εταιρειών τσιπ, δήλωσε στο Bloomberg ο Ha Seok-Keun, επικεφαλής επενδύσεων της Eugene Asset Management.

Οι μετοχές των Samsung Electronics και SK Hynix σημείωσαν πτώση άνω του 8%, πιέζοντας τον δείκτη Kospi.

Οι κορεατικές μετοχές δέχθηκαν το μεγαλύτερο πλήγμα, καθώς οι επενδυτές αντέδρασαν και σε δημοσίευμα που αναφέρει ότι η κινεζική ανταγωνίστρια CXMT Corp. έχει προχωρήσει σε μια νέα αρχιτεκτονική μνήμης, στην οποία εργάζονται επίσης η Samsung και η SK Hynix.

Ο Kospi έχει πλέον απωλέσει το ένα τρίτο της αξίας του σε σχέση με το ιστορικό υψηλό που είχε σημειώσει τον Ιούνιο.