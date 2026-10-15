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Ο Τσίπρας και η (ακρο)δεξιά
Γιώργος Ραυτόπουλος
10:26 - 15 Οκτ 2026

Ο Τσίπρας και η (ακρο)δεξιά

Γιώργος Ραυτόπουλος

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Ο Αλέξης Τσίπρας προκάλεσε αντιδράσεις με τη δήλωσή του στο ΚΡΗΤΗ TV ότι δεν έχει συγκυβερνήσει ποτέ με τη Δεξιά, αφήνοντας έτσι εμμέσως αιχμές για τη συγκυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία του Αντώνη Σαμαρά κατά τη διάρκεια των μνημονίων.

Συγκεκριμένα, ο Αλέξης Τσίπρας δήλωσε: «Εγώ δεν συγκυβέρνησα ποτέ με τη Δεξιά», αναφερόμενος στην ανάγκη δημιουργίας ενός ισχυρού αντίπαλου πόλου απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Εντούτοις, ο πρώην πρωθυπουργός κατηγορείται από πολιτικούς αντιπάλους για… κενά μνήμης, επειδή αποσιωπά την κυβερνητική σύμπραξη με τους ΑΝΕΛ του Πάνου Καμμένου από το 2015 έως τον Ιανουάριο του 2019.

«Λογικά, ο Αλέξης Τσίπρας που συγκυβέρνησε με τον Πάνο Καμμένο και τους ΑΝΕΛ ήταν συνωνυμία», σχολίασε αιχμηρά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ενώ ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Νίκος Ανδρουλάκης, δήλωσε στον ΣΚΑΪ: «Το κεντρικό τους αφήγημα είναι ότι το ΠΑΣΟΚ συγκυβέρνησε με τη Νέα Δημοκρατία. Με τη Δεξιά, λένε. Ότι αυτοί συγκυβέρνησαν με την ακροδεξιά, το ξέχασαν; Άρα, όταν πηγαίνουμε στο χθες, καλό είναι να τα λέμε όλα».

Ο Αλέξης Τσίπρας επιχείρησε, με το περιβόητο rebranding του, να αφήσει πίσω του τις «αμαρτίες» του παρελθόντος, ελπίζοντας στη λήθη της κοινωνίας. Παρ' όλα αυτά, ορισμένα λάθη τον κυνηγούν ακόμη. Ένα από τα μεγαλύτερά του ήταν, προφανώς, η κυβερνητική σύμπραξη με το συνωμοσιολογικό , ξενοφοβικό και εθνολαϊκιστικό κόμμα των ΑΝΕΛ. Μπορεί κανείς να θεωρήσει ότι αυτό το ατόπημα δικαιολογούνταν από τις περιστάσεις της εποχής, καθώς το 2015, στην κορύφωση της κρίσης, το κομματικό σύστημα προσδιοριζόταν περισσότερο από την ευθυγράμμιση ή την εναντίωση στις μνημονιακές υποχρεώσεις της χώρας παρά από τις ιδεολογικές διαφορές. Ωστόσο, ο τότε πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ θα μπορούσε να είχε επιλέξει ως κυβερνητικό του εταίρο το Ποτάμι. Όπως όμως αφηγείται ο Τσίπρας στην αυτοβιογραφία του, «Ιθάκη», ο Σταύρος Θεοδωράκης έφτασε στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ στην Κουμουνδούρου όταν οι διαβουλεύσεις με τον Καμμένο είχαν ήδη προχωρήσει.

Ο Θεοδωράκης, από την πλευρά του, αμφισβήτησε αυτή την εκδοχή, υποστηρίζοντας ότι το ραντεβού του είχε μετατεθεί και ότι ενημερώθηκε για τη συμφωνία ΣΥΡΙΖΑ–ΑΝΕΛ όταν έφτασε στο γραφείο του Τσίπρα. Σε κάθε περίπτωση, είναι τουλάχιστον προβληματικό να παρουσιάζεται μια τόσο κρίσιμη πολιτική επιλογή σαν να κρίθηκε από το ποιος πρόλαβε να φτάσει πρώτος σε ένα γραφείο.

Ο πρώην πρωθυπουργός θα μπορούσε, εκ των υστέρων και ειδικά στο πλαίσιο του rebranding, να προσεγγίσει με μεγαλύτερη κριτική διάθεση τη συμπόρευσή του με τους ΑΝΕΛ και να αναγνωρίσει το τραύμα που άφησε. Ωστόσο, στην «Ιθάκη», ο Τσίπρας παρουσιάζει τον Καμμένο ως «έντιμο εταίρο», ενώ σε παλαιότερες συνεντεύξεις του αναφερόταν σε εκείνον ως κεντροδεξιό. Η παραδοχή του Αλέξη Τσίπρα ότι ήταν λάθος του, ως ηγέτη της Αριστεράς, να καταστήσει ουσιαστικά τους ΑΝΕΛ ρυθμιστικό παράγοντα για τη διακυβέρνηση της χώρας για 4 χρόνια θα αποτελούσε σοβαρό δείγμα αυτοκριτικής. Παρόλα αυτά, ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ αρκείται σήμερα στην αποσιώπηση αυτού του γεγονότος.

Από την άλλη βέβαια, πρέπει να αναφερθεί και το τραύμα της ολιγόμηνης σύμπραξης του ΠΑΣΟΚ με το ΛΑΟΣ και τη ΝΔ επί πρωθυπουργίας Παπαδήμου.

Από εκεί και πέρα, η συγκυβέρνηση Σαμαρά–Βενιζέλου διαμορφώθηκε υπό τις ειδικές συνθήκες της εποχής, με βασικό στόχο την αποτροπή του Grexit. Κι ας μην ξεχνάμε ότι τότε τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ χαρακτηρίζονταν από τον ΣΥΡΙΖΑ ως ανθέλληνες και γερμανοτσολιάδες. Προφανώς, αυτές οι πρακτικές δεν ευνοούσαν τη διαμόρφωση ενός ευρέος προοδευτικού μετώπου για την αντιμετώπιση των υπερβολικών πιέσεων που ασκούσαν συντηρητικοί κύκλοι της Ευρώπης προς τη χώρα μας.

Και αυτή ακριβώς η στάση του Αλέξη Τσίπρα στο παρελθόν είναι και ο λόγος για τον οποίο αδυνατεί, ακόμη και με νέο πολιτικό σχηματισμό, να πείσει ότι είναι σε θέση να ενώσει τον κατακερματισμένο προοδευτικό χώρο, τη στιγμή μάλιστα που πρώην συνοδοιπόροι του στον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά τον κατηγορούν ότι ο ίδιος έχει κάνει δεξιά στροφή.

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