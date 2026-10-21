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Ευρωαγορές: Ήπιες μεταβολές με το βλέμμα στη Γαλλία και τα αποτελέσματα των αμερικανικών τεχνολογικών κολοσσών
Χρηματιστήρια
11:52 - 21 Οκτ 2026

Ευρωαγορές: Ήπιες μεταβολές με το βλέμμα στη Γαλλία και τα αποτελέσματα των αμερικανικών τεχνολογικών κολοσσών

Reporter.gr Newsroom

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Τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια σημειώνουν ήπιες διακυμάνσεις στη συνεδρίαση της Τετάρτης (21/10), με τις ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις στη Γαλλία να βρίσκονται στο επίκεντρο. Παράλληλα, το βλέμμα των επενδυτών παραμένει στραμμένο στις ΗΠΑ και συγκεκριμένα στα οικονομικά αποτελέσματα που πρόκειται να ανακοινώσουν οι μεγάλοι τεχνολογικοί κολοσσοί.

Σε αυτό το φόντο λοιπόν, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx σημειώνει αυτή την ώρα άνοδο 0,28% στις 640,43 μονάδες, με τους περισσότερους δείκτες στην περιοχή να σημειώνουν αντίστοιχα ήπιες μεταβολές.

Πιο συγκεκριμένα, ο γερμανικός DAX ενισχύεται ελαφρώς κατά 0,13% στις 25,339.12 μονάδες, ενώ άνοδο καταγράφει και ο γαλλικός CAC κατά 0,41% στις 7,870.92 μονάδες. Αντίθετα, ο βρετανικός FTSE υποχωρεί ελαφρώς 0,1% στις 10,723.25 μονάδες.

Όσον αφορά τους περιφερειακούς δείκτες τώρα, ο ισπανικός ΙΒΕΧ κερδίζει 0,17% στις 19,126.41 μονάδες, ενώ ο ΜΙΒ του Μιλάνου σημείωνει επίσης άνοδο 0,21% στις 49,176.50 μονάδες.

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