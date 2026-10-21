Ευρωαγορές: Ήπιες μεταβολές με το βλέμμα στη Γαλλία και τα αποτελέσματα των αμερικανικών τεχνολογικών κολοσσών

Σε αυτό το φόντο λοιπόν, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx σημειώνει αυτή την ώρα άνοδο 0,28% στις 640,43 μονάδες, με τους περισσότερους δείκτες στην περιοχή να σημειώνουν αντίστοιχα ήπιες μεταβολές.
Πιο συγκεκριμένα, ο γερμανικός DAX ενισχύεται ελαφρώς κατά 0,13% στις 25,339.12 μονάδες, ενώ άνοδο καταγράφει και ο γαλλικός CAC κατά 0,41% στις 7,870.92 μονάδες. Αντίθετα, ο βρετανικός FTSE υποχωρεί ελαφρώς 0,1% στις 10,723.25 μονάδες.
Όσον αφορά τους περιφερειακούς δείκτες τώρα, ο ισπανικός ΙΒΕΧ κερδίζει 0,17% στις 19,126.41 μονάδες, ενώ ο ΜΙΒ του Μιλάνου σημείωνει επίσης άνοδο 0,21% στις 49,176.50 μονάδες.