Από την αγάπη για τις πτήσεις σε επίθεση εν πτήσει: Τι γνωρίζουμε για τον συγκυβερνήτη της FlyDubai

Ο Χαμάμ αλ-Χαμάμι, ο οποίος ταυτοποιήθηκε ως ο συγκυβερνήτης της πτήσης 1073 της FlyDubai, είχε δημοσιεύσει τον Ιούνιο του 2022, σε μια πλέον διαγραμμένη ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης γραμμένη στα αραβικά, έναν ύμνο στην αεροπορία και στις πτήσεις.

«Αυτό που κάνει την αεροπορία και την εκπαίδευση πτήσης τόσο όμορφες είναι ότι δεν είναι σε καμία περίπτωση μια διαδικασία ρουτίνας», ανέφερε η ανάρτηση. «Υπάρχουν στιγμές που δεν ξεχνάς ποτέ — όπως η πρώτη σου πτήση μόνος σου ή η πρώτη φορά που προσγειώνεις ένα αεροσκάφος με επιβάτες μέσα».

Οι ερευνητές προσπαθούν τώρα να κατανοήσουν γιατί ο υπήκοος του Ομάν πήρε μια τόσο ριζοσπαστική τροπή και κατέληξε να χτυπά επανειλημμένα με τσεκούρι που υπήρχε μέσα στο αεροσκάφος τον κυβερνήτη του, προτού επιχειρήσει να συντρίψει ένα επιβατικό αεροσκάφος με περισσότερους από 170 ανθρώπους, σύμφωνα με ανθρώπους που γνωρίζουν την έρευνα.

Θέλουν επίσης να μάθουν πώς κατάφερε να προσληφθεί από τη FlyDubai, ανέφεραν οι ίδιες πηγές. Ο πρώτος εργοδότης του στον χώρο της αεροπορίας, η κρατική Oman Air, του απαγόρευσε να πετά αφού οι αρχές ενημερώθηκαν για το ενδιαφέρον του να περιηγείται σε ιστότοπους εξτρεμιστικού περιεχομένου, σύμφωνα με ανθρώπους που είχαν ενημερωθεί για το ιστορικό του. Ο Χαμάμι εντάχθηκε σε πρόγραμμα αποριζοσπαστικοποίησης και του ανατέθηκε θέση γραφείου, αλλά αργότερα κατάφερε να βρει νέα δουλειά στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ανέφεραν οι ίδιες πηγές.

Το Ομάν δεν έλαβε αιτήματα από άλλες χώρες για παροχή πληροφοριών ή έλεγχο του ιστορικού του στο πλαίσιο πρόσληψής του, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η FlyDubai αρνήθηκαν να σχολιάσουν όσο η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ο γενικός εισαγγελέας των ΗΑΕ δήλωσε το πρωί του Σαββάτου ότι ο συγκυβερνήτης της πτήσης 1073 επιχείρησε να διαπράξει τρομοκρατική ενέργεια, επαναλαμβάνοντας ένα συμπέρασμα στο οποίο είχε καταλήξει νωρίτερα ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και ένας ακόμη αξιωματούχος των Εμιράτων.

Μια ομάδα ασφαλείας των Εμιράτων μετέφερε τον Χαμάμι πίσω στα ΗΑΕ το πρωί της Πέμπτης, όπου κρατείται και ανακρίνεται.

Σαουδάραβας αξιωματούχος, ο οποίος είχε ενημερωθεί για την ανάκριση, δήλωσε, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, ότι ο Χαμάμι παραδέχθηκε πως ήθελε να ρίξει σκόπιμα το αεροπλάνο και ότι δεν φοβόταν τον θάνατο.

Η Σαουδική Αραβία, τα ΗΑΕ και το Ισραήλ έχουν δηλώσει ότι ο συγκυβερνήτης επιχείρησε να καταρρίψει το αεροσκάφος και εξετάζουν εάν είχε οποιεσδήποτε διασυνδέσεις με εξωτερικές δυνάμεις.

Το ιστορικό του δράστη

Ο Χαμάμι, ηλικίας 29 ετών σύμφωνα με τον Σαουδάραβα αξιωματούχο, γεννήθηκε από πατέρα από το Ομάν και Σύρια μητέρα και ζούσε επί πολλά χρόνια στο Ντουμπάι, σύμφωνα με ανθρώπους που γνωρίζουν την υπόθεση και σύμφωνα με τον πλέον διαγραμμένο λογαριασμό του στο X, την αυθεντικότητα του οποίου επιβεβαίωσαν ορισμένες από τις ίδιες πηγές.

Μεγάλωσε περνώντας ένα διάστημα στη Συρία, κατά τη διάρκεια του μακροχρόνιου εμφυλίου πολέμου της χώρας. Οι ερευνητές εξετάζουν το ενδεχόμενο να άρχισε να ριζοσπαστικοποιείται στη συγκεκριμένη εμπόλεμη χώρα, όπου ισλαμιστές αντάρτες πολεμούσαν εναντίον του κυβερνώντος καθεστώτος Άσαντ, ανέφεραν οι ίδιες πηγές.

Ο Χαμάμι στράφηκε στην αεροπορία, σπούδασε στα ΗΑΕ και τελικά βρήκε δουλειά στην κρατική Oman Air.

Όταν του απαγορεύτηκε να πετά εκεί, προσπάθησε να βρει δουλειά στη Royal Air Maroc, τον εθνικό αερομεταφορέα του Μαρόκου, το 2025, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Μαρόκου, το επίσημο ειδησεογραφικό πρακτορείο της χώρας. Η Royal Air Maroc δεν απάντησε σε αιτήματα για σχολιασμό.

Ο Χαμάμι ολοκλήρωσε επίσης εξ αποστάσεως πρόγραμμα σπουδών στη διοίκηση αεροπορικών επιχειρήσεων στο Buckinghamshire New University, περίπου 30 λεπτά δυτικά του κεντρικού Λονδίνου, σύμφωνα με εκπρόσωπο του πανεπιστημίου.

Η FlyDubai τον προσέλαβε τον Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους. Τα ΗΑΕ πραγματοποιούν συνήθως εκτεταμένους ελέγχους ασφαλείας κατά την πρόσληψη πιλότων. Δεν κατέστη δυνατό να διαπιστωθεί τι είδους έλεγχο πραγματοποίησε η FlyDubai για το ιστορικό του. Το Ομάν θα είχε μοιραστεί τις πληροφορίες που διέθετε, εφόσον του είχαν ζητηθεί, σύμφωνα με ανθρώπους που είχαν ενημερωθεί για το ιστορικό του.

Ένα αρχείο με περισσότερα από 3.000 στιγμιότυπα οθόνης από αναρτήσεις του διαγραμμένου λογαριασμού του Χαμάμι στο X εξακολουθεί να είναι διαθέσιμο στο Wayback Machine του Internet Archive, μια πλατφόρμα καταγραφής ιστοσελίδων. Σε αυτά περιλαμβάνονται πολλές αναρτήσεις που απορρίπτουν την ιδέα των γυναικών στον χώρο εργασίας και εκφράζουν προτίμηση για θρησκευόμενες γυναίκες που φορούν πέπλο.

«Δημιούργησα έναν ψεύτικο λογαριασμό, προσποιούμενος ότι είμαι Σύρος ή Λιβανέζος, και επικοινώνησα με γυναίκες από τη Σαουδική Αραβία», αναφέρει μια ανάρτηση του Δεκεμβρίου 2021 στα αραβικά. «Έμεινα έκπληκτος από το πόσο κάποιες από αυτές υποτιμούν τον εαυτό τους στέλνοντας φωτογραφίες τους».

Σε άλλη ανάρτηση, ανέφερε ότι μια γυναίκα τον είχε απορρίψει επειδή ήθελε να εργάζεται ως barista αντί να είναι νοικοκυρά. «Έχω έναν κανόνα: η σύζυγός μου δεν εργάζεται», έγραψε.

Αρκετές αναρτήσεις, οι οποίες ανακτήθηκαν μέσω της προσωρινής μνήμης εικόνων της Google, εμφανίστηκαν στον πλέον διαγραμμένο λογαριασμό του στο Instagram την ημέρα της επίθεσης αυτής της εβδομάδας.

Μία από αυτές έδειχνε μια διαδρομή φωτός που συνέδεε τους ιερούς μουσουλμανικούς τόπους της Μέκκας, της Μεδίνας και της Ιερουσαλήμ, συνοδευόμενη από ένα εθνικιστικό αραβικό ποίημα του 19ου αιώνα, του Αιγύπτιου ποιητή Μαχμούντ Σάμι αλ-Μπαρούντι:

«Η καρδιά μου είναι σταθερή και η ψυχή μου ελεύθερη. Αρνείται την ατίμωση και το σπαθί μου είναι κοφτερό. Γιατί, λοιπόν, να φοβάται ο άνθρωπος τον αποχωρισμό της ψυχής του; Δεν είναι, άλλωστε, το τέλος της ζωής ένας αποχωρισμός;»