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Ο δράστης της FlyDubai είχε αποκλειστεί από τις πτήσεις στο Ομάν λόγω ριζοσπαστικών απόψεων
Ειδήσεις
00:18 - 03 Οκτ 2026

Ο δράστης της FlyDubai είχε αποκλειστεί από τις πτήσεις στο Ομάν λόγω ριζοσπαστικών απόψεων

Reporter.gr Newsroom

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Ο συγκυβερνήτης της FlyDubai, ο οποίος μαχαίρωσε τον κυβερνήτη του και έστειλε την πτήση 1073 σε απότομη βύθιση προς το έδαφος, είχε προηγουμένως αποκλειστεί από το να πετά στο Ομάν, καθώς υπήρχαν ανησυχίες ότι είχε υιοθετήσει ριζοσπαστικές ιδεολογικές απόψεις, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν την υπόθεση.

Παρά την απαγόρευση, την οποία αποκάλυψε η Wall Street Journal, ο πιλότος, υπήκοος του Ομάν, προσλήφθηκε από τη FlyDubai, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, γεγονός που του επέτρεψε να πιλοτάρει στη συγκεκριμένη ευαίσθητη διαδρομή που συνδέει τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα με το Ισραήλ.

Δεν κατέστη δυνατό να διαπιστωθεί αν το Ομάν είχε κοινοποιήσει σε άλλες χώρες ή αεροπορικές εταιρείες τις ανησυχίες του σχετικά με τη ριζοσπαστικοποίηση του πιλότου. Δεν έγινε γνωστό ποια ακριβώς ήταν η φύση της ριζοσπαστικοποίησής του.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ηγούνται της έρευνας για το περιστατικό. Εκπρόσωπος των ΗΑΕ αρνήθηκε να σχολιάσει το ιστορικό του δράστη στο Ομάν, λέγοντας ότι αυτό γίνεται «προκειμένου να αποφευχθεί η προκατάληψη ως προς το αποτέλεσμα της έρευνας ή η παρέμβαση στην εξέλιξή της».

Η FlyDubai και η κυβέρνηση του Ομάν δεν απάντησαν σε αιτήματα για σχολιασμό.

Ανώτερος σύμβουλος του ηγέτη των ΗΑΕ και ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου χαρακτήρισαν την Παρασκευή την απόπειρα κατάρριψης της πτήσης 1073 της FlyDubai την Τετάρτη ως τρομοκρατική ενέργεια.

«Ο δράστης είχε υποστεί ισλαμική ριζοσπαστικοποίηση», δήλωσε ο Νετανιάχου. «Ήθελε να οδηγήσει τους επιβάτες στον θάνατο».

Αναλυτές σε θέματα ασφάλειας των αερομεταφορών δήλωσαν ότι το περιστατικό αποτελεί σημαντική αποτυχία στον τομέα της ασφάλειας. Ενώ ένα λάθος κατά τον έλεγχο ασφαλείας ενδέχεται να επέτρεψε την είσοδο ενός όπλου, ένας αποφασισμένος δράστης θα έπρεπε να είχε εντοπιστεί και συλληφθεί πολύ πριν φτάσει στο αεροδρόμιο, ανέφεραν.

Ο Νετανιάχου δήλωσε ότι η εικόνα για το τι συνέβη κατά τη διάρκεια της πτήσης γίνεται ολοένα και πιο ξεκάθαρη. Ο πρωθυπουργός είπε ότι ο δράστης ήταν από το Ομάν, όμως άλλες λεπτομέρειες σχετικά με την ταυτότητά του παραμένουν ασαφείς. .

Ο κυβερνήτης και ο συγκυβερνήτης βρίσκονται στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, αφού μεταφέρθηκαν εκεί την Πέμπτη από τη Σαουδική Αραβία, όπου το αεροσκάφος πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση. Το Ισραήλ ελπίζει ότι θα μπορέσει να ανακρίνει τον δράστη.

Η πτήση από το Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ σχεδόν συνετρίβη το πρωί της Τετάρτης, όταν ο δράστης μαχαίρωσε τον κυβερνήτη και έστειλε το αεροσκάφος σε απότομη βύθιση, η οποία παραλίγο να προκαλέσει την καταστροφή του.

Ο βαριά τραυματισμένος κυβερνήτης κατάφερε να ανοίξει την πόρτα του πιλοτηρίου, επιτρέποντας σε μια ομάδα επιβατών και μελών του πληρώματος να ακινητοποιήσει τον δράστη, ενώ δύο εφεδρικοί πιλότοι που βρίσκονταν στο αεροσκάφος κατάφεραν να σταθεροποιήσουν και να προσγειώσουν το αεροπλάνο, σύμφωνα με συνεντεύξεις με άτομα που επέβαιναν στην πτήση.

Οι πτήσεις της FlyDubai μεταξύ Ντουμπάι και Τελ Αβίβ έχουν ανασταλεί μέχρι νεωτέρας μετά την επίθεση.

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