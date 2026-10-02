ΗΑΕ και Νετανιάχου χαρακτηρίζουν τρομοκρατική ενέργεια την επίθεση στο αεροσκάφος της FlyDubai

Ένας ανώτερος πολιτικός αξιωματούχος των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων (ΗΑΕ) και ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου χαρακτήρισαν την Παρασκευή τρομοκρατική ενέργεια την απόπειρα κατάρριψης της πτήσης 1073 της FlyDubai.

Οι δηλώσεις του Ανουάρ Γκαργκάς, ανώτερου συμβούλου εξωτερικής πολιτικής του προέδρου των ΗΑΕ, έγιναν μία ημέρα αφότου ομάδα ασφαλείας των Εμιράτων συνόδευσε τον τραυματισμένο κυβερνήτη του αεροσκάφους και τον συγκυβερνήτη που τον μαχαίρωσε πίσω στα ΗΑΕ από τη Σαουδική Αραβία. Εκεί το αεροσκάφος είχε πραγματοποιήσει αναγκαστική προσγείωση, αφού παρενέβησαν επιβάτες.

Ο Νετανιάχου δήλωσε ότι η εικόνα για το τι συνέβη στην πτήση της Τετάρτης γίνεται ολοένα πιο ξεκάθαρη, χαρακτηρίζοντας τον συγκυβερνήτη τρομοκράτη που είχε ριζοσπαστικοποιηθεί. Ο πρωθυπουργός, καθώς και άνθρωποι που γνωρίζουν την υπόθεση, ανέφεραν ότι ο δράστης ήταν από το Ομάν, όμως άλλες λεπτομέρειες σχετικά με την ταυτότητά του παρέμεναν ασαφείς.

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, ο Νετανιάχου δήλωσε ότι το Ισραήλ έχει ξεκινήσει έρευνα για το ποιος βρισκόταν πίσω από την επίθεση και υποσχέθηκε αντίποινα.

Άλλοι αξιωματούχοι δεν έχουν προχωρήσει τόσο πολύ στον χαρακτηρισμό της επίθεσης. Η Σαουδική Αραβία δήλωσε ότι ο συγκυβερνήτης επιτέθηκε στον κυβερνήτη, χωρίς ωστόσο να κάνει λόγο για κάποιο κίνητρο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε δημοσιογράφους την Πέμπτη ότι το Ιράν ενδέχεται να είχε κάποιον ρόλο στο περιστατικό με τη FlyDubai. Νωρίτερα την ίδια ημέρα, Αμερικανοί αξιωματούχοι είχαν δηλώσει ότι δεν υπήρχαν ακόμη συγκεκριμένα στοιχεία σχετικά με το ποιος, αν υπήρχε κάποιος, βρισκόταν πίσω από την επίθεση. Καμία άλλη εμπλεκόμενη χώρα δεν έχει κατηγορήσει επισήμως το Ιράν.

Ο Γκαργκάς επαίνεσε τον κυβερνήτη, Σμιτ Ματσχάρ, χαρακτηρίζοντάς τον ήρωα επειδή αγωνίστηκε για να αποτρέψει μια καταστροφή, ακόμη και ενώ δεχόταν επίθεση.

«Ενσάρκωσε το πραγματικό νόημα του θάρρους και της υπευθυνότητας απέναντι σε μια επικίνδυνη τρομοκρατική ενέργεια», δήλωσε ο Γκαργκάς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Η επαγρύπνηση και η προσοχή παραμένουν απαραίτητες για την αντιμετώπιση των κινδύνων του εξτρεμισμού και της τρομοκρατίας».

Νέες λεπτομέρειες για το περιστατικό

Συνεχίζουν να γίνονται γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το περιστατικό, κατά το οποίο μια συμπλοκή στο πιλοτήριο, ενώ το αεροσκάφος κατευθυνόταν από το Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ, έκανε το αεροπλάνο να βυθιστεί απότομα.

Ο Ματσχάρ περιέγραψε μια σφοδρή μάχη με τον συγκυβερνήτη του σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ινδό πρωθυπουργό Ναρέντρα Μόντι την Παρασκευή. Ο κυβερνήτης δήλωσε ότι κατέρρευσε στο πάτωμα του πιλοτηρίου, αφού τραυματίστηκε επανειλημμένα ενώ πάλευε για τη ζωή του, και στη συνέχεια αισθάνθηκε το αεροπλάνο να παίρνει επικίνδυνη καθοδική πορεία. Φοβούμενος για τους επιβάτες του, έκανε μια απεγνωσμένη προσπάθεια, άνοιξε την πόρτα του πιλοτηρίου και έτσι επέτρεψε στους διασώστες να εισέλθουν.

«Ήξερα ότι δεν μπορούσα να τον αφήσω να σκοτώσει τους πάντες», είπε στον πρωθυπουργό της Ινδίας.

Επιβάτες δήλωσαν σε συνεντεύξεις τους ότι αντιλήφθηκαν τη συμπλοκή όταν μια γυναίκα που καθόταν στη σειρά 7 σηκώθηκε για να πάει το παιδί της στην τουαλέτα, στο μπροστινό μέρος του αεροσκάφους, κοντά στο πιλοτήριο.

Είπε στους επιβάτες γύρω της ότι άκουσε φωνές να προέρχονται από το πιλοτήριο και άρχισε να ουρλιάζει όταν είδε αίμα. Ο Ντάνιελ Σλίχτερ, 59 ετών, ο οποίος εργάζεται στον κλάδο των ακινήτων και καθόταν στη δεύτερη σειρά, δήλωσε ότι την άκουσε να φωνάζει: «Κάποιος μαχαίρωσε τον πιλότο!»

Ο σύζυγός της πετάχτηκε από τη θέση του και έτρεξε προς το μπροστινό μέρος του αεροσκάφους μαζί με αρκετούς άλλους άνδρες.

Οι επιβάτες δήλωσαν ότι οι άνδρες τράβηξαν τον τραυματισμένο κυβερνήτη έξω από το πιλοτήριο, καλυμμένο με αίματα. Στη συνέχεια πάλεψαν με τον δράστη, ενώ το αεροπλάνο βρισκόταν σε απότομη κάθοδο, και τελικά κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν στον χώρο της κουζίνας του αεροσκάφους, δένοντας τα χέρια και τα πόδια του με καλώδια από ακουστικά που υπήρχαν στην πτήση.

Ένας μεγαλόσωμος επιβάτης κάθισε πάνω στον δράστη, ακινητοποιώντας τον στο πάτωμα. Ένας άλλος επιβάτης δήλωσε ότι αργότερα το πλήρωμα αντικατέστησε τα καλώδια με πλαστικά δεματικά (zip ties) που φυλάσσονταν στην καμπίνα για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

Το χάος προκάλεσε κύμα ουρλιαχτών μέσα στην καμπίνα, καθώς οι επιβάτες προσπαθούσαν να συνειδητοποιήσουν τι είχε συμβεί.

«Αυτό που θα θυμάμαι για το υπόλοιπο της ζωής μου είναι οι κραυγές των παιδιών», δήλωσε ο Σλίχτερ, προσθέτοντας ότι στην πτήση υπήρχαν πολλές οικογένειες. «Οι μητέρες τους προσπαθούσαν να τα ηρεμήσουν, αλλά ήταν αδύνατο».

Μόλις το αεροπλάνο σταθεροποιήθηκε, οι επιβάτες ανέλαβαν τον έλεγχο της καμπίνας. Ο Όφερ Ντουμπρόβσκι, ο οποίος εργάζεται στον τομέα της τεχνολογίας στην Amazon.com, δήλωσε ότι ορισμένοι επιβάτες φοβήθηκαν μήπως μέλη του πληρώματος είχαν εμπλακεί σε αυτό που υποψιάζονταν ότι ήταν τρομοκρατική επίθεση. Αποφάσισαν να παρακολουθούν στενά το πλήρωμα και κάποιος επιβάτης ακολουθούσε κάθε του κίνηση μέχρι την προσγείωση.