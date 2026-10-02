ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΗΑΕ και Νετανιάχου χαρακτηρίζουν τρομοκρατική ενέργεια την επίθεση στο αεροσκάφος της FlyDubai
Ειδήσεις
19:14 - 02 Οκτ 2026

ΗΑΕ και Νετανιάχου χαρακτηρίζουν τρομοκρατική ενέργεια την επίθεση στο αεροσκάφος της FlyDubai

Reporter.gr Newsroom

Δες περισσότερα άρθρα του Reporter.gr όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google

Ένας ανώτερος πολιτικός αξιωματούχος των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων (ΗΑΕ) και ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου χαρακτήρισαν την Παρασκευή τρομοκρατική ενέργεια την απόπειρα κατάρριψης της πτήσης 1073 της FlyDubai.

Οι δηλώσεις του Ανουάρ Γκαργκάς, ανώτερου συμβούλου εξωτερικής πολιτικής του προέδρου των ΗΑΕ, έγιναν μία ημέρα αφότου ομάδα ασφαλείας των Εμιράτων συνόδευσε τον τραυματισμένο κυβερνήτη του αεροσκάφους και τον συγκυβερνήτη που τον μαχαίρωσε πίσω στα ΗΑΕ από τη Σαουδική Αραβία. Εκεί το αεροσκάφος είχε πραγματοποιήσει αναγκαστική προσγείωση, αφού παρενέβησαν επιβάτες.

Ο Νετανιάχου δήλωσε ότι η εικόνα για το τι συνέβη στην πτήση της Τετάρτης γίνεται ολοένα πιο ξεκάθαρη, χαρακτηρίζοντας τον συγκυβερνήτη τρομοκράτη που είχε ριζοσπαστικοποιηθεί. Ο πρωθυπουργός, καθώς και άνθρωποι που γνωρίζουν την υπόθεση, ανέφεραν ότι ο δράστης ήταν από το Ομάν, όμως άλλες λεπτομέρειες σχετικά με την ταυτότητά του παρέμεναν ασαφείς.

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, ο Νετανιάχου δήλωσε ότι το Ισραήλ έχει ξεκινήσει έρευνα για το ποιος βρισκόταν πίσω από την επίθεση και υποσχέθηκε αντίποινα.

Άλλοι αξιωματούχοι δεν έχουν προχωρήσει τόσο πολύ στον χαρακτηρισμό της επίθεσης. Η Σαουδική Αραβία δήλωσε ότι ο συγκυβερνήτης επιτέθηκε στον κυβερνήτη, χωρίς ωστόσο να κάνει λόγο για κάποιο κίνητρο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε δημοσιογράφους την Πέμπτη ότι το Ιράν ενδέχεται να είχε κάποιον ρόλο στο περιστατικό με τη FlyDubai. Νωρίτερα την ίδια ημέρα, Αμερικανοί αξιωματούχοι είχαν δηλώσει ότι δεν υπήρχαν ακόμη συγκεκριμένα στοιχεία σχετικά με το ποιος, αν υπήρχε κάποιος, βρισκόταν πίσω από την επίθεση. Καμία άλλη εμπλεκόμενη χώρα δεν έχει κατηγορήσει επισήμως το Ιράν.

Ο Γκαργκάς επαίνεσε τον κυβερνήτη, Σμιτ Ματσχάρ, χαρακτηρίζοντάς τον ήρωα επειδή αγωνίστηκε για να αποτρέψει μια καταστροφή, ακόμη και ενώ δεχόταν επίθεση.

«Ενσάρκωσε το πραγματικό νόημα του θάρρους και της υπευθυνότητας απέναντι σε μια επικίνδυνη τρομοκρατική ενέργεια», δήλωσε ο Γκαργκάς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Η επαγρύπνηση και η προσοχή παραμένουν απαραίτητες για την αντιμετώπιση των κινδύνων του εξτρεμισμού και της τρομοκρατίας».

Νέες λεπτομέρειες για το περιστατικό

Συνεχίζουν να γίνονται γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το περιστατικό, κατά το οποίο μια συμπλοκή στο πιλοτήριο, ενώ το αεροσκάφος κατευθυνόταν από το Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ, έκανε το αεροπλάνο να βυθιστεί απότομα.

Ο Ματσχάρ περιέγραψε μια σφοδρή μάχη με τον συγκυβερνήτη του σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ινδό πρωθυπουργό Ναρέντρα Μόντι την Παρασκευή. Ο κυβερνήτης δήλωσε ότι κατέρρευσε στο πάτωμα του πιλοτηρίου, αφού τραυματίστηκε επανειλημμένα ενώ πάλευε για τη ζωή του, και στη συνέχεια αισθάνθηκε το αεροπλάνο να παίρνει επικίνδυνη καθοδική πορεία. Φοβούμενος για τους επιβάτες του, έκανε μια απεγνωσμένη προσπάθεια, άνοιξε την πόρτα του πιλοτηρίου και έτσι επέτρεψε στους διασώστες να εισέλθουν.

«Ήξερα ότι δεν μπορούσα να τον αφήσω να σκοτώσει τους πάντες», είπε στον πρωθυπουργό της Ινδίας.

Επιβάτες δήλωσαν σε συνεντεύξεις τους ότι αντιλήφθηκαν τη συμπλοκή όταν μια γυναίκα που καθόταν στη σειρά 7 σηκώθηκε για να πάει το παιδί της στην τουαλέτα, στο μπροστινό μέρος του αεροσκάφους, κοντά στο πιλοτήριο.

Είπε στους επιβάτες γύρω της ότι άκουσε φωνές να προέρχονται από το πιλοτήριο και άρχισε να ουρλιάζει όταν είδε αίμα. Ο Ντάνιελ Σλίχτερ, 59 ετών, ο οποίος εργάζεται στον κλάδο των ακινήτων και καθόταν στη δεύτερη σειρά, δήλωσε ότι την άκουσε να φωνάζει: «Κάποιος μαχαίρωσε τον πιλότο!»

Ο σύζυγός της πετάχτηκε από τη θέση του και έτρεξε προς το μπροστινό μέρος του αεροσκάφους μαζί με αρκετούς άλλους άνδρες.

Οι επιβάτες δήλωσαν ότι οι άνδρες τράβηξαν τον τραυματισμένο κυβερνήτη έξω από το πιλοτήριο, καλυμμένο με αίματα. Στη συνέχεια πάλεψαν με τον δράστη, ενώ το αεροπλάνο βρισκόταν σε απότομη κάθοδο, και τελικά κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν στον χώρο της κουζίνας του αεροσκάφους, δένοντας τα χέρια και τα πόδια του με καλώδια από ακουστικά που υπήρχαν στην πτήση.

Ένας μεγαλόσωμος επιβάτης κάθισε πάνω στον δράστη, ακινητοποιώντας τον στο πάτωμα. Ένας άλλος επιβάτης δήλωσε ότι αργότερα το πλήρωμα αντικατέστησε τα καλώδια με πλαστικά δεματικά (zip ties) που φυλάσσονταν στην καμπίνα για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

Το χάος προκάλεσε κύμα ουρλιαχτών μέσα στην καμπίνα, καθώς οι επιβάτες προσπαθούσαν να συνειδητοποιήσουν τι είχε συμβεί.

«Αυτό που θα θυμάμαι για το υπόλοιπο της ζωής μου είναι οι κραυγές των παιδιών», δήλωσε ο Σλίχτερ, προσθέτοντας ότι στην πτήση υπήρχαν πολλές οικογένειες. «Οι μητέρες τους προσπαθούσαν να τα ηρεμήσουν, αλλά ήταν αδύνατο».

Μόλις το αεροπλάνο σταθεροποιήθηκε, οι επιβάτες ανέλαβαν τον έλεγχο της καμπίνας. Ο Όφερ Ντουμπρόβσκι, ο οποίος εργάζεται στον τομέα της τεχνολογίας στην Amazon.com, δήλωσε ότι ορισμένοι επιβάτες φοβήθηκαν μήπως μέλη του πληρώματος είχαν εμπλακεί σε αυτό που υποψιάζονταν ότι ήταν τρομοκρατική επίθεση. Αποφάσισαν να παρακολουθούν στενά το πλήρωμα και κάποιος επιβάτης ακολουθούσε κάθε του κίνηση μέχρι την προσγείωση.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ισραήλ: Το Ανώτατο Δικαστήριο ακύρωσε το εκλογικό «μπλόκο» δύο αραβικών κομμάτων
Ειδήσεις

Ισραήλ: Το Ανώτατο Δικαστήριο ακύρωσε το εκλογικό «μπλόκο» δύο αραβικών κομμάτων

Η ιστορία του 38χρονου ήρωα-κυβερνήτη που απέκρουσε την επίθεση στην πτήση της FlyDubai
Ειδήσεις

Η ιστορία του 38χρονου ήρωα-κυβερνήτη που απέκρουσε την επίθεση στην πτήση της FlyDubai

Νετανιάχου για πτήση Flydubai: Προσπάθεια να σκοτώσει μαζικά Ισραηλινούς - Προετοιμαζόμαστε για πρόσθετες απειλές
Ειδήσεις

Νετανιάχου για πτήση Flydubai: Προσπάθεια να σκοτώσει μαζικά Ισραηλινούς - Προετοιμαζόμαστε για πρόσθετες απειλές

Μπεν Γκβιρ για πτήση Flydubai: Τρομοκράτης επιχείρησε να δολοφονήσει 180 Ισραηλινούς
Ειδήσεις

Μπεν Γκβιρ για πτήση Flydubai: Τρομοκράτης επιχείρησε να δολοφονήσει 180 Ισραηλινούς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Οικονομία
02/10/2026 - 19:25

Πηγές ΥΠΑΝ: Αρνητικός ο πληθωρισμός Σεπτεμβρίου στα τρόφιμα

Ειδήσεις
02/10/2026 - 19:14

ΗΑΕ και Νετανιάχου χαρακτηρίζουν τρομοκρατική ενέργεια την επίθεση στο αεροσκάφος της FlyDubai

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
02/10/2026 - 19:12

Καββαδάς: Πληρωμή 7.726.101 ευρώ στους κτηνοτρόφους της Λέσβου για τα θανατωθέντα ζώα

Ειδήσεις
02/10/2026 - 18:56

Φον ντερ Λάιεν: Χρειαζόμαστε προσιτή ενέργεια – Το μήνυμα για τη G7

Επιχειρήσεις
02/10/2026 - 18:43

Cosmos: Επενδύσεις άνω των €10 εκατ. – Επιχειρηματικό πλάνο για πωλήσεις €126,4 εκατ. το 2030

Ειδήσεις
02/10/2026 - 18:43

Σρέντερ: Στο εποπτικό συμβούλιο της ρωσικής Hyperglobus ο πρώην καγκελάριος

Ειδήσεις
02/10/2026 - 18:31

Ισραήλ: Το Ανώτατο Δικαστήριο ακύρωσε το εκλογικό «μπλόκο» δύο αραβικών κομμάτων

Επιχειρήσεις
02/10/2026 - 18:22

Nvidia: Πλησιάζει το ιστορικό ορόσημο των $6 τρισ. κεφαλαιοποίησης – Ρεκόρ μετοχής

Ειδήσεις
02/10/2026 - 18:20

Γκράβα: Προληπτική εκκένωση του σχολικού συγκροτήματος για οσμή αερίου - Δεν διαπιστώθηκε διαρροή

Εργασιακά
02/10/2026 - 18:14

ΔΟΕ και ΟΛΜΕ: Στάσεις εργασίας τον Οκτώβριο για υπερωρίες και αξιολόγηση

Ειδήσεις
02/10/2026 - 18:12

ΗΠΑ: Νέες κυρώσεις στο οικονομικό δίκτυο της Χαμάς

Το σκίτσο του ΚΥΡ
02/10/2026 - 18:09

Περάστε κόσμε

Ειδήσεις
02/10/2026 - 18:00

ΣτΕ: Απέρριψε την προσφυγή κατά της επέκτασης του White Coast στη Μήλο ως εκπρόθεσμη

Σχόλια Αγοράς
02/10/2026 - 17:52

Χρηματιστήριο: Τραπεζικό sell off -6% στο διήμερο - Εβδομαδιαία πτώση 1,16% για τον ΓΔ

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
02/10/2026 - 17:42

Aegean: Ορισμός Chief Financial Officer και Chief Commercial Officer

Γρηγόρης Νικολόπουλος
02/10/2026 - 17:41

Ο πληθωρισμός... δεν πιάνεται

Επιχειρήσεις
02/10/2026 - 17:37

Νέο deal για την ΙΝΤΕΡΤΕΚ: Εξαγοράζει το 100% της Γραφοτεχνικής

Εμπορεύματα
02/10/2026 - 17:36

Οι G7 αποδεσμεύουν έως 100 εκατ. βαρέλια ντίζελ και πετρελαίου

Πολιτική
02/10/2026 - 17:29

Απάντηση Τσουκαλά σε Μαρινάκη: Κανείς δεν δίνει σημασία στις επιστολές Μητσοτάκη, είναι για «εσωτερική κατανάλωση»

Ανακοινώσεις
02/10/2026 - 17:19

CNL CAPITAL: Διανομή προσωρινού μερίσματος €0,15/ μετοχή από 9 Δεκεμβρίου

Ειδήσεις
02/10/2026 - 17:15

Ισπανία: Ανοίγει ο δρόμος για πρόωρες εκλογές – Καταψηφίστηκε η πρόταση Σάντσεθ για το στεγαστικό

Χρηματιστήρια
02/10/2026 - 17:11

Dow Jones: Ισχυρά κέρδη μετά το αδύναμο jobs report – Βουτιά στις αποδόσεις των ομολόγων

Περιβάλλον
02/10/2026 - 17:09

Guardian: Η ακραία ζέστη που έπληξε την Ευρώπη το καλοκαίρι ήταν από τις χειρότερες που έχουν καταγραφεί

Ομόλογα
02/10/2026 - 16:58

Ευρωπαϊκά ομόλογα: Πώς η Γερμανία γίνεται «ασφαλές καταφύγιο» – Το στοίχημα της ΕΚΤ

Ακίνητα
02/10/2026 - 16:54

ΕΤΑΔ: Προχωρά στη μίσθωση τμήματος της Ακτής Καλαμίτσας στον Δήμο Καβάλας για 30 έτη

Ειδήσεις
02/10/2026 - 16:44

ΕΛ.ΑΣ: Η ανακοίνωση για την εξάρθρωση του κυκλώματος με τα κρυπτονομίσματα

Magazino
02/10/2026 - 16:35

Δήμος Αθηναίων: Αυλαία για το Φεστιβάλ Κολωνού 2026: 20 ημέρες θεάτρου, 20 παραστάσεις, χιλιάδες θεατές

Ειδήσεις
02/10/2026 - 16:31

Reuters: Στον «πάγο» η αξιολόγηση του OPEC+ για τις ποσοστώσεις πετρελαίου του 2027

Ειδήσεις
02/10/2026 - 16:23

Τραγωδία στη Ρόδο: Νεκρή τουρίστρια από κεραυνό

Πολιτική
02/10/2026 - 16:18

Μητσοτάκης από Πιερία: Καμία περιοχή δεν είναι ξεχασμένη, ίσες ευκαιρίες και στην περιφέρεια

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ