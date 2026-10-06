Φον Ντερ Λάιεν για το κόστος ενέργειας: Ξεκινά στρατηγικός διάλογος με τα ευρωπαϊκά διυλιστήρια

Το υψηλό ενεργειακό κόστος και οι επιπτώσεις του σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις βρέθηκαν στο επίκεντρο της ομιλίας της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ενόψει του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί στις 15 και 16 Οκτωβρίου.

Η κ. φον ντερ Λάιεν ανέφερε ότι από τα τέλη Φεβρουαρίου οι τιμές του φυσικού αερίου έχουν αυξηθεί κατά 140%, ενώ οι τιμές του πετρελαίου κίνησης έχουν διπλασιαστεί. Σύμφωνα με την ίδια, οι εξελίξεις αυτές έχουν επιβαρύνει την Ευρώπη με επιπλέον κόστος περίπου 100 δισ. ευρώ.

«Επομένως όλοι αισθανόμαστε αυτές τις αυξημένες τιμές. Οι επιχειρήσεις βρίσκονται υπό μεγάλη πίεση, οι πολίτες δυσκολεύονται να πληρώσουν τους λογαριασμούς τους», σημείωσε.

Η πρόεδρος της Κομισιόν υπογράμμισε ότι βραχυπρόθεσμα απαιτείται στήριξη των κρατών-μελών για την αντιμετώπιση της άμεσης πίεσης, ενώ σε μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα θα πρέπει να αντιμετωπιστούν τα διαρθρωτικά προβλήματα της ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας, με στόχο την ενίσχυση της ενεργειακής ανθεκτικότητας της ΕΕ.

Στοχευμένα μέτρα για την άμεση πίεση

Η κ. φον ντερ Λάιεν σημείωσε ότι οι ενεργειακές ανάγκες και οι συνθήκες διαφέρουν μεταξύ των κρατών-μελών, καθώς κάθε χώρα διαθέτει διαφορετικό ενεργειακό μείγμα.

«Δεν υπάρχει μία και μοναδική λύση για ολόκληρη την ΕΕ», τόνισε, φέρνοντας ως παράδειγμα τη διαφορετική επίδραση του ενεργειακού κόστους: η ίδια μεγαβατώρα μπορεί να κοστίζει 145 ευρώ σε μια χώρα με μεγαλύτερη εξάρτηση από το φυσικό αέριο, έναντι 70 ευρώ σε χώρα με υψηλότερη συμμετοχή της πυρηνικής ενέργειας και των ανανεώσιμων πηγών.

«Ο ρόλος μας είναι να δώσουμε στα κράτη μέλη τα εργαλεία και την ευελιξία ώστε να ανταποκριθούν», ανέφερε.

Παράλληλα, τάχθηκε υπέρ της στοχευμένης στήριξης των νοικοκυριών που αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες δυσκολίες, παραπέμποντας στα ενεργειακά κουπόνια που εφαρμόζονται στη Γαλλία και τη Ρουμανία.

Σε ό,τι αφορά την ενίσχυση της προσφοράς ενέργειας, η πρόεδρος της Επιτροπής ανέφερε ότι η G7 συμφώνησε να διαθέσει 100 εκατ. βαρέλια ντίζελ και αργού πετρελαίου. Παράλληλα, η ΕΕ αναμένεται να παρατείνει για ακόμη έναν χρόνο την ευελιξία που αφορά τους εξαγωγείς σχετικά με το μεθάνιο, ενώ θα ξεκινήσει και στρατηγικό διάλογο για τον ευρωπαϊκό κλάδο διύλισης.

Επιπλέον, ανακοίνωσε τη δημιουργία ομάδας δράσης για τη συγκέντρωση της ενεργειακής ζήτησης, με στόχο τη διενέργεια κοινών προμηθειών ενέργειας από τα κράτη-μέλη και την καλύτερη αξιοποίηση της αγοραστικής δύναμης της ΕΕ.

Η ενεργειακή μετάβαση ως μακροπρόθεσμη λύση

Σε μακροπρόθεσμο επίπεδο, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν υπογράμμισε ότι η λύση για την Ευρώπη είναι η σταδιακή μείωση της εξάρτησης από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο και η επιτάχυνση της μετάβασης σε καθαρή ενέργεια που παράγεται εντός της Ευρώπης.

Όπως ανέφερε, παρά την αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, σημαντικό μέρος της νέας ισχύος εξακολουθεί να παραμένει εκτός δικτύου. Για τον λόγο αυτό, όπως σημείωσε, απαιτούνται επείγουσες επενδύσεις στα ευρωπαϊκά δίκτυα, ώστε η καθαρή ενέργεια να μπορεί να μεταφέρεται στις περιοχές όπου υπάρχει ζήτηση.

Παράλληλα, η ΕΕ θα πρέπει να αυξήσει τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας. Το Σχέδιο Δράσης για την Ηλεκτροδότηση προβλέπει τον διπλασιασμό του μεριδίου της ηλεκτρικής ενέργειας στην τελική κατανάλωση έως το 2040.

Σύμφωνα με την κ. φον ντερ Λάιεν, η εξέλιξη αυτή θα μπορούσε να περιορίσει τις εισαγωγές ορυκτών καυσίμων κατά 260 δισ. ευρώ ετησίως, ενισχύοντας παράλληλα την ενεργειακή αυτονομία και την ανθεκτικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.