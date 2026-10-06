ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Φον Ντερ Λάιεν για το κόστος ενέργειας: Ξεκινά στρατηγικός διάλογος με τα ευρωπαϊκά διυλιστήρια
Ειδήσεις
12:33 - 06 Οκτ 2026

Φον Ντερ Λάιεν για το κόστος ενέργειας: Ξεκινά στρατηγικός διάλογος με τα ευρωπαϊκά διυλιστήρια

Reporter.gr Newsroom

Δες περισσότερα άρθρα του Reporter.gr όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google

Το υψηλό ενεργειακό κόστος και οι επιπτώσεις του σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις βρέθηκαν στο επίκεντρο της ομιλίας της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ενόψει του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί στις 15 και 16 Οκτωβρίου.

Η κ. φον ντερ Λάιεν ανέφερε ότι από τα τέλη Φεβρουαρίου οι τιμές του φυσικού αερίου έχουν αυξηθεί κατά 140%, ενώ οι τιμές του πετρελαίου κίνησης έχουν διπλασιαστεί. Σύμφωνα με την ίδια, οι εξελίξεις αυτές έχουν επιβαρύνει την Ευρώπη με επιπλέον κόστος περίπου 100 δισ. ευρώ.

«Επομένως όλοι αισθανόμαστε αυτές τις αυξημένες τιμές. Οι επιχειρήσεις βρίσκονται υπό μεγάλη πίεση, οι πολίτες δυσκολεύονται να πληρώσουν τους λογαριασμούς τους», σημείωσε.

Η πρόεδρος της Κομισιόν υπογράμμισε ότι βραχυπρόθεσμα απαιτείται στήριξη των κρατών-μελών για την αντιμετώπιση της άμεσης πίεσης, ενώ σε μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα θα πρέπει να αντιμετωπιστούν τα διαρθρωτικά προβλήματα της ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας, με στόχο την ενίσχυση της ενεργειακής ανθεκτικότητας της ΕΕ.

Στοχευμένα μέτρα για την άμεση πίεση

Η κ. φον ντερ Λάιεν σημείωσε ότι οι ενεργειακές ανάγκες και οι συνθήκες διαφέρουν μεταξύ των κρατών-μελών, καθώς κάθε χώρα διαθέτει διαφορετικό ενεργειακό μείγμα.

«Δεν υπάρχει μία και μοναδική λύση για ολόκληρη την ΕΕ», τόνισε, φέρνοντας ως παράδειγμα τη διαφορετική επίδραση του ενεργειακού κόστους: η ίδια μεγαβατώρα μπορεί να κοστίζει 145 ευρώ σε μια χώρα με μεγαλύτερη εξάρτηση από το φυσικό αέριο, έναντι 70 ευρώ σε χώρα με υψηλότερη συμμετοχή της πυρηνικής ενέργειας και των ανανεώσιμων πηγών.

«Ο ρόλος μας είναι να δώσουμε στα κράτη μέλη τα εργαλεία και την ευελιξία ώστε να ανταποκριθούν», ανέφερε.

Παράλληλα, τάχθηκε υπέρ της στοχευμένης στήριξης των νοικοκυριών που αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες δυσκολίες, παραπέμποντας στα ενεργειακά κουπόνια που εφαρμόζονται στη Γαλλία και τη Ρουμανία.

Σε ό,τι αφορά την ενίσχυση της προσφοράς ενέργειας, η πρόεδρος της Επιτροπής ανέφερε ότι η G7 συμφώνησε να διαθέσει 100 εκατ. βαρέλια ντίζελ και αργού πετρελαίου. Παράλληλα, η ΕΕ αναμένεται να παρατείνει για ακόμη έναν χρόνο την ευελιξία που αφορά τους εξαγωγείς σχετικά με το μεθάνιο, ενώ θα ξεκινήσει και στρατηγικό διάλογο για τον ευρωπαϊκό κλάδο διύλισης.

Επιπλέον, ανακοίνωσε τη δημιουργία ομάδας δράσης για τη συγκέντρωση της ενεργειακής ζήτησης, με στόχο τη διενέργεια κοινών προμηθειών ενέργειας από τα κράτη-μέλη και την καλύτερη αξιοποίηση της αγοραστικής δύναμης της ΕΕ.

Η ενεργειακή μετάβαση ως μακροπρόθεσμη λύση

Σε μακροπρόθεσμο επίπεδο, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν υπογράμμισε ότι η λύση για την Ευρώπη είναι η σταδιακή μείωση της εξάρτησης από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο και η επιτάχυνση της μετάβασης σε καθαρή ενέργεια που παράγεται εντός της Ευρώπης.

Όπως ανέφερε, παρά την αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, σημαντικό μέρος της νέας ισχύος εξακολουθεί να παραμένει εκτός δικτύου. Για τον λόγο αυτό, όπως σημείωσε, απαιτούνται επείγουσες επενδύσεις στα ευρωπαϊκά δίκτυα, ώστε η καθαρή ενέργεια να μπορεί να μεταφέρεται στις περιοχές όπου υπάρχει ζήτηση.

Παράλληλα, η ΕΕ θα πρέπει να αυξήσει τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας. Το Σχέδιο Δράσης για την Ηλεκτροδότηση προβλέπει τον διπλασιασμό του μεριδίου της ηλεκτρικής ενέργειας στην τελική κατανάλωση έως το 2040.

Σύμφωνα με την κ. φον ντερ Λάιεν, η εξέλιξη αυτή θα μπορούσε να περιορίσει τις εισαγωγές ορυκτών καυσίμων κατά 260 δισ. ευρώ ετησίως, ενισχύοντας παράλληλα την ενεργειακή αυτονομία και την ανθεκτικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Η Ευρώπη σε κρίση, αλλά στις Βρυξέλλες συνεχίζεται το πάρτι
Ανεμοδείκτης

Η Ευρώπη σε κρίση, αλλά στις Βρυξέλλες συνεχίζεται το πάρτι

Φον ντερ Λάιεν: Χρειαζόμαστε προσιτή ενέργεια – Το μήνυμα για τη G7
Ειδήσεις

Φον ντερ Λάιεν: Χρειαζόμαστε προσιτή ενέργεια – Το μήνυμα για τη G7

Ανδρουλάκης στη Βουλή: Αντί για επιστολές στη Φον ντερ Λάιεν ψηφίστε την τροπολογία του ΠΑΣΟΚ
Πολιτική

Ανδρουλάκης στη Βουλή: Αντί για επιστολές στη Φον ντερ Λάιεν ψηφίστε την τροπολογία του ΠΑΣΟΚ

Φον ντερ Λάιεν: Τέλος στις εισαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου στην ΕΕ έως το 2027
Ειδήσεις

Φον ντερ Λάιεν: Τέλος στις εισαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου στην ΕΕ έως το 2027

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
06/10/2026 - 13:59

ΠΑΣΟΚ: Το Δημόσιο Σχολείο εκπέμπει SOS - Η κυβέρνηση οφείλει να ανταποκριθεί όσο είναι καιρός

Ομόλογα
06/10/2026 - 13:50

Νέα εποχή για τα ομόλογα: Γιατί οι υψηλές αποδόσεις ήρθαν για να μείνουν

Εμπορεύματα
06/10/2026 - 13:42

Πετρέλαιο: Υποχωρούν οι τιμές καθώς αυξάνονται οι εξαγωγές στη Μέση Ανατολή

Ειδήσεις
06/10/2026 - 13:40

Νόμπελ Ειρήνης: Ποιος θα διαδεχθεί τη Ματσάδο – Ο Τραμπ, τα φαβορί και οι εκπλήξεις

Magazino
06/10/2026 - 13:39

Νάνα Μούσχουρη: Τιμήθηκε με τον Ομοσπονδιακό Σταυρό Αξίας της Γερμανίας, δια χειρός Στάινμαϊερ

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
06/10/2026 - 13:31

Morgan Stanley: Περιθώριο ανόδου για τις ελληνικές τράπεζες – Ξεχωρίζει η Alpha Bank

Ειδήσεις
06/10/2026 - 13:21

Νόμπελ Φυσικής στον Φράνσις Χάλτσεν για το έργο του στην ανίχνευση κοσμικών σωματιδίων

Ανακοινώσεις
06/10/2026 - 13:14

CNL Capital: Προσωρινό μέρισμα €0,15 ανά μετοχή – Αποκοπή στις 2 Δεκεμβρίου 2026

Ειδήσεις
06/10/2026 - 13:13

Κατασκευές Ευρωζώνη: «Βουτιά» στη ζήτηση και νέο πλήγμα από το κόστος

Πολιτική
06/10/2026 - 13:08

Μητσοτάκης: Πιστεύω στην ενοποίηση των γλυπτών του Παρθενώνα στο Μουσείο της Ακρόπολης

Ειδήσεις
06/10/2026 - 12:59

Έχει εξήγηση η πολιτική επιστροφή των Μπολσονάρο και η νέα δεξιά στροφή της Βραζιλίας

Οικονομία
06/10/2026 - 12:57

Παπακωνσταντίνου (ΤτΕ): Οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι αλλάζουν το τοπίο των διασυνοριακών πληρωμών

Ειδήσεις
06/10/2026 - 12:48

Τραμπ: Προσφέρει χείρα βοηθείας στη Ρωσία για την πανώλη

Ανεμοδείκτης
06/10/2026 - 12:47

Η μετεωρολογική παράμετρος των εκλογών

Ειδήσεις
06/10/2026 - 12:46

Ρεν (ΕΚΤ): Το ενεργειακό σοκ δεν έχει περάσει ακόμη σε τιμές και μισθούς

Ειδήσεις
06/10/2026 - 12:34

Γαλλία: Απρόσμενη πτώση 0,3% στη βιομηχανική παραγωγή τον Αύγουστο

Ειδήσεις
06/10/2026 - 12:33

Φον Ντερ Λάιεν για το κόστος ενέργειας: Ξεκινά στρατηγικός διάλογος με τα ευρωπαϊκά διυλιστήρια

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
06/10/2026 - 12:29

Η AUSTRIACARD δωρίζει σύστημα Agentic AI GaiaB™ στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
06/10/2026 - 12:28

Η Πειραιώς Χορηγός της Κεντρικής Σκηνής του Εθνικού Θεάτρου, για την Καλλιτεχνική Περίοδο 2026-2027

Επιχειρήσεις
06/10/2026 - 12:20

PREMIA: Τόκοι €3,13 εκατ. στους ομολογιούχους – Στα €20,84 το πρώτο κουπόνι

Ναυτιλία
06/10/2026 - 12:11

Χτυπήθηκε το Maran Gas Mystras της Μ. Αγγελικούση: Σώοι και οι 30 επιβαίνοντες

Ειδήσεις
06/10/2026 - 12:00

Γερμανία: Ισχυρή πτώση 10,6% στις εργοστασιακές παραγγελίες τον Αύγουστο

Αναλύσεις
06/10/2026 - 11:51

Sardelas Petsa Law Firm: Μύνημα εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία από τη νέα έκδοση ομολόγου της Alpha Bank

Πολιτική
06/10/2026 - 11:50

Φλωρίδης: Κακούργημα οι τηλεφωνικές απάτες από το πρώτο ευρώ – Ειδικό τμήμα στην ΕΛ.ΑΣ.

Σχόλια Αγοράς
06/10/2026 - 11:44

Χρηματιστήριο: Ισχυρή άνοδος με πρωταγωνίστριες τις τράπεζες και στόχο τις 2.700 μονάδες

Ειδήσεις
06/10/2026 - 11:42

Θρίλερ κατασκοπείας στη Γερμανία με πρωταγωνιστή πρώην αρχηγό  της υπηρεσίας πληροφοριών 

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
06/10/2026 - 11:34

1ο Πανελλαδικό Συμπόσιο Καφέ: 6 μεγάλες θεσμικές επιτυχίες της Ελληνικής Ένωσης Καφέ

Ειδήσεις
06/10/2026 - 11:32

Το μεγάλο στοίχημα της Ασίας με την AI: Ανάπτυξη με… ημερομηνία λήξης

Πολιτική
06/10/2026 - 11:30

Θεοδωρικάκος: Θα χρειαστούν επιπλέον μέτρα αν συνεχιστεί η κατάσταση αυτή με την ακρίβεια

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
06/10/2026 - 11:20

ΔΑΑ: «Απογειώθηκε» η κίνηση στο Ελ. Βενιζέλος: 27,3 εκατ. επιβάτες στο 9μηνο – +4,3%

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ