Γαλλία: Απρόσμενη πτώση 0,3% στη βιομηχανική παραγωγή τον Αύγουστο

Η βιομηχανική παραγωγή στη Γαλλία κατέγραψε πτώση 0,3% τον Αύγουστο σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, διαψεύδοντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών που προέβλεπαν αύξηση 0,3%. Τον Ιούλιο είχε προηγηθεί μείωση της τάξης του 0,6%.

Η υποχώρηση αποδίδεται κατά κύριο λόγο στη μείωση κατά 2,4% που σημειώθηκε στις δραστηριότητες εξόρυξης, καθώς και στους τομείς της ενέργειας και της ύδρευσης, μετά την αύξηση 0,2% που είχε καταγραφεί τον Ιούλιο.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη συνδέεται σε σημαντικό βαθμό με τη χαμηλότερη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς τον προηγούμενο μήνα είχε καταγραφεί το υψηλότερο επίπεδο παραγωγής από τον Δεκέμβριο του 2021.

Ανάκαμψη στη μεταποίηση

Η αρνητική εικόνα στους συγκεκριμένους τομείς υπερκάλυψε την αύξηση 0,3% που σημείωσε η μεταποιητική παραγωγή, η οποία ανέκαμψε μετά την πτώση 0,8% που είχε καταγράψει τον προηγούμενο μήνα.

Στο εσωτερικό του μεταποιητικού κλάδου, η παραγωγή λοιπών βιομηχανικών προϊόντων ενισχύθηκε κατά 1,2%, ενώ αύξηση 0,9% σημείωσε και η παραγωγή ηλεκτρικού, ηλεκτρονικού και υπολογιστικού εξοπλισμού.

Παράλληλα, η παραγωγή προϊόντων οπτανθρακοποίησης και διύλισης κατέγραψε άνοδο 3,3%.

Αντίθετα, η παραγωγή εξοπλισμού μεταφορών υποχώρησε κατά 2,2%, ενώ μείωση 1,2% σημειώθηκε και στην παραγωγή αγροδιατροφικών προϊόντων.

Οριακή ετήσια αύξηση

Σε ετήσια βάση, η βιομηχανική παραγωγή παρουσίασε οριακή αύξηση 0,3%, αντιστρέφοντας την πτώση 0,6% που είχε καταγραφεί τον Ιούλιο.

Ωστόσο, σε ορίζοντα τριών μηνών έως και τον Αύγουστο, η βιομηχανική παραγωγή εμφανίζεται μειωμένη κατά 0,1% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Η εξέλιξη αυτή καταδεικνύει ότι η γαλλική βιομηχανική δραστηριότητα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει αδυναμίες.