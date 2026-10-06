ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Γαλλία: Απρόσμενη πτώση 0,3% στη βιομηχανική παραγωγή τον Αύγουστο
Ειδήσεις
12:34 - 06 Οκτ 2026

Γαλλία: Απρόσμενη πτώση 0,3% στη βιομηχανική παραγωγή τον Αύγουστο

Reporter.gr Newsroom

Δες περισσότερα άρθρα του Reporter.gr όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google

Η βιομηχανική παραγωγή στη Γαλλία κατέγραψε πτώση 0,3% τον Αύγουστο σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, διαψεύδοντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών που προέβλεπαν αύξηση 0,3%. Τον Ιούλιο είχε προηγηθεί μείωση της τάξης του 0,6%.

Η υποχώρηση αποδίδεται κατά κύριο λόγο στη μείωση κατά 2,4% που σημειώθηκε στις δραστηριότητες εξόρυξης, καθώς και στους τομείς της ενέργειας και της ύδρευσης, μετά την αύξηση 0,2% που είχε καταγραφεί τον Ιούλιο.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη συνδέεται σε σημαντικό βαθμό με τη χαμηλότερη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς τον προηγούμενο μήνα είχε καταγραφεί το υψηλότερο επίπεδο παραγωγής από τον Δεκέμβριο του 2021.

Ανάκαμψη στη μεταποίηση

Η αρνητική εικόνα στους συγκεκριμένους τομείς υπερκάλυψε την αύξηση 0,3% που σημείωσε η μεταποιητική παραγωγή, η οποία ανέκαμψε μετά την πτώση 0,8% που είχε καταγράψει τον προηγούμενο μήνα.

Στο εσωτερικό του μεταποιητικού κλάδου, η παραγωγή λοιπών βιομηχανικών προϊόντων ενισχύθηκε κατά 1,2%, ενώ αύξηση 0,9% σημείωσε και η παραγωγή ηλεκτρικού, ηλεκτρονικού και υπολογιστικού εξοπλισμού.

Παράλληλα, η παραγωγή προϊόντων οπτανθρακοποίησης και διύλισης κατέγραψε άνοδο 3,3%.

Αντίθετα, η παραγωγή εξοπλισμού μεταφορών υποχώρησε κατά 2,2%, ενώ μείωση 1,2% σημειώθηκε και στην παραγωγή αγροδιατροφικών προϊόντων.

Οριακή ετήσια αύξηση

Σε ετήσια βάση, η βιομηχανική παραγωγή παρουσίασε οριακή αύξηση 0,3%, αντιστρέφοντας την πτώση 0,6% που είχε καταγραφεί τον Ιούλιο.

Ωστόσο, σε ορίζοντα τριών μηνών έως και τον Αύγουστο, η βιομηχανική παραγωγή εμφανίζεται μειωμένη κατά 0,1% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Η εξέλιξη αυτή καταδεικνύει ότι η γαλλική βιομηχανική δραστηριότητα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει αδυναμίες.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
«Προϋπολογισμός: Πόσα θα πληρώσουμε σε φόρους το 2027»

Τελευταία τροποποίηση στις 06/10/2026 - 12:42
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Φον Ντερ Λάιεν για το κόστος ενέργειας: Ξεκινά στρατηγικός διάλογος με τα ευρωπαϊκά διυλιστήρια
Ειδήσεις

Φον Ντερ Λάιεν για το κόστος ενέργειας: Ξεκινά στρατηγικός διάλογος με τα ευρωπαϊκά διυλιστήρια

Η AUSTRIACARD δωρίζει σύστημα Agentic AI GaiaB™ στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Η AUSTRIACARD δωρίζει σύστημα Agentic AI GaiaB™ στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Η Πειραιώς Χορηγός της Κεντρικής Σκηνής του Εθνικού Θεάτρου, για την Καλλιτεχνική Περίοδο 2026-2027
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Η Πειραιώς Χορηγός της Κεντρικής Σκηνής του Εθνικού Θεάτρου, για την Καλλιτεχνική Περίοδο 2026-2027

PREMIA: Τόκοι €3,13 εκατ. στους ομολογιούχους – Στα €20,84 το πρώτο κουπόνι
Επιχειρήσεις

PREMIA: Τόκοι €3,13 εκατ. στους ομολογιούχους – Στα €20,84 το πρώτο κουπόνι

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Γερμανία: Ισχυρή πτώση 10,6% στις εργοστασιακές παραγγελίες τον Αύγουστο
Ειδήσεις

Γερμανία: Ισχυρή πτώση 10,6% στις εργοστασιακές παραγγελίες τον Αύγουστο

Γαλλία: Το «μαγικό χρήμα» μετατρέπεται σε βόμβα χρέους
Οικονομία

Γαλλία: Το «μαγικό χρήμα» μετατρέπεται σε βόμβα χρέους

Γερμανία και Γαλλία προτείνουν νέο «όπλο» για την αντιμετώπιση της πλημμυρίδας κινεζικών προϊόντων
Ειδήσεις

Γερμανία και Γαλλία προτείνουν νέο «όπλο» για την αντιμετώπιση της πλημμυρίδας κινεζικών προϊόντων

Το φάντασμα της κρίσης χρέους επιστρέφει: Πιέσεις σε ευρώ και ομόλογα
Ειδήσεις

Το φάντασμα της κρίσης χρέους επιστρέφει: Πιέσεις σε ευρώ και ομόλογα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
06/10/2026 - 13:40

Νόμπελ Ειρήνης: Ποιος θα διαδεχθεί τη Ματσάδο – Ο Τραμπ, τα φαβορί και οι εκπλήξεις

Magazino
06/10/2026 - 13:39

Νάνα Μούσχουρη: Τιμήθηκε με τον Ομοσπονδιακό Σταυρό Αξίας της Γερμανίας, δια χειρός Στάινμαϊερ

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
06/10/2026 - 13:31

Morgan Stanley: Περιθώριο ανόδου για τις ελληνικές τράπεζες – Ξεχωρίζει η Alpha Bank

Ειδήσεις
06/10/2026 - 13:21

Νόμπελ Φυσικής στον Φράνσις Χάλτσεν για το έργο του στην ανίχνευση κοσμικών σωματιδίων

Ανακοινώσεις
06/10/2026 - 13:14

CNL Capital: Προσωρινό μέρισμα €0,15 ανά μετοχή – Αποκοπή στις 2 Δεκεμβρίου 2026

Ειδήσεις
06/10/2026 - 13:13

Κατασκευές Ευρωζώνη: «Βουτιά» στη ζήτηση και νέο πλήγμα από το κόστος

Πολιτική
06/10/2026 - 13:08

Μητσοτάκης: Πιστεύω στην ενοποίηση των γλυπτών του Παρθενώνα στο Μουσείο της Ακρόπολης

Ειδήσεις
06/10/2026 - 12:59

Έχει εξήγηση η πολιτική επιστροφή των Μπολσονάρο και η νέα δεξιά στροφή της Βραζιλίας

Οικονομία
06/10/2026 - 12:57

Παπακωνσταντίνου (ΤτΕ): Οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι αλλάζουν το τοπίο των διασυνοριακών πληρωμών

Ειδήσεις
06/10/2026 - 12:48

Τραμπ: Προσφέρει χείρα βοηθείας στη Ρωσία για την πανώλη

Ανεμοδείκτης
06/10/2026 - 12:47

Η μετεωρολογική παράμετρος των εκλογών

Ειδήσεις
06/10/2026 - 12:46

Ρεν (ΕΚΤ): Το ενεργειακό σοκ δεν έχει περάσει ακόμη σε τιμές και μισθούς

Ειδήσεις
06/10/2026 - 12:34

Γαλλία: Απρόσμενη πτώση 0,3% στη βιομηχανική παραγωγή τον Αύγουστο

Ειδήσεις
06/10/2026 - 12:33

Φον Ντερ Λάιεν για το κόστος ενέργειας: Ξεκινά στρατηγικός διάλογος με τα ευρωπαϊκά διυλιστήρια

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
06/10/2026 - 12:29

Η AUSTRIACARD δωρίζει σύστημα Agentic AI GaiaB™ στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
06/10/2026 - 12:28

Η Πειραιώς Χορηγός της Κεντρικής Σκηνής του Εθνικού Θεάτρου, για την Καλλιτεχνική Περίοδο 2026-2027

Επιχειρήσεις
06/10/2026 - 12:20

PREMIA: Τόκοι €3,13 εκατ. στους ομολογιούχους – Στα €20,84 το πρώτο κουπόνι

Ναυτιλία
06/10/2026 - 12:11

Χτυπήθηκε το Maran Gas Mystras της Μ. Αγγελικούση: Σώοι και οι 30 επιβαίνοντες

Ειδήσεις
06/10/2026 - 12:00

Γερμανία: Ισχυρή πτώση 10,6% στις εργοστασιακές παραγγελίες τον Αύγουστο

Αναλύσεις
06/10/2026 - 11:51

Sardelas Petsa Law Firm: Μύνημα εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία από τη νέα έκδοση ομολόγου της Alpha Bank

Πολιτική
06/10/2026 - 11:50

Φλωρίδης: Κακούργημα οι τηλεφωνικές απάτες από το πρώτο ευρώ – Ειδικό τμήμα στην ΕΛ.ΑΣ.

Σχόλια Αγοράς
06/10/2026 - 11:44

Χρηματιστήριο: Ισχυρή άνοδος με πρωταγωνίστριες τις τράπεζες και στόχο τις 2.700 μονάδες

Ειδήσεις
06/10/2026 - 11:42

Θρίλερ κατασκοπείας στη Γερμανία με πρωταγωνιστή πρώην αρχηγό  της υπηρεσίας πληροφοριών 

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
06/10/2026 - 11:34

1ο Πανελλαδικό Συμπόσιο Καφέ: 6 μεγάλες θεσμικές επιτυχίες της Ελληνικής Ένωσης Καφέ

Ειδήσεις
06/10/2026 - 11:32

Το μεγάλο στοίχημα της Ασίας με την AI: Ανάπτυξη με… ημερομηνία λήξης

Πολιτική
06/10/2026 - 11:30

Θεοδωρικάκος: Θα χρειαστούν επιπλέον μέτρα αν συνεχιστεί η κατάσταση αυτή με την ακρίβεια

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
06/10/2026 - 11:20

ΔΑΑ: «Απογειώθηκε» η κίνηση στο Ελ. Βενιζέλος: 27,3 εκατ. επιβάτες στο 9μηνο – +4,3%

Ειδήσεις
06/10/2026 - 11:11

ΕΕ: Στο τραπέζι αυστηρότεροι περιορισμοί στις μετακινήσεις Ρώσων διπλωματών

Ειδήσεις
06/10/2026 - 11:05

Η πλειοψηφία των Γερμανών τάσσεται υπέρ περισσότερων υποχρεωτικών μέτρων στην προσχολική εκπαίδευση

Χρηματιστήρια
06/10/2026 - 11:03

Ευρωαγορές: Ήπια άνοδος μετά τις πιέσεις στα ομόλογα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ