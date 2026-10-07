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Τέλος εποχής για τη Μονακό: Κήρυξε πτώχευση και αποχωρεί από το ευρωπαϊκό μπάσκετ
Ειδήσεις
14:36 - 07 Οκτ 2026

Τέλος εποχής για τη Μονακό: Κήρυξε πτώχευση και αποχωρεί από το ευρωπαϊκό μπάσκετ

Reporter.gr Newsroom

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  Η Μονακό, έπειτα από μια εντυπωσιακή πορεία 12 ετών που την καθιέρωσε ως μία από τις σημαντικές δυνάμεις του ευρωπαϊκού μπάσκετ, κηρύσσει πτώχευση και αναστέλλει τη λειτουργία της, αδυνατώντας πλέον να συνεχίσει στις επαγγελματικές κατηγορίες.

Η Roca Team αφήνει πίσω της μια σημαντική παρακαταθήκη. Στην πενταετή παρουσία της στη EuroLeague αντιμετώπισε και κέρδισε κορυφαίες ευρωπαϊκές ομάδες, ενώ το 2021 κατέκτησε το EuroCup, χαρίζοντας στο Πριγκιπάτο τον πρώτο ευρωπαϊκό τίτλο της ιστορίας του σε ομαδικό άθλημα.

Στο παλμαρέ της περιλαμβάνονται τρία πρωταθλήματα Γαλλίας, τέσσερα Leaders Cups, δύο Κύπελλα Γαλλίας, ένα Super Cup, καθώς και δύο παρουσίες σε Final Four της EuroLeague, με μία εξ αυτών να ολοκληρώνεται με συμμετοχή στον τελικό.

Ωστόσο, όπως τονίζει ο σύλλογος στην αποχαιρετιστήρια ανακοίνωσή του, η μεγαλύτερη επιτυχία δεν ήταν κάποιο τρόπαιο, αλλά ο κόσμος της ομάδας.

«Κι όμως, το μεγαλύτερο επίτευγμα δεν ήταν ποτέ κάποιο τρόπαιο. Ήσασταν εσείς!», αναφέρει χαρακτηριστικά, ευχαριστώντας τους φιλάθλους για τη στήριξη, τα ταξίδια και την παρουσία τους στις εξέδρες.

Η Μονακό αφήνει, πάντως, ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφής.

«Αυτή η κληρονομιά δεν σβήνει. Ούτε και το αγωνιστικό πνεύμα που χαρακτήριζε πάντα την AS Monaco», σημειώνει, εκφράζοντας την ελπίδα ότι η ομάδα θα επιστρέψει σύντομα στο κορυφαίο επίπεδο.

Το μέλλον του ανδρικού μπάσκετ περνά πλέον στα χέρια της ASM, με την πρώτη ομάδα να αγωνίζεται στη Nationale 3.

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