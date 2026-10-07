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Τέλος οι Ράδιο Αρβύλα από τον ΑΝΤ1 – Ο λόγος αποχώρησης
Πηγή: Facebook/Radio Arvila
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ & ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
14:31 - 07 Οκτ 2026

Τέλος οι Ράδιο Αρβύλα από τον ΑΝΤ1 – Ο λόγος αποχώρησης

Reporter.gr Newsroom

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Η ομάδα του «Ράδιο Αρβύλα», με μια σύντομη ανακοίνωση, γνωστοποίησε την απόφασή της να μην ανανεώσει τη συνεργασία της με τον ΑΝΤ1, έπειτα από σχεδόν 30 χρόνια κοινής πορείας.

Υπενθυμίζεται ότι η σατιρική εκπομπή είχε αποχωρήσει από τον ΑΝΤ1 το 2018. Το 2019 μεταδόθηκε από τη συχνότητα του ΣΚΑΪ, από τον οποίο η συνεργασία ολοκληρώθηκε με επεισοδιακό τρόπο και στις δικαστικές αίθουσες. Τη σεζόν 2020-2021, το «Ράδιο Αρβύλα» μετακόμισε στο OPEN, για να επιστρέψει την επόμενη σεζόν στον ΑΝΤ1, όπου παρέμεινε μέχρι σήμερα.

Στην ανακοίνωση της αποχώρησης δεν γίνεται κάποια αναφορά στο μέλλον της εκπομπής, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν άλλα κανάλια που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για τη συνέχισή της από τη συχνότητά τους.

Αναλυτικά η ανακοίνωση των «Ράδιο Αρβύλα»:

«Αγαπητοί συνεργάτες,

Μετά τη λήξη της συνεργασίας μας στα τέλη Ιουνίου, γνωστοποιούμε σήμερα την τελική μας απόφαση να μην ανανεώσουμε τη συνεργασία μας με τον Αντέννα.

Αποχωρούμε από μια συνεργασία που μετρά σχεδόν τριάντα χρόνια, αποκλειστικά και μόνο για λόγους αρχής.

Από την πλευρά μας, ευχαριστούμε θερμά τον Αντέννα και τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργαστήκαμε στενά όλα αυτά τα χρόνια και τους ευχόμαστε ολόψυχα ό,τι καλύτερο για το μέλλον.

Ευχαριστούμε πολύ,

Η ομάδα του «Ράδιο Αρβύλα».»

Τελευταία τροποποίηση στις 07/10/2026 - 14:35
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