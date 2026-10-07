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Τηλεφωνική επικοινωνία Πούτιν - Πεζεσκιάν: Στο επίκεντρο η στρατηγική συνεργασία Ρωσίας-Ιράν
Ειδήσεις
16:57 - 07 Οκτ 2026

Τηλεφωνική επικοινωνία Πούτιν - Πεζεσκιάν: Στο επίκεντρο η στρατηγική συνεργασία Ρωσίας-Ιράν

Reporter.gr Newsroom

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Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν και ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν συζήτησαν σε τηλεφωνική επικοινωνία την ενίσχυση της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ της Τεχεράνης και της Μόσχας, σύμφωνα με ανακοίνωση της ιρανικής προεδρίας.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, ο Πεζεσκιάν ευχήθηκε στον Πούτιν για τα γενέθλιά του. Από την πλευρά του, ο Ρώσος πρόεδρος τόνισε ότι η συνεργασία μεταξύ Ρωσίας και Ιράν, στο πλαίσιο της Συνθήκης Συνολικής Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης που έχουν υπογράψει οι δύο χώρες, συνεχίζεται παρά τις «τρέχουσες εξελίξεις και τα γεγονότα στην περιοχή».

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν αναφέρθηκε παράλληλα στις προσπάθειες ορισμένων χωρών να διαδραματίσουν διαμεσολαβητικό ρόλο και να συμβάλουν στην αποκλιμάκωση των εντάσεων. Όπως σημείωσε, η Ρωσία στηρίζει τις συγκεκριμένες διπλωματικές πρωτοβουλίες, υπογραμμίζοντας πως «οι Ιρανοί φίλοι μπορούν να είναι βέβαιοι» ότι η Μόσχα είναι έτοιμη να προσφέρει τη βοήθειά της.

Ο Ρώσος πρόεδρος επαίνεσε ακόμη το «θάρρος» που, όπως ανέφερε, επέδειξε το Ιράν απέναντι στις επιθέσεις. Παράλληλα, υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ θα πρέπει να καταβάλουν πολεμικές αποζημιώσεις και να παράσχουν στο Ιράν μακροπρόθεσμες εγγυήσεις ασφαλείας, προκειμένου να αποτραπεί η επανάληψη μιας ανάλογης «επιθετικής ενέργειας».

Από την πλευρά του, ο Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε ότι η Τεχεράνη εξακολουθεί να είναι ανοιχτή στο ενδεχόμενο επίτευξης ειρηνευτικής συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Το Ιράν είναι πλήρως προετοιμασμένο να καταλήξει σε μια ισορροπημένη και δίκαιη συμφωνία που θα διασφαλίζει διαρκή ειρήνη και ασφάλεια στην περιοχή», δήλωσε ο Ιρανός πρόεδρος, σύμφωνα με το πρακτορείο Fars.

Ο Πεζεσκιάν υπογράμμισε ότι «η κόκκινη γραμμή μας είναι τα εθνικά συμφέροντα και τα δικαιώματα του ιρανικού λαού», προσθέτοντας: «Εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες τηρήσουν τα διεθνή νομικά πλαίσια, η επίτευξη μιας συμφωνίας δεν είναι εκτός εμβέλειας».

Ο Ιρανός πρόεδρος πρόσθεσε, τέλος, ότι η χώρα του είναι «έτοιμη να συνεργαστεί και να συμπράξει με τους γείτονές της για την επίτευξη ειρήνης και ασφάλειας στην ίδια την περιοχή, χωρίς την παρουσία ή την παρέμβαση χωρών εκτός της περιοχής».

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