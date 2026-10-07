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Τραμπ: Αναμένεται να απονείμει το Εθνικό Μετάλλιο Επιστήμης στον Έλον Μασκ
Ειδήσεις
23:45 - 07 Οκτ 2026

Τραμπ: Αναμένεται να απονείμει το Εθνικό Μετάλλιο Επιστήμης στον Έλον Μασκ

Reporter.gr Newsroom

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Το Εθνικό Μετάλλιο Επιστήμης στον διευθύνοντα σύμβουλο της SpaceX, Έλον Μασκ, αναμένεται να απονείμει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με πληροφορίες του Fox News.

Όπως μεταδίδει το αμερικανικό δίκτυο, την ίδια διάκριση αναμένεται να λάβουν επίσης ο συνιδρυτής της Google, Σεργκέι Μπριν, ο διευθύνων σύμβουλος της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, και η διευθύνουσα σύμβουλος της AMD, Λίζα Σου.

Το Εθνικό Μετάλλιο Επιστήμης αποτελεί την ανώτατη αμερικανική διάκριση για επιστήμονες και μηχανικούς, σύμφωνα με την ιστοσελίδα του Εθνικού Ιδρύματος Επιστημών των ΗΠΑ.

Παράλληλα, το Εθνικό Μετάλλιο Τεχνολογίας και Καινοτομίας αναμένεται να απονεμηθεί στον διευθύνοντα σύμβουλο της Dell Technologies, Μάικλ Ντελ, και στον διευθύνοντα σύμβουλο της Microsoft, Σάτια Ναντέλα.

Η συγκεκριμένη διάκριση αποτελεί την ανώτατη αμερικανική τιμητική διάκριση για επιτεύγματα στον τομέα της τεχνολογίας, σύμφωνα με την ιστοσελίδα του Γραφείου Ευρεσιτεχνιών και Εμπορικών Σημάτων των ΗΠΑ.

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