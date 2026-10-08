Washington Post: Η ομιλία του Ρούμπιο στην Ελλάδα φανέρωσε μεγαλύτερες πολιτικές φιλοδοξίες

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο έφτασε στην Ελλάδα ως ο κορυφαίος διπλωμάτης της Αμερικής, όμως εκφώνησε μια ομιλία που ταιριάζει περισσότερο σε έναν πολιτικό ο οποίος προσπαθεί να κληρονομήσει το κίνημα MAGA.

Ο Ρούμπιο προσπάθησε να εντάξει την ατζέντα Τραμπ στην ομιλία του με θέμα τις αρετές του δυτικού πολιτισμού:

«Έχουμε πολλά περισσότερα να μάθουμε από τους άνδρες της αρχαίας Ελλάδας», είπε ο Ρούμπιο. «Εκείνοι γνώριζαν ότι δεν υπάρχει τίποτα εγωιστικό ή λανθασμένο στην αφοσίωση στο έθνος σου, ούτε τίποτα εγωιστικό ή λανθασμένο στο να αγωνίζεσαι για να υπερασπιστείς τα συμφέροντά του πάνω απ’ όλα».

Κάλεσε τους Αμερικανούς να αγκαλιάσουν την πνευματική κληρονομιά του Κοπέρνικου, του Γαλιλαίου, του Κέπλερ και του Νεύτωνα και να αντισταθούν στη «σύγχρονη» τάση να εξυψώνεται «ο μέσος, ο συνηθισμένος, ο μέτριος».

Όπως υπογραμμίζει ο απεσταλμένος της Washington Post στην Αθήνα, η ομιλία ήταν μια μεγάλη παραγωγή, με συνεργάτες του υπουργείου Εξωτερικών να χειρίζονται τέσσερις κάμερες του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, μεταξύ των οποίων και μία τοποθετημένη σε γερανό για κινηματογραφικά πλάνα του υπουργού στην Πνύκα, τον λόφο όπου συγκεντρώνονταν οι αρχαίοι Αθηναίοι για να συζητούν και να ψηφίζουν, θέτοντας τα πρώτα θεμέλια της δημοκρατίας.

Η ομιλία έρχεται την ώρα που ο αντιπρόεδρος Τζ. Ντ. Βανς αρχίζει να διαμορφώνει το πώς θα μπορούσε να είναι η αναμενόμενη υποψηφιότητά του για την προεδρία το 2028, ενώ ο Ρούμπιο απορρίπτει συστηματικά κάθε ερώτηση σχετικά με τις δικές του μελλοντικές πολιτικές φιλοδοξίες.

Ωστόσο, τα λόγια του είναι αξιοσημείωτα, καθώς δεν περιορίζονται στην υπεράσπιση της εξωτερικής πολιτικής της κυβέρνησης Τραμπ, αλλά επιχειρούν να διατυπώσουν το τι θα πρέπει να γίνει η Αμερική, καθώς προσπαθεί να βρει την ισορροπία της ανάμεσα στη νεωτερικότητα και την παράδοση.

«Η επόμενη δεκαετία θα γράψει την ιστορία του επόμενου αιώνα», είπε ο Ρούμπιο. «Η πορεία που θα ακολουθήσουμε θα καθορίσει αν η Δύση θα διατηρήσει τη θέση της στην κορυφή του κόσμου ή αν θα παραιτηθεί από αυτήν, αποδεχόμενη ένα μέλλον παρακμής, υποτέλειας και πτώσης».

Στην ομιλία του αναφέρθηκε σε ένα ετερόκλητο σύνολο προσωπικοτήτων του δυτικού πολιτισμού, μεταξύ των οποίων και ο Ερνάν Κορτές, ο Ισπανός κατακτητής του οποίου η αμφιλεγόμενη κατάκτηση της Αυτοκρατορίας των Αζτέκων χαρακτηρίστηκε από εξαιρετικά μεγάλη βία.

Ο Ρούμπιο εξήρε την ελληνική πολιτική και κοινωνική ζωή, η οποία, όπως είπε, ήταν οργανωμένη «γύρω από την αντιπαράθεση, τη φιλοδοξία και τον ανταγωνισμό».

Φάνηκε επίσης να επικρίνει τις υπερβολές του φιλελευθερισμού, υποστηρίζοντας ότι οδηγούν στη μείωση των προτύπων «ώστε να διασφαλιστεί ότι κανείς δεν θα χάσει».

Άσκησε επίσης κριτική στο πολιτικό Ισλάμ και στους «ριζοσπάστες μουλάδες του Ιράν, η λατρεία του θανάτου των οποίων εξυμνεί τους ανήλικους βομβιστές αυτοκτονίας ως εθνικούς ήρωες και παρουσιάζει το μαρτύριο ως αυτοσκοπό».

«Οι ήρωές μας μπορεί να είναι πρόθυμοι να πεθάνουν για τον σκοπό τους, αλλά οι ήρωές μας δεν λατρεύουν τον θάνατο», είπε.

Κοιτάζοντας προς το μέλλον, ο Ρούμπιο ζήτησε από τις Ηνωμένες Πολιτείες να κυριαρχήσουν στους τομείς του πολέμου με drones, των κρίσιμων ορυκτών, της κυβερνοασφάλειας και της “υπερνοημοσύνης” (super intelligence) — τη νέα φράση που χρησιμοποιεί ο Τραμπ για την τεχνητή νοημοσύνη.

Σε συνέντευξη Τύπου νωρίτερα την Τετάρτη, ο Ρούμπιο ρωτήθηκε αν η κυβέρνηση έχει ρόλο στον περιορισμό της απειλής που θέτει η τεχνητή νοημοσύνη για την ανθρωπότητα.

Ο Ρούμπιο εξέφρασε την εμπιστοσύνη του στην ειδική ομάδα εργασίας που δημιούργησε ο Τραμπ και η οποία δίνει στον διευθυντή της εθνικής υπηρεσίας πληροφοριών, Τζέι Κλέιτον, την αρμοδιότητα να «μετριάσει τις πιθανές αρνητικές επιπτώσεις της υπερνοημοσύνης, αλλά παράλληλα να διασφαλίσει την ικανότητα να επωφεληθούμε από τα θετικά της».

Σημειώνεται τέλος πως μπροστά από τον Ρούμπιο καθόταν η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, η οποία έχει δεχθεί έντονη κριτική από Δημοκρατικούς γερουσιαστές μετά από πρόσφατο δημοσίευμα της Wall Street Journal, σύμφωνα με το οποίο απείλησε να χρησιμοποιήσει την ισχύ της αμερικανικής κυβέρνησης για να αποσταθεροποιήσει την ελληνική κυβέρνηση.

Όταν ρωτήθηκε αν η συμπεριφορά της ερχόταν σε σύγκρουση με τους κανόνες δεοντολογίας του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, ο Ρούμπιο είπε ότι δεν ήθελε να συζητήσει το ζήτημα στη συνέντευξη Τύπου.

«Αρκεί να πω ότι η πρεσβεία μας εδώ κάνει εξαιρετική δουλειά. Η πρέσβης μας είναι μια ισχυρή πρέσβης εδώ», δήλωσε.