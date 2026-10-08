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Ο Τραμπ δεν πιστεύει ότι το περιστατικό με την πανώλη στη Ρωσία συνδέεται με βιολογικό όπλο
Ειδήσεις
08:14 - 08 Οκτ 2026

Ο Τραμπ δεν πιστεύει ότι το περιστατικό με την πανώλη στη Ρωσία συνδέεται με βιολογικό όπλο

Reporter.gr Newsroom

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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τετάρτη ότι Αμερικανοί αξιωματούχοι δεν πιστεύουν πως ο θάνατος μιας Ρωσίδας εργαζόμενης σε εργαστήριο, ο οποίος έχει προκαλέσει διεθνή προσοχή, συνδέεται με βιολογικό όπλο.

«Θα το μάθουμε αρκετά σύντομα, αλλά δεν το πιστεύουμε», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο.

Ο θάνατος της 28χρονης εργαζόμενης την περασμένη εβδομάδα έχει προκαλέσει διεθνές ενδιαφέρον, επειδή εργαζόταν σε ερευνητικό ινστιτούτο στη Σιβηρία που μελετά την πανώλη. Η αυξημένη αντίδραση της Ρωσίας — συμπεριλαμβανομένης της επιβολής καραντίνας — καθώς και η έλλειψη δημόσιων πληροφοριών για την υπόθεση έχουν προκαλέσει ερωτήματα, δεδομένου ότι τα μέτρα που έλαβε η χώρα ξεπερνούν κατά πολύ τη συνήθη αντίδραση σε έναν θάνατο που σχετίζεται με την πανώλη.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι Ρώσοι αξιωματούχοι διαβεβαίωσαν τους Αμερικανούς ομολόγους τους πως η κατάσταση βρίσκεται υπό έλεγχο. Ο πρόεδρος αναγνώρισε ορισμένες ομοιότητες με τον τρόπο με τον οποίο Κινέζοι αξιωματούχοι, στις αρχές του 2020, υποστήριζαν αρχικά ότι είχαν θέσει υπό έλεγχο τον ιό της COVID-19, πριν αυτός προκαλέσει παγκόσμια πανδημία.

«Η Κίνα δεν είπε πολλά και ούτε η Ρωσία λέει πολλά», δήλωσε ο Τραμπ. «Αλλά λένε ότι το έχουν απολύτως υπό έλεγχο».

Ο Τραμπ δήλωσε επίσης ότι αναμένει από τις ρωσικές αρχές να μοιραστούν περισσότερες πληροφορίες για την υπόθεση, μετά την απογοήτευση που προκάλεσε το γεγονός ότι η Ρωσία δεν είχε παράσχει επαρκείς πληροφορίες.

«Μόλις συναντήθηκα με τους ανθρώπους μας. Έχουμε εξαιρετικούς ειδικούς», δήλωσε ο Τραμπ. «Γνωρίζουν όλα όσα συμβαίνουν. Και όλες αυτές οι πληροφορίες περνούν από αυτούς».

Αξιωματούχοι του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) δήλωσαν την Τετάρτη ότι οι ρωσικές αρχές τους ενημέρωσαν πως η εργαζόμενη στο εργαστήριο είχε ένα περιστατικό πνευμονίας που αποκτήθηκε από την κοινότητα. Ο οργανισμός αναζητά πληροφορίες σχετικά με ανεπιβεβαίωτες αναφορές ότι ένας δεύτερος εργαζόμενος στο εργαστήριο της Σιβηρίας εμφάνισε πνευμονία άγνωστης αιτίας, δήλωσε ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους, στη Γενεύη.

Αξιωματούχοι του ΠΟΥ δήλωσαν ότι ακόμη δεν γνωρίζουν ποιο παθογόνο προκάλεσε τη θανατηφόρα ασθένεια της πρώτης εργαζόμενης, για ποια παθογόνα έκαναν εξετάσεις τα ρωσικά εργαστήρια ή γιατί οι αρχές έθεσαν περίπου 200 άτομα που είχαν έρθει σε επαφή μαζί της σε καραντίνα ή υπό ιατρική παρακολούθηση. Χωρίς αυτές τις απαντήσεις, ανέφεραν οι αξιωματούχοι, δεν μπορούν να αξιολογήσουν πλήρως τον κίνδυνο για τη δημόσια υγεία.

Η ρωσική υπηρεσία δημόσιας υγείας δήλωσε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι μια εργαζόμενη σε εργαστήριο, η οποία απασχολούνταν σε ινστιτούτο αφιερωμένο στη μελέτη της πανώλης στην περιοχή του Ιρκούτσκ, πέθανε αφού διαγνώστηκε με πνευμονία «άγνωστης» προέλευσης.

Η υπηρεσία εξέδωσε την Τετάρτη ενημέρωση, σύμφωνα με την οποία η κατάσταση ήταν «σταθερή», και δήλωσε ότι η πανώλη δεν είχε εντοπιστεί σε επαναληπτικές εξετάσεις χιλιάδων ανθρώπων στην περιοχή.

Η πνευμονική πανώλη είναι σχεδόν πάντα θανατηφόρα όταν δεν αντιμετωπίζεται, όμως πολλοί ασθενείς αναρρώνουν εάν λάβουν έγκαιρα αντιβιοτική αγωγή. Η περίοδος επώασης για αυτόν τον τύπο πανώλης μπορεί να φτάσει τις έξι ή επτά ημέρες.

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