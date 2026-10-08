Γερμανία: Μικρή βελτίωση στο επιχειρηματικό κλίμα – Μεγάλο «αγκάθι» η χρηματοδότηση

Το επιχειρηματικό κλίμα μεταξύ των αυτοαπασχολούμενων και των πολύ μικρών επιχειρήσεων βελτιώθηκε εκ νέου τον Σεπτέμβριο: ο «Jimdo-ifo Business Climate Index» αυξήθηκε από -19,7 μονάδες τον Αύγουστο σε -18,8 μονάδες.

Ειδικότερα, οι προσδοκίες έγιναν λιγότερο απαισιόδοξες, ενώ και η αξιολόγηση της τρέχουσας επιχειρηματικής κατάστασης ήταν πλέον λιγότερο αρνητική. «Είναι ακόμη πολύ νωρίς για να είμαστε αισιόδοξοι, ωστόσο υπάρχουν ενδείξεις σταδιακής ανάκαμψης», δήλωσε η ειδικός του ifo, Katrin Demmelhuber. «Μεταξύ των αυτοαπασχολούμενων, ωστόσο, η βελτίωση μέχρι στιγμής είναι αργή».

Παρά τη μικρή βελτίωση του κλίματος, η αβεβαιότητα μεταξύ των αυτοαπασχολούμενων παραμένει σε πολύ υψηλά επίπεδα. Σχεδόν τέσσερις στους πέντε ερωτηθέντες θεωρούν δύσκολο ή αρκετά δύσκολο να εκτιμήσουν την εξέλιξη της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας στο μέλλον. Ως αποτέλεσμα, η δυνατότητα των αυτοαπασχολούμενων χωρίς προσωπικό και των πολύ μικρών επιχειρήσεων να κάνουν τον σχεδιασμό τους σε βάθος χρόνου παραμένει εξαιρετικά περιορισμένη.

Ταυτόχρονα, η πρόσβαση των μικρών επιχειρήσεων σε τραπεζική χρηματοδότηση γίνεται ολοένα δυσκολότερη. Κατά το τρίτο τρίμηνο, το ποσοστό των αυτοαπασχολούμενων χωρίς προσωπικό και των πολύ μικρών επιχειρήσεων που αντιμετώπισαν δυσκολίες στις διαπραγματεύσεις για τη λήψη δανείου αυξήθηκε από 44,8% σε 54,4%, ενώ στο σύνολο της οικονομίας το αντίστοιχο ποσοστό υποχώρησε από 40,1% σε 32,8%. Την ίδια στιγμή, η ζήτηση για δάνεια από τους αυτοαπασχολούμενους μειώθηκε εκ νέου: μόλις το 7,8% είχε συζητήσεις με τράπεζες για τη χορήγηση δανείου, έναντι 9,3% το προηγούμενο τρίμηνο. «Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η πρόσβαση των μικρών επιχειρήσεων σε τραπεζικά δάνεια έχει γίνει σημαντικά δυσκολότερη», προσθέτει η Demmelhuber. «Την ίδια στιγμή, όλο και λιγότεροι αυτοαπασχολούμενοι απευθύνονται στις τράπεζες για τη λήψη δανείου».