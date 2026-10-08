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Δίωξη για 5 κακουργήματα στον Φίλιππο Καμπούρη &amp; τη σύζυγό του για απάτη κατά του Δημοσίου
Ειδήσεις
09:08 - 08 Οκτ 2026

Δίωξη για 5 κακουργήματα στον Φίλιππο Καμπούρη & τη σύζυγό του για απάτη κατά του Δημοσίου

Reporter.gr Newsroom

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Δίωξη κατά του Φίλιππου Καμπούρη για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη σε βάρος νομικού προσώπου άνω των 120.000 ευρώ, κατ’ εξακολούθηση και κατά συναυτουργία και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική οργάνωση, κατ’ επάγγελμα.

Μαζί με το Φίλιππο Καμπούρη ενώπιον των δικαστικών αρχών οδηγήθηκαν 10 ακόμα άτομα. Η σύζυγός του, που εντάσσεται στα αρχηγικά μέλη, έξι λογιστές και επιχειρηματίες και τρεις αχυράνθρωποι.

Σύμφωνα με την έρευνα, περί τα 5,3 εκατ. ευρώ ήταν η ζημία σε ΕΦΚΑ και ΑΑΔΕ, ενώ εκδόθηκαν παρανόμως 2 εκατομμύρια ευρώ σε τιμολόγια.

Έτσι ακριβώς λειτουργούσε το κύκλωμα, από το μακρινό 2013. Τα μέλη του άνοιγαν επιχειρήσεις, δεν κατέβαλαν ασφαλιστικές εισφορές και όταν ο κλοιός στένευε, ίδρυαν εικονικές εταιρείες με μπροστινούς αχυρανθρώπους.

Το μεγάλο κόλπο και η καταγγελία-κλειδί

Είχαν ιδρύσει 29 επιχειρήσεις. 18 από αυτές δεν είχαν ποτέ προσωπικό, 15 δεν διέθεταν τραπεζικό λογαριασμό και πολλές άλλες είχαν κοινές διευθύνσεις και τηλέφωνα.

Τρεις από αυτές τις εταιρείες δήλωναν εκ περιτροπής μισθούς που δεν λάμβανε ποτέ μία εργαζόμενη. Η 48χρονη, η καταγγελία της οποίας άνοιξε το δρόμο στην έρευνα των Aρχών, μίλησε στο MEGA.

«Εγώ είχα απόλυτη ανάγκη για δουλειά γιατί είμαι χωρισμένη με δυο παιδιά τότε ανήλικα και έπρεπε οπωσδήποτε να λύσω το βιοποριστικό μου πρόβλημα. Και αναγκάστηκα να δουλέψω μαζί του».

Εάν και είχε συμφωνήσει να παίρνει 600 ευρώ, εμφανιζόταν να λαμβάνει υπέρογκα ποσά που δεν κατέληγαν ποτέ σε εκείνη.

Το 2023 έλαβε 6.000 με το κύκλωμα να δηλώνει πάνω από 19.000, το 2024 πήρε 2.350 και της δήλωσαν σχεδόν 21.000. Ακόμα και το 2025 που πλέον ο Φίλιππος Καμπούρης την είχε απολύσει και δεν πήρε ούτε ευρώ, είχαν δηλώσει πάνω από 10.000 ευρώ.

«Τρελάθηκα, δεν το περίμενα, μίλησα μαζί του του λέω ‘έχει γίνει λάθος, πρέπει να μου το διορθώσεις’, μου λέει ‘θα το κοιτάξουμε’ και φυσικά δεν το κοίταξε ποτέ».

Πλήθος γνωστών τραγουδιστών που είχαν εμφανιστεί στα νυχτερινά μαγαζιά του κυκλώματος κατέθεσαν ως μάρτυρες στις Αρχές.

Ακόμη και στον «Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό» όπου προεδρεύει, ο Φίλιππος Καμπούρης φέρεται να μην είχε δηλώσει ποτέ εργαζόμενους.

Οι κατηγορούμενοι έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Κυριακή.

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