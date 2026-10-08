Κολομβία: Μεταφέρει την πρεσβεία της στην Ιερουσαλήμ

Η Κολομβία πρόκειται να μεταφέρει την πρεσβεία της στο Ισραήλ από το Τελ Αβίβ στην Ιερουσαλήμ την προσεχή Τετάρτη, σε μια απόφαση που έλαβε ο δεξιός πρόεδρος της χώρας, Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια, ο οποίος διατηρεί συμμαχικές σχέσεις με τον Ντόναλντ Τραμπ, όπως ανακοίνωσε σήμερα το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών.

«Την ερχόμενη εβδομάδα, την Τετάρτη, θα εγκαινιάσουμε την κολομβιανή πρεσβεία στην Ιερουσαλήμ», δήλωσε ο Γκίντεον Σάαρ σε συνέντευξη Τύπου, σημειώνοντας ότι πρόκειται να είναι «η 10η ξένη πρεσβεία στην Ιερουσαλήμ».

Η συντριπτική πλειονότητα των χωρών που διατηρούν διπλωματικές σχέσεις με το Ισραήλ εξακολουθεί να έχει τις πρεσβείες της στο Τελ Αβίβ, καθώς η διεθνής κοινότητα δεν αναγνωρίζει την Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσα του Ισραήλ.

Επί του παρόντος, μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Γουατεμάλα, η Ονδούρα, το Κόσοβο, η Παπούα Νέα Γουινέα, η Παραγουάη, τα νησιά Φίτζι, το Ναούρου και η Σομαλιλάνδη έχουν μεταφέρει τις πρεσβείες τους στην Ιερουσαλήμ, ακολουθώντας μια θέση που αποκλίνει από τη διεθνή συναίνεση.

Ο Σάαρ αποκάλυψε παράλληλα ότι σύντομα αναμένεται να προστεθεί και άλλη χώρα στη λίστα, ανακοινώνοντας: «Μπορώ από εδώ και στο εξής να σας ανακοινώσω ότι συνάψαμε μια συμφωνία που αφορά την 11η πρεσβεία, με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, και ότι αυτό θα γίνει πολύ σύντομα».

Το καθεστώς της Ιερουσαλήμ αποτελεί μία από τις πλέον δύσκολες και ευαίσθητες πτυχές της ισραηλινοπαλαιστινιακής σύγκρουσης. Το Ισραήλ προσάρτησε την Ανατολική Ιερουσαλήμ μετά την κατάληψη της Δυτικής Όχθης κατά τον αραβοϊσραηλινό πόλεμο του 1967, ωστόσο η συγκεκριμένη προσάρτηση δεν έχει αναγνωριστεί από τον ΟΗΕ.