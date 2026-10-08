ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Κολομβία: Μεταφέρει την πρεσβεία της στην Ιερουσαλήμ
Ειδήσεις
19:12 - 08 Οκτ 2026

Κολομβία: Μεταφέρει την πρεσβεία της στην Ιερουσαλήμ

Reporter.gr Newsroom

Δες περισσότερα άρθρα του Reporter.gr όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google

Η Κολομβία πρόκειται να μεταφέρει την πρεσβεία της στο Ισραήλ από το Τελ Αβίβ στην Ιερουσαλήμ την προσεχή Τετάρτη, σε μια απόφαση που έλαβε ο δεξιός πρόεδρος της χώρας, Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια, ο οποίος διατηρεί συμμαχικές σχέσεις με τον Ντόναλντ Τραμπ, όπως ανακοίνωσε σήμερα το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών.  

«Την ερχόμενη εβδομάδα, την Τετάρτη, θα εγκαινιάσουμε την κολομβιανή πρεσβεία στην Ιερουσαλήμ», δήλωσε ο Γκίντεον Σάαρ σε συνέντευξη Τύπου, σημειώνοντας ότι πρόκειται να είναι «η 10η ξένη πρεσβεία στην Ιερουσαλήμ».

Η συντριπτική πλειονότητα των χωρών που διατηρούν διπλωματικές σχέσεις με το Ισραήλ εξακολουθεί να έχει τις πρεσβείες της στο Τελ Αβίβ, καθώς η διεθνής κοινότητα δεν αναγνωρίζει την Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσα του Ισραήλ.

Επί του παρόντος, μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Γουατεμάλα, η Ονδούρα, το Κόσοβο, η Παπούα Νέα Γουινέα, η Παραγουάη, τα νησιά Φίτζι, το Ναούρου και η Σομαλιλάνδη έχουν μεταφέρει τις πρεσβείες τους στην Ιερουσαλήμ, ακολουθώντας μια θέση που αποκλίνει από τη διεθνή συναίνεση.

Ο Σάαρ αποκάλυψε παράλληλα ότι σύντομα αναμένεται να προστεθεί και άλλη χώρα στη λίστα, ανακοινώνοντας: «Μπορώ από εδώ και στο εξής να σας ανακοινώσω ότι συνάψαμε μια συμφωνία που αφορά την 11η πρεσβεία, με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, και ότι αυτό θα γίνει πολύ σύντομα».

Το καθεστώς της Ιερουσαλήμ αποτελεί μία από τις πλέον δύσκολες και ευαίσθητες πτυχές της ισραηλινοπαλαιστινιακής σύγκρουσης. Το Ισραήλ προσάρτησε την Ανατολική Ιερουσαλήμ μετά την κατάληψη της Δυτικής Όχθης κατά τον αραβοϊσραηλινό πόλεμο του 1967, ωστόσο η συγκεκριμένη προσάρτηση δεν έχει αναγνωριστεί από τον ΟΗΕ.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Μακρόν για 7η Οκτωβρίου: Η Γαλλία θα συνεχίσει να καταπολεμά τον αντισημιτισμό παντού και πάντα
Ειδήσεις

Μακρόν για 7η Οκτωβρίου: Η Γαλλία θα συνεχίσει να καταπολεμά τον αντισημιτισμό παντού και πάντα

Βανς: «Δεν υπάρχουν οριστικά στοιχεία» για ιρανική εμπλοκή στην απόπειρα κατάληψης του Flydubai
Ειδήσεις

Βανς: «Δεν υπάρχουν οριστικά στοιχεία» για ιρανική εμπλοκή στην απόπειρα κατάληψης του Flydubai

Ο θάνατος της παλιάς Μέσης Ανατολής κι ο επικίνδυνος νέος κόσμος που την αντικαθιστά - Ο ρόλος της Ελλάδας
Ειδήσεις

Ο θάνατος της παλιάς Μέσης Ανατολής κι ο επικίνδυνος νέος κόσμος που την αντικαθιστά - Ο ρόλος της Ελλάδας

Ισραήλ: Το Ανώτατο Δικαστήριο επιτρέπει τη συμμετοχή των μεγαλύτερων αραβικών κομμάτων στις εκλογές
Ειδήσεις

Ισραήλ: Το Ανώτατο Δικαστήριο επιτρέπει τη συμμετοχή των μεγαλύτερων αραβικών κομμάτων στις εκλογές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
08/10/2026 - 20:12

Τραμπ: Καμία επίθεση στο Ιράν πριν τις ενδιάμεσες εκλογές – Ανυποχώρητη στο ουράνιο η Τεχεράνη

Ειδήσεις
08/10/2026 - 19:55

ΗΠΑ: «Παγώνει» το πρόγραμμα βίζας για ξένους εργαζομένους – Έλεγχοι σε 9 πανεπιστήμια

Χρηματιστήρια
08/10/2026 - 19:40

Στα «κόκκινα» οι ευρωαγορές – Πιέσεις από πετρέλαιο και ομόλογα

Ειδήσεις
08/10/2026 - 19:26

Στόχος κυβερνοεπίθεσης το ιταλικό ΥΠΕΞ

Ειδήσεις
08/10/2026 - 19:12

Κολομβία: Μεταφέρει την πρεσβεία της στην Ιερουσαλήμ

Πολιτική
08/10/2026 - 18:51

Πιερρακάκης: «Στοίχημα» η προστασία από ενεργειακό κόστος με διαφύλαξη της δημοσιονομικής αξιοπιστίας

Το σκίτσο του ΚΥΡ
08/10/2026 - 18:36

Μηνύματα ειρήνης

Πολιτική
08/10/2026 - 18:33

ΠΑΣΟΚ: Ένα βήμα μπροστά, δύο πίσω οι ρυθμίσεις της κυβέρνησης για τους servicers

Αυτοδιοίκηση
08/10/2026 - 18:26

Γκράβα: Αναστέλλεται η λειτουργία του σχολικού συγκροτήματος για την Παρασκευή (9/10)

Ειδήσεις
08/10/2026 - 18:22

Στο «ραντάρ» της ΑΑΔΕ τα οικονομικά της συναυλίας της Βίσση στο ΟΑΚΑ

Ειδήσεις
08/10/2026 - 17:58

Νέα δομή για την ενδυνάμωση των γυναικών στη δυτική Θεσσαλονίκη

Ειδήσεις
08/10/2026 - 17:57

Βρετανία: Νέο πακέτο πυρώσεων κατά της Ρωσίας με επίκεντρο το σκιώδη στόλο και τις πετρελαϊκές εταιρείες

Σχόλια Αγοράς
08/10/2026 - 17:49

Αιμορραγία στο Χρηματιστήριο: Κάτω από τις 2.600 ο ΓΔ, «βουτιά» άνω του 3% στις τράπεζες

Ειδήσεις
08/10/2026 - 17:38

Reuters: Τι προβλέπει η εξοπλιστική συμφωνία ύψους $4 δισ. μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ

Επιχειρήσεις
08/10/2026 - 17:27

AKTOR: Παραδίδει έργο που θωρακίζει το Θριάσιο Πεδίο από πλημμυρικά φαινόμενα

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
08/10/2026 - 17:20

HELLENiQ ENERGY: Σε λειτουργία το πρώτο πάρκο «μπαταριών»

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
08/10/2026 - 17:12

ΕΛΓΑ: Παράταση για την εξόφληση της Ειδικής Ασφαλιστικής Εισφοράς του 2025

Ειδήσεις
08/10/2026 - 17:09

ΔΥΠΑ: 28 βρεφονηπιακοί σταθμοί για 1.541 παιδιά - Δωρεάν προσχολική αγωγή και φροντίδα για 1.361 οικογένειες

Χρηματιστήρια
08/10/2026 - 16:57

Wall Street: Δεύτερη σερί πτώση ελέω πετρελαίου και ομολόγων

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
08/10/2026 - 16:44

CrediaBank: Μία βαθμίδα από την επενδυτική κατηγορία στις καταθέσεις

Εργασιακά
08/10/2026 - 16:32

ΓΣΕΕ: Πανεθνική κινητοποίηση για ακρίβεια, μισθούς και κόστος στέγασης

Ειδήσεις
08/10/2026 - 16:28

Άμεση Δράση: Εκτός λειτουργίας προσωρινά η γραμμή 100 - Που μπορούν να απευθύνονται οι πολίτες

ΜΕΤΑΛΛΑ
08/10/2026 - 16:12

Επίσημα εγκαίνια για το μεταλλείο Σκουριών - Τα μηνύματα για πράσινη μετάβαση και στρατηγική αυτονομία

Ειδήσεις
08/10/2026 - 16:09

Συναγερμός στην Ευρωζώνη για τη Γαλλία – Φόβοι για ντόμινο στις αγορές

Ειδήσεις
08/10/2026 - 15:57

Γερμανία: Στο στόχαστρο ιρανικών μυστικών υπηρεσιών οι αμερικανικές βάσεις

Επιχειρήσεις
08/10/2026 - 15:52

Ο Όμιλος CSG συμμετέχει στην ανάπτυξη του αυτόνομου συστήματος αντιμετώπισης μη επανδρωμένων αεροσκαφών SwarmShot

Νομίσματα
08/10/2026 - 15:47

Χαμηλό 17 ημερών για το Bitcoin – Σε κόκκινο και τα περισσότερα altcoins

Οικονομία
08/10/2026 - 15:27

Επίδομα Παιδιού: Την Παρασκευή (9/10) η συμπληρωματική πληρωμή σε 49.545 δικαιούχους

Ειδήσεις
08/10/2026 - 15:26

Εσπευσμένα στο νοσοκομείο ο Φίλιππος Καμπούρης – Ο λόγος

Οικονομία
08/10/2026 - 15:19

Ελληνικές εξαγωγές: Άλμα 26,7% τον Αύγουστο – Στο +16,5% η άνοδος στο οκτάμηνο του 2026

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ