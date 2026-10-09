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«Οργή» Μερτς για την παρουσία Σρέντερ στα γενέθλια του Πούτιν
Ειδήσεις
15:01 - 09 Οκτ 2026

«Οργή» Μερτς για την παρουσία Σρέντερ στα γενέθλια του Πούτιν

Reporter.gr Newsroom

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Ο πρώην καγκελάριος της Γερμανίας Γκέρχαρντ Σρέντερ βοήθησε να γιορτάσει τα 74α γενέθλια του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν στην κατοικία του, όπως ανακοίνωσε την Πέμπτη το Κρεμλίνο.

Φωτογραφίες που αναρτήθηκαν στο Telegram έδειχναν τον Σρέντερ και τον Πούτιν να χαμογελούν πλατιά και να ανταλλάσσουν χειραψία. Στο φόντο διακρίνονταν μια παραδοσιακή σόμπα παλαιού τύπου και ένα ρωσικό σαμοβάρι, το χαρακτηριστικό σκεύος που χρησιμοποιείται για το βράσιμο νερού για τσάι.

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«Ο Βλαντίμιρ Πούτιν έμαθε από τις πρωινές ειδήσεις, την προηγούμενη ημέρα, ότι ο Γκέρχαρντ Σρέντερ βρισκόταν στη Μόσχα για επαγγελματικούς λόγους, εκπροσωπώντας την εταιρεία Globus», ανέφερε το Κρεμλίνο σε ανάρτησή του στο Telegram, όπως μεταδίδει το Reuters.

«Ο πρόεδρος προσκάλεσε τον παλιό του φίλο στην κατοικία του. Ο Γκέρχαρντ Σρέντερ βρισκόταν μαζί με τον Βλαντίμιρ Πούτιν όταν ο αρχηγός του κράτους γιόρτασε τα γενέθλιά του χθες».

Ο Σρέντερ, ο οποίος διετέλεσε καγκελάριος της Γερμανίας από το 1998 έως το 2005, εντάχθηκε πρόσφατα στο εποπτικό συμβούλιο της ρωσικής αλυσίδας σούπερ μάρκετ Hyperglobus. Την Τετάρτη επισκέφθηκε ένα από τα καταστήματα της εταιρείας στη Μόσχα, όπου οι εργαζόμενοι τον υποδέχθηκαν με χειροκροτήματα, σύμφωνα με πλάνα που μεταδόθηκαν από τη ρωσική τηλεόραση.

Ο Σρέντερ έχει δεχθεί επικρίσεις, κυρίως στη Γερμανία, για τους δεσμούς του με ρωσικές επιχειρήσεις και με τον Πούτιν. Οι σχέσεις αυτές διατηρήθηκαν παρά την εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία το 2022 και τα διαδοχικά κύματα δυτικών κυρώσεων κατά της Ρωσίας.

Τον Μάιο, ο Πούτιν πρότεινε ο Σρέντερ να αναλάβει ρόλο εκπροσώπου των ευρωπαϊκών χωρών σε ειρηνευτικές συνομιλίες για την επίλυση της σύγκρουσης.

Ωστόσο, οι υπουργοί Εξωτερικών των ευρωπαϊκών χωρών απέρριψαν την ιδέα να αναλάβει ο Σρέντερ έναν τέτοιο ρόλο.

Η αντίδραση Μερτς: «Ανήθικη» η παρουσία στη γιορτή

Η γερμανική κυβέρνηση πήρε θέση για την επίσκεψη μέσω του εκπροσώπου της. Σύμφωνα με τη σχετική δήλωση, ο Φρίντριχ Μερτς εμφανίζεται σοκαρισμένος και θεωρεί την παρουσία του πρώην καγκελαρίου στη γιορτή του Ρώσου προέδρου «ανήθικη».

Η αντίδραση αυτή αποτυπώνει το πολιτικό βάρος που έχει αποκτήσει στη Γερμανία η διατήρηση επαφών με τον Πούτιν, καθώς ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζεται και το Βερολίνο εξακολουθεί να στηρίζει το Κίεβο.

Τελευταία τροποποίηση στις 09/10/2026 - 15:06
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