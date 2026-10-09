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Μαργαρίτης: «Αδειάζει» τον Κωνσταντόπουλο για την αντιπαράθεσή του με την Παπαδοπούλου
Πολιτική
14:46 - 09 Οκτ 2026

Μαργαρίτης: «Αδειάζει» τον Κωνσταντόπουλο για την αντιπαράθεσή του με την Παπαδοπούλου

Reporter.gr Newsroom

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Έκκληση για αποκλιμάκωση της έντασης μεταξύ ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ απήυθηνε την Παρασκεύη (9/10) το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ  Θόδωρος Μαργαρίτης, με αφορμή την καταγγελία της Άννας Παπαδοπούλου για τη συμπεριφορά του Δημήτρη Κωνσταντόπουλου,  αφήνοντας ταυτόχρονα αιχμές για τη στάση του πρώην βουλευτή.

«Τα μισόλογα σε μία γυναικεία καταγγελία συνιστούν συνήθως μία εύκολη διαφυγή», σημειώνει, ξεκαθαρίζοντας τη θέση του απέναντι σε περιστατικά που προκαλούν φόβο και εκφοβισμό.

Αναλυτικά η ανάρτησή του στο Facebook:

«Το ΠΑΣΟΚ έχει υποστεί το 2011 λεκτική- και όχι μόνο- βία. Έχει ταλαιπωρηθεί όσο κανένα άλλο κόμμα.

Επομένως τα στελέχη του πρέπει να έχουν τεράστια ευαισθησία για αυτό το ζήτημα. Ο Δ. Κωνσταντόπουλος για το επεισόδιο με την Άννα Παπαδοπούλου δεν με έπεισε. Καθόλου!

Οργανώθηκα στην Μεταπολίτευση στον Ρήγα Φεραίο. Μία οργάνωση νεολαίας που έφερε πρώτη φορά την έννοια του φεμινιστικού κινήματος στην Ελλάδα. Από αυτή την άποψη είμαι με την πλευρά της κάθε γυναίκας που νοιώθει φόβο σε μία αντιπαράθεση με έναν άνδρα. Και γνωρίζω καλά ότι τα μισόλογα σε μία γυναικεία καταγγελία συνιστούν συνήθως μία εύκολη διαφυγή.

Από εκεί και πέρα απευθύνω έκκληση στα στελέχη του ΠΑΣΟΚ και της ΕΛΑΣ να χαμηλώσουν τους τόνους. Όταν λέμε όλοι, ότι αντίπαλος μας είναι η Δεξιά δεν υπάρχει δικαιολογία για έναν πόλεμο ανάμεσα στα δύο κόμματα. Δεν πρέπει άλλα να εκφωνούνται και άλλα να γίνονται. Άλλο η προγραμματική αντιπαράθεση και άλλο ο άγριος καυγάς.

Η κοινωνία θα θυμώσει με τα κόμματα της Κεντροαριστεράς και της Αριστεράς όταν δεν έχουν συνείδηση των μεγάλων προβλημάτων της καθημερινότητας των πολιτών και τσακώνονται ακραία. Και αυτή οφείλει να είναι μια καθαρή πολιτική επιλογή».

Το επεισόδιο που πυροδότησε την αντιπαράθεση

Η παρέμβαση Μαργαρίτη έρχεται μετά τις καταγγελίες της αναπληρώτριας εκπροσώπου τύπου της ΕΛΑΣ Άννας Παπαδοπούλου ότι ο Δημήτρης Κωνσταντόπουλος την εξύβρισε και κινήθηκε απειλητικά προς το μέρος της, εκτός τηλεοπτικού αέρα, μετά από έντονη αντιπαράθεση στην εκπομπή «Χωρίς Χρώμα» του ART TV.

Η ίδια ζήτησε δημόσια τη διαγραφή του από το ΠΑΣΟΚ και ανακοίνωσε ότι προτίθεται να προσφύγει στη Δικαιοσύνη, υποστηρίζοντας ότι υπάρχουν μάρτυρες του περιστατικού.

Από την πλευρά του, ο κ. Κωνσταντόπουλος αναγνώρισε ότι η πολιτική αντιπαράθεση έγινε σε οξείς τόνους, τους οποίους χαρακτήρισε λάθος του, και υποστήριξε ότι ζήτησε συγγνώμη στο τέλος της εκπομπής. Παράλληλα, αρνήθηκε ότι πρέπει να επιτραπεί η πολιτική αξιοποίηση του συμβάντος. Στο ραδιόφωνο του MEGA δήλωσε επί του θέματος ότι θα προσφύγει και εκείνος στη δικαιοσύνη εναντίον της, για συκοφαντική δυσφήμιση.

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