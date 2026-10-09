Saudi Aramco: Επιστρέφει το σαουδαραβικό πετρέλαιο στην Ευρώπη – Ανάσα για τα διυλιστήρια τον Νοέμβριο

Την πλήρη κάλυψη των παραγγελιών των ευρωπαϊκών διυλιστηρίων για τον Νοέμβριο αναμένεται να αποκαταστήσει η Saudi Aramco, καθώς ο βασικός πετρελαιαγωγός της Σαουδικής Αραβίας επαναλειτούργησε μετά τις επιθέσεις που είχαν διαταράξει τη λειτουργία του. Η εξέλιξη εκτιμάται ότι θα προσφέρει σημαντική ανακούφιση στους Ευρωπαίους αγοραστές, οι οποίοι αναγκάστηκαν το προηγούμενο διάστημα να αναζητήσουν εναλλακτικές πηγές εφοδιασμού.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg, τουλάχιστον τρία ευρωπαϊκά διυλιστήρια αναμένεται να παραλάβουν τον επόμενο μήνα το σύνολο των ποσοτήτων πετρελαίου που έχουν παραγγείλει από την κρατική πετρελαϊκή εταιρεία της Σαουδικής Αραβίας, όπως ανέφεραν πηγές που γνωρίζουν το θέμα.

Η αποκατάσταση των παραδόσεων έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η ευρωπαϊκή αγορά πετρελαίου δέχεται πιέσεις, καθώς οι διακοπές στον εφοδιασμό έχουν εντείνει τον ανταγωνισμό για την εξασφάλιση διαθέσιμων ποσοτήτων. Τον προηγούμενο μήνα, μετά την επίθεση στον πετρελαιαγωγό East-West, η Aramco είχε ενημερώσει τους Ευρωπαίους πελάτες της ότι δεν θα πραγματοποιούσε παραδόσεις πετρελαίου τον Οκτώβριο.

Η απόφαση αυτή ανάγκασε τα διυλιστήρια να κινηθούν άμεσα για την εξεύρεση εναλλακτικών προμηθευτών. Μεταξύ αυτών, η πολωνική Orlen SA, ο μεγαλύτερος αγοραστής σαουδαραβικού πετρελαίου, προκήρυξε περισσότερους από δέκα διαγωνισμούς, προκειμένου να εξασφαλίσει πρόσθετες ποσότητες από άλλες πηγές.

Η επαναφορά των προμηθειών από τη Saudi Aramco αναμένεται, συνεπώς, να περιορίσει μέρος της πίεσης που έχει προκληθεί στην αγορά και να διευκολύνει τον προγραμματισμό των ευρωπαϊκών διυλιστηρίων για τον επόμενο μήνα.

Η Σαουδική Αραβία εξάγει συνήθως προς την Ευρώπη κατά μέσο όρο 700.000 έως 800.000 βαρέλια πετρελαίου ημερησίως, σύμφωνα με στοιχεία παρακολούθησης των θαλάσσιων μεταφορών που συγκέντρωσε το Bloomberg.