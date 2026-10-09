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ΗΠΑ: Σε υψηλό τριών ετών τα στεγαστικά επιτόκια – Έβδομη διαδοχική εβδομαδιαία άνοδος
Ειδήσεις
20:20 - 09 Οκτ 2026

ΗΠΑ: Σε υψηλό τριών ετών τα στεγαστικά επιτόκια – Έβδομη διαδοχική εβδομαδιαία άνοδος

Reporter.gr Newsroom

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Στο υψηλότερο επίπεδο από το 2023 ανήλθαν αυτή την εβδομάδα τα στεγαστικά επιτόκια στις ΗΠΑ, καταγράφοντας την έβδομη συνεχόμενη εβδομαδιαία αύξηση και επιβαρύνοντας περαιτέρω το κόστος χρηματοδότησης για όσους επιθυμούν να αγοράσουν κατοικία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Freddie Mac, το μέσο επιτόκιο για στεγαστικό δάνειο σταθερού επιτοκίου διάρκειας 30 ετών διαμορφώθηκε στο 7,4% στις 8 Οκτωβρίου, σημειώνοντας άνοδο κατά 0,12 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Η ανοδική πορεία έχει αποκτήσει διάρκεια, καθώς μέσα στις τελευταίες επτά εβδομάδες το μέσο επιτόκιο έχει αυξηθεί συνολικά κατά 0,84 ποσοστιαίες μονάδες.

Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί σημαντική ανατροπή σε σχέση με την εικόνα που είχε διαμορφωθεί στα τέλη Φεβρουαρίου, όταν το επιτόκιο των 30ετών στεγαστικών δανείων υποχώρησε κάτω από το 6%, για πρώτη φορά από τον Σεπτέμβριο του 2022.

Έκτοτε, το κόστος δανεισμού ακολούθησε ανοδική πορεία, με την αύξηση να επιταχύνεται μετά την έναρξη των αμερικανοϊσραηλινών επιθέσεων κατά του Ιράν. Από την έναρξη της σύγκρουσης, το συγκεκριμένο επιτόκιο έχει αυξηθεί κατά 1,4 ποσοστιαίες μονάδες.

Η νέα άνοδος επαναφέρει στο προσκήνιο τις πιέσεις που αντιμετωπίζουν τα αμερικανικά νοικοκυριά στην προσπάθειά τους να αποκτήσουν κατοικία, καθώς τα υψηλότερα επιτόκια αυξάνουν το κόστος εξυπηρέτησης ενός στεγαστικού δανείου και περιορίζουν την αγοραστική τους δυνατότητα.

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