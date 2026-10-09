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Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο: Κοινό μέτωπο Ευρώπης, Καναδά και Ιαπωνίας απέναντι στις κυρώσεις των ΗΠΑ
Ειδήσεις
20:50 - 09 Οκτ 2026

Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο: Κοινό μέτωπο Ευρώπης, Καναδά και Ιαπωνίας απέναντι στις κυρώσεις των ΗΠΑ

Reporter.gr Newsroom

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Την αμέριστη στήριξή τους στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ) επανέλαβαν οι υπουργοί Εξωτερικών ευρωπαϊκών χωρών, του Καναδά και της Ιαπωνίας, με κοινή δήλωσή τους, μετά την ανακοίνωση των Ηνωμένων Πολιτειών για σχέδια επέκτασης των κυρώσεων σε βάρος του Δικαστηρίου.

Στο κοινό ανακοινωθέν, οι υπουργοί Εξωτερικών του Καναδά, της Δανίας, της Γερμανίας, της Γαλλίας, της Ιταλίας, της Ιαπωνίας, της Ολλανδίας και του Ηνωμένου Βασιλείου προειδοποιούν για τις επιπτώσεις που θα μπορούσαν να έχουν τα μέτρα στη λειτουργία του θεσμού.

«Αν εφαρμοστούν, οι κυρώσεις αυτές θα έχουν σημαντικό αντίκτυπο στο έργο του Δικαστηρίου, στο αφοσιωμένο προσωπικό του και στις οικογένειές τους», αναφέρουν χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, υπογραμμίζουν ότι οι εργαζόμενοι του ΔΠΔ επιτελούν καθημερινά έργο με στόχο την προσαγωγή στη δικαιοσύνη όσων κατηγορούνται για τα σοβαρότερα διεθνή εγκλήματα, καθώς και την υποστήριξη των θυμάτων τους.

Από την πλευρά της, η Ευρωπαϊκή Ένωση δηλώνει έτοιμη να λάβει «κάθε αναγκαίο μέτρο», προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, με έδρα τη Χάγη, θα μπορέσει να συνεχίσει απρόσκοπτα τη λειτουργία του.

Σε γραπτή δήλωση που εξέδωσε το απόγευμα της Παρασκευής 9 Οκτωβρίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σημείωσε ότι τα αμερικανικά μέτρα αναμένεται να τεθούν σε εφαρμογή σε έξι μήνες. Όπως επισημαίνει, το χρονικό αυτό διάστημα αφήνει περιθώριο για διάλογο και αναζήτηση λύσεων πριν από την εφαρμογή τους.

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