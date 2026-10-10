Μάντσεστερ Σίτι: Ένα σκάνδαλο εξαπάτησης στο ποδόσφαιρο εξελίχθηκε σε γεωπολιτικό πρόβλημα για τη Βρετανία

Η εξαγορά της Μάντσεστερ Σίτι από έναν γαλαζοαίματο του Άμπου Ντάμπι ήταν εξαρχής κάτι πολύ περισσότερο από έναν δισεκατομμυριούχο που αγόραζε ένα λαμπερό ξένο παιχνίδι για τον εαυτό του. Από την πρώτη στιγμή, το εγχείρημα αποτελούσε την αιχμή μιας εκστρατείας άσκησης ήπιας ισχύος, με στόχο να εδραιωθεί το μικροσκοπικό εμιράτο βαθιά μέσα στη βρετανική οικονομία.

Τώρα, 18 χρόνια αργότερα, αποκαλύφθηκε ότι ο σύλλογος βρισκόταν στο επίκεντρο του μεγαλύτερου σχεδίου παραβίασης των κανόνων στην ιστορία του αγγλικού ποδοσφαίρου. Και ενώ η Σίτι, η οποία αρνείται οποιαδήποτε παρανομία, αναμένει μια πρωτοφανή τιμωρία, το σκάνδαλο έχει προκαλέσει αλυσιδωτές αντιδράσεις που φτάνουν μέχρι τον νέο πρωθυπουργό, Άντι Μπέρναμ.



Η κατάσταση είναι ιδιαίτερα δύσκολη για τον Μπέρναμ, ο οποίος έχει οικοδομήσει μεγάλο μέρος της πολιτικής του απήχησης πάνω στην εικόνα του απλού ανθρώπου που είναι παθιασμένος με το ποδόσφαιρο. Τώρα, όμως, βρίσκεται παγιδευμένος ανάμεσα σε έναν σημαντικό επενδυτή της βρετανικής οικονομίας και στην ανάγκη να υπερασπιστεί την ακεραιότητα της Premier League, της δημοφιλέστερης πολιτιστικής εξαγωγής της Βρετανίας μετά τους Beatles.



«Αυτό πρέπει να γίνει με προσοχή, χωρίς να σπεύδουν όλοι να παρεμβαίνουν και να διατυπώνουν τα δικά τους συμπεράσματα», δήλωσε ο Μπέρναμ, ο οποίος, στην προηγούμενη θέση του ως δήμαρχος του Μάντσεστερ, είχε ασκήσει πιέσεις κατά της τιμωρίας της αγαπημένης του Έβερτον για παρόμοιες, αλλά μικρότερης κλίμακας, παραβάσεις.



Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει περάσει το μεγαλύτερο μέρος της τελευταίας δεκαετίας προσπαθώντας να προσελκύσει επενδύσεις από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ), σε μια προσπάθεια να δώσει ώθηση στην οικονομία του, η οποία αναπτύσσεται με αργούς ρυθμούς. Μια Συμφωνία Επενδυτικής Συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών, που ανακοινώθηκε το 2021 με αρχικό στόχο επενδύσεις ύψους 10 δισεκατομμυρίων λιρών μέσα σε πέντε χρόνια, έχει ήδη οδηγήσει σε δεσμεύσεις κεφαλαίων σχεδόν 30 δισεκατομμυρίων λιρών, μέσω περισσότερων από 50 άμεσων επενδύσεων.



Κρατικοί επενδυτικοί οργανισμοί, όπως η Mubadala και η Masdar, διοχέτευσαν δισεκατομμύρια στη βρετανική υπεράκτια αιολική ενέργεια, στην καθαρή τεχνολογία, στις βιοεπιστήμες και στα δίκτυα οπτικών ινών. Τα 250 εκατομμύρια δολάρια που δαπάνησε το 2008 ο όμιλος Abu Dhabi United Group για την εξαγορά της Μάντσεστερ Σίτι, κατόπιν εντολής του σεΐχη Μανσούρ μπιν Ζαγέντ Αλ Ναχιάν, μοιάζουν πλέον με ασήμαντο ποσό.



Έτσι, όταν η Premier League ανακοίνωσε ότι ο σύλλογος κρίθηκε ένοχος για περισσότερες από 100 παραβιάσεις των κανόνων της σχετικά με τις δαπάνες, η άμεση ανησυχία του Μπέρναμ ήταν ότι τα ΗΑΕ θα μετέφεραν αλλού τα κεφάλαιά τους.



«Θα με ανησυχούσε πραγματικά το ενδεχόμενο να τους χάσουμε», δήλωσε ο Μπέρναμ στο BBC λίγο μετά την ανακοίνωση της απόφασης της Premier League. «Έχουν υπάρξει ένας τόσο σημαντικός εταίρος στην οικοδόμηση του σύγχρονου Μάντσεστερ. Και, προφανώς, στην ανάδειξη της Μάντσεστερ Σίτι σε παγκόσμια δύναμη».



Σε όλη αυτή τη διαδικασία, ο Μπέρναμ είχε προνομιακή θέση παρατηρητή. Όταν ανέλαβε δήμαρχος του Μάντσεστερ το 2017, κληρονόμησε μια σπάνια ιστορία αστικής επιτυχίας στη βόρεια Αγγλία, καθώς η πόλη γνώριζε οικονομική άνθηση, εν μέρει χάρη στην εισροή κεφαλαίων από ένα πετρελαιοπαραγωγό κράτος.



Πέρα από τον ίδιο τον ποδοσφαιρικό σύλλογο, ο οποίος έδωσε στα ΗΑΕ πρόσβαση σε εκατομμύρια φιλάθλους σε όλο τον κόσμο, μέσω του δημοφιλέστερου αθλητικού πρωταθλήματος του πλανήτη, οι ιδιοκτήτες της Σίτι διοχέτευσαν τεράστια ποσά στην ευρύτερη περιοχή τους. Δαπάνησαν 200 εκατομμύρια λίρες για μια ακαδημία ποδοσφαίρου νέων, ενώ επένδυσαν εκατομμύρια σε ένα μεγάλο κτηματομεσιτικό έργο στο ανατολικό Μάντσεστερ.



Ο όμιλος City Football Group επένδυσε επίσης στο Co-op Live, τη μεγαλύτερη κλειστή αρένα του Ηνωμένου Βασιλείου, η οποία βρίσκεται σε μικρή απόσταση με τα πόδια από το στάδιο Έτιχαντ της ομάδας — το οποίο, συμπτωματικά, έφερε τη χορηγία της Etihad Airways, της εμβληματικής αεροπορικής εταιρείας του Άμπου Ντάμπι.



Στο επίκεντρο όλων αυτών βρίσκονταν δύο από τις ισχυρότερες προσωπικότητες των ΗΑΕ. Ο ένας είναι ο σεΐχης Μανσούρ, ο οποίος ελέγχει τη Mubadala και είναι ο μικρότερος αδελφός του προέδρου της χώρας, Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ. Ο άλλος είναι ο Χαλντούν Αλ Μουμπάρακ, στενός συνεργάτης των δύο αδελφών.



Ο Μουμπάρακ, μια κομψή προσωπικότητα με σπουδές στο Πανεπιστήμιο Tufts των ΗΠΑ, είναι μέλος του ισχυρού Εκτελεστικού Συμβουλίου του Άμπου Ντάμπι και συμβάλλει στην εποπτεία των τεράστιων κρατικών επενδυτικών κεφαλαίων της χώρας, καθώς και ορισμένων από τις μεγαλύτερες κρατικές επιχειρήσεις της.



Ο Μουμπάρακ είναι επίσης πρόεδρος της Μάντσεστερ Σίτι.

Οι παραβάσεις και οι πιθανές ποινές

Για σχεδόν μία δεκαετία, υπό την ηγεσία του, ο σύλλογος κατηγορήθηκε ότι οργάνωνε «εικονικές συμβάσεις», προκειμένου να εμφανίζει διογκωμένη την αξία των συμφωνιών χορηγίας και να διοχετεύει κρυφά χρήματα από τους ιδιοκτήτες του, ώστε να δαπανά υπέρογκα ποσά για παίκτες και προπονητές, πολύ πέρα από τα όρια που επέτρεπαν οι κανονισμοί της Premier League. Οι κανόνες αυτοί είχαν σχεδιαστεί ειδικά για να περιορίζουν τις χρηματοδοτικές ενέσεις από εξαιρετικά πλούσιους επενδυτές.



Συνολικά, σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, η Σίτι απέκρυψε την πραγματική πηγή χρηματοδότησης ποσού που ξεπερνούσε τα 1,1 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ παράλληλα έλεγε ψέματα στο πρωτάθλημα και στους ερευνητές.



Οι πιθανές ποινές κυμαίνονται από πρόστιμα και αφαίρεση βαθμών έως και τον αποκλεισμό από το πρωτάθλημα. Ο σύλλογος έχει ασκήσει έφεση κατά της απόφασης.



«Αυτή η πειθαρχική υπόθεση και η απόφαση αποτελούν τα σημαντικότερα γεγονότα στην ιστορία της Premier League», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Premier League, Ρίτσαρντ Μάστερς.



Ωστόσο, μόλις λίγες ημέρες πριν από την ανακοίνωση, ο υπουργός Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου είχε υποδεχθεί τον Μουμπάρακ στην Ντάουνινγκ Στριτ. Εκπρόσωπος της βρετανικής κυβέρνησης δήλωσε ότι η συνάντηση επικεντρώθηκε στις επενδύσεις και ότι δεν συζητήθηκαν τα ζητήματα που αφορούν τη Μάντσεστερ Σίτι.



Η ανησυχία στους κόλπους της βρετανικής κυβέρνησης είναι ότι η αντιμετώπιση της Μάντσεστερ Σίτι θα μπορούσε να προκαλέσει δυσαρέσκεια στο Άμπου Ντάμπι απέναντι στη Βρετανία και να οδηγήσει στη διακοπή της ροής επενδυτικών κεφαλαίων.



Η κυβέρνηση εξακολουθεί να στοιχειώνεται από μια αποτυχημένη προσπάθεια των ΗΑΕ, το 2013, να πείσουν το Ηνωμένο Βασίλειο να χαρακτηρίσει τη Μουσουλμανική Αδελφότητα τρομοκρατική οργάνωση. Αυτό οδήγησε το Άμπου Ντάμπι να αποσύρει παραγγελίες δισεκατομμυρίων δολαρίων για ένα μαχητικό αεροσκάφος βρετανικής κατασκευής, σύμφωνα με τον Κρίστοφερ Ντέιβιντσον, ακαδημαϊκό που έχει μελετήσει εκτενώς τη βασιλική οικογένεια των ΗΑΕ.



«Έχουμε βιώσει παρόμοια περιστατικά στο παρελθόν», δήλωσε. «Από πολλές απόψεις, αυτό εντάσσεται σε ένα ήδη καθιερωμένο μοτίβο».



Πιο πρόσφατα, μια κοινοπραξία με την υποστήριξη του σεΐχη Μανσούρ επιχείρησε να αποκτήσει τον έλεγχο της εφημερίδας Daily Telegraph και του περιοδικού The Spectator. Οι ανησυχίες για τον έλεγχο βρετανικών μέσων ενημέρωσης από ξένα κράτη ώθησαν τη βρετανική κυβέρνηση να θεσπίσει νομοθεσία που περιορίζει τη δυνατότητα ξένων κρατών να κατέχουν βρετανικά εκδοτικά μέσα. Ως αποτέλεσμα, η συμφωνία κατέρρευσε.



Η βρετανική κυβέρνηση, επιχειρώντας να αποκλιμακώσει την κατάσταση, προβάλλει τον ρόλο της ως αξιόπιστου στρατιωτικού εταίρου. Επισημαίνει ότι την άνοιξη έστειλε τη Βασιλική Πολεμική Αεροπορία, η οποία συνεργάστηκε με τις δυνάμεις των ΗΑΕ για την αναχαίτιση μη επανδρωμένων αεροσκαφών και πυραύλων που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν.



Όσο για τη Μάντσεστερ Σίτι, το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να περιμένει την ανακοίνωση των κυρώσεων από την Premier League, οκτώ χρόνια μετά την έναρξη της έρευνας.



«Υπάρχουν ακόμη πολλοί που θέλουν να υπονομεύσουν τη δυναμική του συλλόγου μας», είχε δηλώσει ο Μουμπάρακ προτού επιβεβαιωθεί η απόφαση. «Δεν πρόκειται να τους δώσουμε αυτή την ευκαιρία».