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Βόμβα στην Premier League: Ένοχη για όλες τις οικονομικές παραβάσεις η Μάντσεστερ Σίτι
Ειδήσεις
09:21 - 30 Σεπ 2026

Βόμβα στην Premier League: Ένοχη για όλες τις οικονομικές παραβάσεις η Μάντσεστερ Σίτι

Reporter.gr Newsroom

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Η Μάντσεστερ Σίτι κρίθηκε ένοχη για όλες τις κατηγορίες παραβίασης των οικονομικών κανονισμών της Premier League σε βάθος εννέα ετών, σε μία από τις σοβαρότερες υποθέσεις στην ιστορία του αγγλικού ποδοσφαίρου.

Ανεξάρτητη επιτροπή διαπίστωσε ότι ο σύλλογος χρησιμοποίησε «εικονικές» εμπορικές και χορηγικές συμφωνίες, με στόχο να διογκώσει τεχνητά τα έσοδά του και να μειώσει τα καταγεγραμμένα έξοδά του. Σύμφωνα με την απόφαση, το συνολικό ποσό ξεπερνά τα £900 εκατ.

Η Σίτι φέρεται να είχε δημιουργήσει ένα «καλυμμένο σχήμα χρηματοδότησης» ύψους £830,6 εκατ. από το 2009-10 έως το 2017-18, ενώ επιπλέον απέκρυψε περίπου £70 εκατ. σε κόστη. Η επιτροπή έκρινε ότι οι πρακτικές αυτές είχαν ως αποτέλεσμα την υποβολή ανακριβών οικονομικών καταστάσεων προς τους ελεγκτές και τις ποδοσφαιρικές αρχές.

Στην υπόθεση περιλαμβάνονται επίσης «εικονικές» συμφωνίες για τα δικαιώματα εικόνας ποδοσφαιριστών, αλλά και του τότε προπονητή Ρομπέρτο Μαντσίνι.

Ιδιαίτερα βαριές ήταν οι διαπιστώσεις της επιτροπής για τη στάση ορισμένων μαρτύρων της Σίτι, καθώς αναφέρεται ότι σημαντικές καταθέσεις ήταν ψευδείς και ότι ορισμένοι μάρτυρες γνώριζαν πως όσα έλεγαν δεν ήταν αληθή.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Premier League, Ρίτσαρντ Μάστερς, χαρακτήρισε την υπόθεση «τη σημαντικότερη στην ιστορία της Premier League», ενώ η λίγκα έχει δηλώσει ότι θέλει να προχωρήσει άμεσα στη διαδικασία επιβολής κυρώσεων.

Η Μάντσεστερ Σίτι, από την πλευρά της, αρνείται όλες τις κατηγορίες και έχει ανακοινώσει ότι θα ασκήσει έφεση, υποστηρίζοντας πως η απόφαση περιέχει «ουσιώδη σφάλματα» σε επίπεδο δικαίου, αρχών και πραγματικών περιστατικών.

Η υπόθεση πλέον περνά στο επόμενο και κρίσιμο στάδιο: την επιβολή της ποινής, με το μέγεθός της να παραμένει ανοιχτό.

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