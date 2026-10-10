ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ο Πούτιν ως... μεσάζοντας του Ιράν στον Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου
Ειδήσεις
18:25 - 10 Οκτ 2026

Ο Πούτιν ως... μεσάζοντας του Ιράν στον Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου

Reporter.gr Newsroom

Δες περισσότερα άρθρα του Reporter.gr όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν μετέφερε στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, την άποψη της Τεχεράνης σχετικά με έναν πιθανό τερματισμό του πολέμου στο Ιράν, μετέδωσαν το Σάββατο τα ρωσικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Η είδηση έρχεται μία ημέρα αφότου ο Τραμπ δήλωσε ότι η Ρωσία θα προμηθεύσει τη διεθνή αγορά με ντίζελ, εν μέσω της εκτίναξης των τιμών της ενέργειας που προκαλούν οι πόλεμοι στο Ιράν και την Ουκρανία.

Το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax επικαλέστηκε τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, ο οποίος δήλωσε ότι ο Πούτιν έστειλε το μήνυμα στον Τραμπ «σε συμφωνία με τον πρόεδρο του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν», σύμφωνα με μετάφραση της Google.

Άλλα ρωσικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν, σύμφωνα με το CNBC, ότι ο Πούτιν συνομίλησε τηλεφωνικά με τον Τραμπ, αφού προηγουμένως είχε συναντηθεί με τον Πεζεσκιάν στο περιθώριο συνόδου κορυφής στο Τουρκμενιστάν.

Το Interfax δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το πώς αντιλαμβάνεται το Ιράν τον τερματισμό του πολέμου, ο οποίος ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου με αεροπορικές επιδρομές των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον ιρανικών στόχων.

Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε αμέσως στο ηλεκτρονικό μήνυμα του CNBC με το οποίο ζητήθηκε επιβεβαίωση της αναφερόμενης συνομιλίας μεταξύ Πούτιν και Τραμπ.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ρωσική επίθεση με 17 νεκρούς σε ουκρανική πόλη, μία ημέρα μετά τη συμφωνία Πούτιν-Τραμπ
Ειδήσεις

Ρωσική επίθεση με 17 νεκρούς σε ουκρανική πόλη, μία ημέρα μετά τη συμφωνία Πούτιν-Τραμπ

Τραμπ: «Βρέχει» επιταγές και φοροελαφρύνσεις στην τελική ευθεία πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές
Εκλογές ΗΠΑ

Τραμπ: «Βρέχει» επιταγές και φοροελαφρύνσεις στην τελική ευθεία πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές

Axios: Το παρασκήνιο της συμφωνίας Τραμπ - Πούτιν για το ντίζελ - Ο «μουτζούρης» στον Ζελένσκι
Ειδήσεις

Axios: Το παρασκήνιο της συμφωνίας Τραμπ - Πούτιν για το ντίζελ - Ο «μουτζούρης» στον Ζελένσκι

«Είναι δυσάρεστο»: Η πρώτη αντίδραση Τραμπ για την Κίμπερλι Γκιλφόιλ
Ειδήσεις

«Είναι δυσάρεστο»: Η πρώτη αντίδραση Τραμπ για την Κίμπερλι Γκιλφόιλ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
10/10/2026 - 18:40

Ρωσική επίθεση με 17 νεκρούς σε ουκρανική πόλη, μία ημέρα μετά τη συμφωνία Πούτιν-Τραμπ

Ειδήσεις
10/10/2026 - 18:25

Ο Πούτιν ως... μεσάζοντας του Ιράν στον Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου

Υγεία
10/10/2026 - 17:59

Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας: 3 παιδιά κάθε ημέρα χρειάζονται υποστήριξη για αυτοκτονικότητα ή αυτοτραυματισμό

Ειδήσεις
10/10/2026 - 17:58

Ελευσίνα: Παραδόθηκε και ο 18χρονος για την επίθεση στον 32χρονο

Ειδήσεις
10/10/2026 - 17:44

Νέος έρωτας στην πόλη: Κατερίνα Νοτοπούλου και Πασχάλης Τσαρούχας είναι μαζί

Εκλογές ΗΠΑ
10/10/2026 - 17:33

Τραμπ: «Βρέχει» επιταγές και φοροελαφρύνσεις στην τελική ευθεία πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές

Τεχνολογία
10/10/2026 - 17:08

Τεχνητή Νοημοσύνη: Μοντέλο της Anthropic εκτροχιάστηκε και υπέβαλε ψευδή πληροφορία για ανεξιχνίαστη δολοφονία

Ειδήσεις
10/10/2026 - 15:49

Τρεις συλλήψεις για το δυστύχημα στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδώρους

Πολιτική
10/10/2026 - 15:44

Ανδρουλάκης: Προτεραιότητα του ΠΑΣΟΚ είναι να βελτιώσουμε τη ζωή των μόνιμων κατοίκων στα νησιά μας

Ειδήσεις
10/10/2026 - 15:22

Ο σύζυγος της Καμάλα Χάρις δεν θέλει να τη δει ξανά υποψήφια για την προεδρία

Ειδήσεις
10/10/2026 - 14:09

Συνελήφθη 52χρονος γυναικολόγος για πορνογραφία ανηλίκων

Ειδήσεις
10/10/2026 - 13:19

Ο συγκοινωνιολόγος Σταύρος Κωνσταντινίδης για το κυκλοφοριακό: Η Αθήνα χρειάζεται 3.000 λεωφορεία, επέκταση μετρό και πράσινο δακτύλιο

Πολιτική
10/10/2026 - 12:29

Χρηστίδης: Αν η ΝΔ είχε 25%, ο κ. Μητσοτάκης θα είχε ήδη κάνει εκλογές

Πολιτική
10/10/2026 - 12:06

Τσουκαλάς: Ο Κυριακός Μητσοτάκης είναι πλέον παράγοντας οικονομικής, θεσμικής και κοινωνικής αστάθειας

Ειδήσεις
10/10/2026 - 11:33

Η Ελλάδα δελεάζει (φορολογικά) τους Γερμανούς συνταξιούχους

Ειδήσεις
10/10/2026 - 11:11

Γαλλικό χρέος: Μεγαλύτερος κίνδυνος από την ελληνική κρίση;

Ειδήσεις
10/10/2026 - 10:45

Axios: Το παρασκήνιο της συμφωνίας Τραμπ - Πούτιν για το ντίζελ - Ο «μουτζούρης» στον Ζελένσκι

Πολιτική
10/10/2026 - 10:43

Ενιαίο θεσμικό πλαίσιο και ολοκληρωμένη στήριξη των μονογονεϊκών οικογενειών ζητά η Ελένη Βατσινά

Ειδήσεις
10/10/2026 - 10:28

«Είναι δυσάρεστο»: Η πρώτη αντίδραση Τραμπ για την Κίμπερλι Γκιλφόιλ

Επιχειρήσεις
10/10/2026 - 10:11

HAPCO & DES: Έρευνα για την οικονομική αποτύπωση του Meetings Industry στην Ελλάδα - Οι στόχοι

Ειδήσεις
10/10/2026 - 09:26

Η κυβέρνηση Τραμπ θέλει να επαναφέρει τις δημόσιες εκτελέσεις: Πότε και γιατί σταμάτησαν στις ΗΠΑ

Ειδήσεις
10/10/2026 - 09:15

Οι «wannabe» πρόεδροι Ρούμπιο και Βανς αντέδρασαν διαφορετικά στην υπόθεση Γκιλφόιλ

Ειδήσεις
10/10/2026 - 08:52

Μάντσεστερ Σίτι: Ένα σκάνδαλο εξαπάτησης στο ποδόσφαιρο εξελίχθηκε σε γεωπολιτικό πρόβλημα για τη Βρετανία

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
10/10/2026 - 08:30

Ευρωπαϊκή Πρεμιέρα της νέας BMW iX4 στο εντυπωσιακό περίπτερο της BMW στην Αθήνα

Ειδήσεις
09/10/2026 - 23:35

Κέιτι Ζαχάρια: Η σύμβουλος του Τραμπ στο Truth Social είναι η αντικαταστάτρια της Καρολάιν Λέβιτ

Ειδήσεις
09/10/2026 - 23:26

Ελευσίνα: Παραδόθηκε ο 22χρονος για την αιματηρή επίθεση – Ανθρωποκυνηγητό για τον 18χρονο συνεργό του

Χρηματιστήρια
09/10/2026 - 23:19

Wall: Ανάκαμψη με οδηγό την τεχνολογία – Κέρδη για τρίτη διαδοχική εβδομάδα στους δείκτες

Πολιτική
09/10/2026 - 23:10

ΣΥΡΙΖΑ για ενεργειακή ρήτρα διαφυγής: Ποιο θα είναι το όφελος για την κοινωνία;

Ειδήσεις
09/10/2026 - 22:50

Έρευνα Fed: Το 20% των αμερικανικών νοικοκυριών καθυστερεί τις πληρωμές δανείων

Υγεία
09/10/2026 - 22:40

Πότε ένα ζευγάρι πρέπει να απευθυνθεί σε ειδικό γονιμότητας;

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ