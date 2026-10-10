Ο Πούτιν ως... μεσάζοντας του Ιράν στον Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου

Η είδηση έρχεται μία ημέρα αφότου ο Τραμπ δήλωσε ότι η Ρωσία θα προμηθεύσει τη διεθνή αγορά με ντίζελ, εν μέσω της εκτίναξης των τιμών της ενέργειας που προκαλούν οι πόλεμοι στο Ιράν και την Ουκρανία.

Το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax επικαλέστηκε τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, ο οποίος δήλωσε ότι ο Πούτιν έστειλε το μήνυμα στον Τραμπ «σε συμφωνία με τον πρόεδρο του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν», σύμφωνα με μετάφραση της Google.

Άλλα ρωσικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν, σύμφωνα με το CNBC, ότι ο Πούτιν συνομίλησε τηλεφωνικά με τον Τραμπ, αφού προηγουμένως είχε συναντηθεί με τον Πεζεσκιάν στο περιθώριο συνόδου κορυφής στο Τουρκμενιστάν.

Το Interfax δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το πώς αντιλαμβάνεται το Ιράν τον τερματισμό του πολέμου, ο οποίος ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου με αεροπορικές επιδρομές των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον ιρανικών στόχων.

Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε αμέσως στο ηλεκτρονικό μήνυμα του CNBC με το οποίο ζητήθηκε επιβεβαίωση της αναφερόμενης συνομιλίας μεταξύ Πούτιν και Τραμπ.