Πεντάγωνο: 21 οι Αμερικανοί στρατιωτικοί που έχουν σκοτωθεί στον πόλεμο με το Ιράν

Το Πεντάγωνο αναγνώρισε αργά το βράδυ της Παρασκευής ότι ο αριθμός των στρατιωτικών που έχουν χάσει τη ζωή τους στη Μέση Ανατολή κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων εναντίον του Ιράν είναι υψηλότερος από ό,τι είχε ανακοινωθεί προηγουμένως. Παράλληλα, αναθεώρησε τον επίσημο απολογισμό, συμπεριλαμβάνοντας δύο ακόμη θανάτους που δεν οφείλονταν σε πολεμικές επιχειρήσεις.

Η Washington Post είχε αποκαλύψει αποκλειστικά τον περασμένο μήνα, επικαλούμενη πληροφορίες από έξι Αμερικανούς αξιωματούχους, ότι οι απώλειες μεταξύ των στρατιωτικών ήταν μεγαλύτερες από εκείνες που ανακοίνωνε το Πεντάγωνο στην επίσημη, δημόσια βάση δεδομένων του, γνωστή ως Σύστημα Ανάλυσης Απωλειών του Υπουργείου Άμυνας (Defense Casualty Analysis System – DCAS).

Τότε, ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ είχε χαρακτηρίσει το δημοσίευμα «εντελώς ψευδές» σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ωστόσο, αργά την Παρασκευή, το Πεντάγωνο αύξησε τον αριθμό που δημοσιοποιείται μέσω του DCAS, συμπεριλαμβάνοντας επιπλέον θανάτους.

Μέχρι την Παρασκευή, ο συνολικός αριθμός των στρατιωτικών θανάτων που η κυβέρνηση συνδέει με τις επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν και καταγράφει επίσημα στο DCAS ανερχόταν σε 21.

Στον αριθμό αυτό περιλαμβάνονται δύο επιπλέον θάνατοι που δεν συνδέονται με πολεμικές επιχειρήσεις: ο ταγματάρχης Σόρφλι Ντέιβιους, 46 ετών, μέλος της Εθνοφρουράς του Στρατού Ξηράς, ο οποίος πέθανε στο Κουβέιτ στις 6 Μαρτίου, καθώς και ένας θάνατος από αυτοκτονία μέλους του Πολεμικού Ναυτικού, η ταυτότητα του οποίου δεν έχει δημοσιοποιηθεί και ο οποίος σημειώθηκε τον Σεπτέμβριο. Τις πληροφορίες αυτές έδωσε Αμερικανός αξιωματούχος, ο οποίος μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας, προκειμένου να παράσχει πρόσθετες διευκρινίσεις για τους θανάτους στρατιωτικών.

Επιπλέον, σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα στοιχεία του DCAS, 865 στρατιωτικοί έχουν τραυματιστεί.

Ο στρατός αναγνώρισε επίσης έναν ακόμη θάνατο στρατιωτικού σε ατύχημα κατά τη διάρκεια εκπαίδευσης, διευκρινίζοντας ότι το περιστατικό δεν συνδεόταν με τις συνεχιζόμενες επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν.

Ο λοχίας Ντέβιν Α. Σάιμπελ, 26 ετών, σκοτώθηκε σε εκπαιδευτικό ατύχημα στο Ιράκ τον Μάιο. Ο θάνατός του καταγράφεται πλέον στο DCAS στο πλαίσιο της επιχείρησης Inherent Resolve, της στρατιωτικής επιχείρησης με την οποία οι ΗΠΑ διεξάγουν εδώ και περίπου μία δεκαετία δράσεις εναντίον του Ισλαμικού Κράτους.

Ο θάνατος αυτού του στρατιωτικού ανεβάζει σε 22 τον συνολικό αριθμό των στρατιωτικών που έχουν χάσει τη ζωή τους στη Μέση Ανατολή από τις 28 Φεβρουαρίου, ημερομηνία έναρξης των επιχειρήσεων εναντίον του Ιράν.

Την Παρασκευή, δύο από τα κορυφαία στελέχη των Δημοκρατικών στην Επιτροπή Ενόπλων Δυνάμεων της Βουλής των Αντιπροσώπων δήλωσαν ότι χαιρετίζουν τη «δημόσια διόρθωση» του συνολικού απολογισμού των απωλειών στον πόλεμο από το Πεντάγωνο.

«Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για ένα λάθος τέτοιου μεγέθους», ανέφεραν σε κοινή δήλωσή τους ο επικεφαλής των Δημοκρατικών στην επιτροπή, βουλευτής Άνταμ Σμιθ από την πολιτεία της Ουάσιγκτον, και η βουλευτής Κρίσι Χουλάχαν από την Πενσιλβάνια, η οποία είναι η κορυφαία εκπρόσωπος των Δημοκρατικών στην υποεπιτροπή στρατιωτικού προσωπικού.

Οι δύο βουλευτές χαρακτήρισαν «ντροπιαστικό» το γεγονός ότι χρειάστηκε να παρέμβει το Κογκρέσο για να διορθώσει το Πεντάγωνο τα στοιχεία του.

Σε δήλωσή του προς την Washington Post, το Πεντάγωνο δεν αναγνώρισε ρητά την αλλαγή των αριθμών. Αντίθετα, ανέφερε ότι προχωρά σε περαιτέρω αναθεωρήσεις του τρόπου με τον οποίο το DCAS καταγράφει τις απώλειες, μεταξύ των οποίων και η δημιουργία μιας νέας κατηγορίας με την ονομασία «υπό εξέταση και επικύρωση» (pending adjudication), καθώς συνεχίζεται η επεξεργασία των στοιχείων για τα θύματα. Την ύπαρξη της νέας κατηγορίας είχε αποκαλύψει πρώτο το ειδησεογραφικό μέσο Defense Scoop.

«Το Πεντάγωνο εξακολουθεί να διατηρεί ακλόνητη τη δέσμευσή του για διαφανή και ακριβή καταγραφή όλων των απωλειών μεταξύ των μελών των Ενόπλων Δυνάμεων», ανέφερε σε ανακοίνωσή του.

Για το κοινό και τους νομοθέτες που εποπτεύουν το Πεντάγωνο, έχει αποδειχθεί δύσκολο να αποκτήσουν σαφή εικόνα για τον αριθμό των στρατιωτικών που τραυματίστηκαν ή σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης. Ένας από τους λόγους είναι ότι η κυβέρνηση Τραμπ άλλαξε, ενώ οι εχθροπραξίες βρίσκονταν σε εξέλιξη, τον τρόπο με τον οποίο δημοσιοποιούσε τους θανάτους στρατιωτικών. Οι επικριτές της κυβέρνησης υποστηρίζουν ότι αυτή η αλλαγή αποσκοπεί στο να αποκρύψει ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ το πραγματικό κόστος του πολέμου για το στρατιωτικό προσωπικό.

Σε προηγούμενες πολεμικές συγκρούσεις, οι τραυματισμοί και οι θάνατοι —είτε οφείλονταν σε εχθρικές ενέργειες είτε σε μη εχθρικά αίτια, όπως ατυχήματα ή αυτοκτονίες— καταγράφονταν στο DCAS με βάση τη συγκεκριμένη ονομασία της εκάστοτε σύγκρουσης.

Ένας από τους λόγους που έχουν περιπλέξει την καταγραφή των στοιχείων στο DCAS κατά τη συγκεκριμένη σύγκρουση είναι ότι, νωρίτερα φέτος, ο Τραμπ δήλωσε πως η επιχείρηση Epic Fury είχε ολοκληρωθεί, παρότι οι ΗΠΑ και το Ιράν εξακολουθούσαν να ανταλλάσσουν πυρά.