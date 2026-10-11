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Associated Press: Τραμπ και Ρούμπιο εξετάζουν την απομάκρυνση της Κίμπερλι Γκιλφόιλ από την Ελλάδα
Ειδήσεις
21:19 - 11 Οκτ 2026

Associated Press: Τραμπ και Ρούμπιο εξετάζουν την απομάκρυνση της Κίμπερλι Γκιλφόιλ από την Ελλάδα

Reporter.gr Newsroom

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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο εξετάζουν το ενδεχόμενο να απομακρύνουν την πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, έπειτα από σειρά δημοσιευμάτων που την κατηγορούν για ανάρμοστη και ενδεχομένως παράνομη συμπεριφορά, πριν αλλά και κατά τη διάρκεια της θητείας της στην Αθήνα.

Ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε την Κυριακή στο Associated Press ότι ο Τραμπ και ο Ρούμπιο είναι «εξαιρετικά εξοργισμένοι» με όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας και αναμένεται να αποφασίσουν για τις επόμενες κινήσεις τους μέσα στην εβδομάδα, μετά την αργία της Ημέρας του Κολόμβου τη Δευτέρα (12/10). Ο αξιωματούχος μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας, λόγω του ευαίσθητου χαρακτήρα των εσωτερικών διαβουλεύσεων.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ιδιαίτερα δυσαρεστημένος εμφανίζεται ο Ρούμπιο, ο οποίος επισκέφθηκε την Αθήνα την περασμένη εβδομάδα και συμμετείχε σε εκδηλώσεις στις οποίες παρευρισκόταν και η Γκιλφόιλ.

Η Wall Street Journal έχει δημοσιεύσει σειρά ρεπορτάζ για φερόμενη αμφιλεγόμενη συμπεριφορά της πρέσβειρας. Μεταξύ άλλων, αναφέρει ότι φέρεται να απείλησε αξιωματούχο της χώρας υποδοχής, να αποδέχθηκε αθέμιτα δώρα και υπηρεσίες και να προσφέρθηκε να αξιοποιήσει τις διασυνδέσεις της στην αμερικανική κυβέρνηση με αντάλλαγμα την πληρωμή μεγάλης οφειλής πιστωτικής κάρτας.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας, η Γκιλφόιλ φέρεται να ζήτησε από δωρητή και υποστηρικτή του Τραμπ να πληρώσει λογαριασμό πιστωτικής κάρτας ύψους 100.000 δολαρίων, λίγο πριν από την ακρόαση για την επικύρωση του διορισμού της, υποσχόμενη πρόσβαση σε κυβερνητικούς αξιωματούχους.

Η ίδια δεν έχει απαντήσει δημόσια στις καταγγελίες. Ο δικηγόρος της, ωστόσο, υποστηρίζει ότι δεν έχει διαπράξει κανένα παράπτωμα, ενώ η αμερικανική πρεσβεία στην Αθήνα έχει εκφράσει έμμεσα τη στήριξή της.

Ο Ρούμπιο, ο οποίος αρχικά είχε υπερασπιστεί την πρέσβειρα, απέφυγε στη συνέχεια να σχολιάσει τις νέες αποκαλύψεις. Κατά την αναχώρησή του από την Αθήνα, επέκρινε δημοσιογράφους που τον ρωτούσαν για τις καταγγελίες, λέγοντας ότι δεν μπορούσε να επιβεβαιώσει την ακρίβειά τους.

Παράλληλα, δεύτερος Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε ότι ο γενικός επιθεωρητής του Στέιτ Ντιπάρτμεντ εξετάζει τις καταγγελίες, χωρίς να είναι σαφές εάν έχει ξεκινήσει επίσημη έρευνα. Δημοκρατικοί βουλευτές και γερουσιαστές έχουν ήδη ζητήσει τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Άλλα δημοσιεύματα αναφέρουν ότι η Γκιλφόιλ φέρεται να δήλωσε σε δεξίωση πως οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να υπονομεύσουν την ελληνική κυβέρνηση, να προώθησε τα επιχειρηματικά συμφέροντα συγκεκριμένης ελληνικής εταιρείας κατασκευών και ενέργειας και να επέτρεψε σε εκπρόσωπό της να συμμετάσχει σε κλειστές διπλωματικές συναντήσεις.

Η Wall Street Journal έγραψε επίσης ότι η πρέσβειρα φέρεται να δυσαρεστήθηκε έντονα επειδή δεν προσκλήθηκε σε εκδήλωση ελληνικού ενδιαφέροντος στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός, ενώ η βρετανική Daily Mail ανέφερε ότι είχε προκαλέσει δυσαρέσκεια σε εργαζομένους της αμερικανικής πρεσβείας στην Αθήνα.

Η Γκιλφόιλ, σημειώνει το Associated Press, είναι πρώην παρουσιάστρια του Fox News και πρώην εισαγγελέας στην Καλιφόρνια. Στο παρελθόν είχε αρραβωνιαστεί με τον Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, γιο του Αμερικανού προέδρου.

Τελευταία τροποποίηση στις 11/10/2026 - 21:40
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