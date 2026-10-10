WSJ: H Κίμπερλι Γκιλφόιλ καυχιόταν στο Νταβός για ταξίδια με ιδιωτικά τζετ και πολυτελείς διαμονές

Η Wall Street Journal δίνει συνέχεια στα αποκλειστικά ρεπορτάζ που αφορούν την πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

Αυτή τη φορά το δημοσίευμα υποστηρίζει πως η Κίμπερλι Γκιλφόιλ ως νεοδιορισθείσα πρέσβειρα των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, καυχήθηκε στο Νταβός για τις στενές σχέσεις της με δύο Έλληνες μεγιστάνες και δήλωσε ότι εκείνοι χρηματοδοτούσαν τα πολυτελή ταξίδια της σε όλο τον κόσμο.

Αναλυτικά το ρεπορτάζ της Wall Street Journal:

Σύμφωνα με ανθρώπους που άκουσαν τη συνομιλία στο Φόρουμ του Νταβός, καθώς και με ηχητική καταγραφή που εξέτασε η Wall Street Journal, η Γκιλφόιλ επιδείκνυε τις διασυνδέσεις της με εύπορους Έλληνες επιχειρηματίες τον Ιανουάριο, ενώ παράλληλα διατύπωνε ένα επείγον αίτημα. Της είχαν αρνηθεί τη συμμετοχή σε ένα επικείμενο δείπνο που διοργανωνόταν προς τιμήν του Έρικ Τραμπ και ήθελε να επιστρατεύσει έναν Αμερικανό επιχειρηματία, ο οποίος βρισκόταν στη λίστα των προσκεκλημένων, προκειμένου να τη βοηθήσει να εξασφαλίσει την είσοδό της.

«Ξέρεις, μπορώ να σου προσφέρω ολόκληρο τον κόσμο. Αυτό που σου αξίζει», είπε, σύμφωνα με την ηχογράφηση. «Θα σε κάνω να βγάλεις πάρα πολλά γαμ… λεφτά», είπε σε άλλο σημείο της συνομιλίας με τον επιχειρηματία.

Εξέφρασε την οργή της επειδή δεν περιλαμβανόταν στη λίστα των προσκεκλημένων για το δείπνο, το οποίο διοργάνωνε ο οργανισμός Greek House Davos.

«Δεν γίνεται να μην έχετε, γαμώτο, την πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Θα έπρεπε να μου φιλάει τον κ…», είπε η Γκιλφόιλ αναφερόμενη στη διοργανώτρια της εκδήλωσης.

Τελικά, η Γκιλφόιλ κατάφερε να εξασφαλίσει θέση στο δείπνο την τελευταία στιγμή. Η πρόεδρος του Greek House Davos, Ειρήνη Βανταράκη, δήλωσε ότι η ομάδα της «έπρεπε να διαχειριστεί μια μικρή κρίση, η οποία επηρέασε αρκετούς υψηλού προφίλ προσκεκλημένους» και ότι «ορισμένοι απογοητεύτηκαν». Όπως είπε, η Γκιλφόιλ ήταν «ευγενική και διακριτική» και αποχώρησε νωρίς από το δείπνο.

Η ίδια η Γκιλφόιλ επιβεβαίωσε στην ηχογράφηση ότι είχε ταξιδέψει με ιδιωτικό τζετ στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Ιανουαρίου 2026, μαζί με τον Αλέξανδρο Εξάρχου, διευθύνοντα σύμβουλο του ελληνικού κατασκευαστικού ομίλου Aktor Group.

Όπως έχει αποκαλύψει η Wall Street Journal, η Γκιλφόιλ ενθάρρυνε κυβερνήσεις από τη Βουλγαρία έως την Αλβανία να συνεργαστούν επιχειρηματικά με τον Εξάρχου και να αγοράσουν από την εταιρεία του αμερικανικό φυσικό αέριο αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Στην ηχογράφηση, η Γκιλφόιλ χαρακτήρισε τον Έλληνα επιχειρηματία «δικό μου άνθρωπο».

Δεν ήταν, ωστόσο, ο μοναδικός επιχειρηματίας που διευκόλυνε τα ταξίδια της. Όπως ανέφερε στην ηχογράφηση, σχεδίαζε να ταξιδέψει αργότερα τον ίδιο μήνα στο Παρίσι με ιδιωτικό τζετ μαζί με τον Έλληνα μεγιστάνα της ναυτιλίας Νικόλα Τσάκο, προκειμένου να παραστεί στην επίδειξη μόδας της συζύγου του. Οι δυο τους είχαν περάσει μαζί ένα μέρος της εορταστικής περιόδου στο αποκλειστικό, υπερπολυτελές ελβετικό θέρετρο Γκστάαντ.

«Βλέπω τον Νίκο κάθε γαμ… μέρα», είπε στην ηχογράφηση. «Πετάω μαζί του για το Παρίσι. Θα είμαι μαζί του για μια γαμ… εβδομάδα… Με λατρεύει. Αγάπη μου, πέρασα μαζί του τα Χριστούγεννα. Και την Πρωτοχρονιά. Εντάξει; Στο Γκστάαντ. Παντού, δηλαδή».

Όταν η πρέσβειρα έφτασε στο ξενοδοχείο Four Seasons Hotel George V στο Παρίσι —ένα ξενοδοχείο που προτιμούν αστέρες του Χόλιγουντ και ηγέτες από την Αφρική και τη Μέση Ανατολή—, τον λογαριασμό πλήρωσε ο Τσάκος, διευθύνων σύμβουλος της Tsakos Energy Navigation, σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν την υπόθεση.

Η Γκιλφόιλ θα δημοσίευε 20 φωτογραφίες της από την εκδήλωση στους δύο εκατομμύρια ακολούθους της στο Instagram, φορώντας διάφορες δημιουργίες γνωστών σχεδιαστών, ενώ σε δύο από τις φωτογραφίες εμφανιζόταν μαζί με τον Τσάκο.

Η χρηματοδότηση των ταξιδιών της από τον Τσάκο δεν είχε αναφερθεί προηγουμένως. Ο Τσάκος και η σύζυγός του δεν απάντησαν στα αιτήματα για σχολιασμό. Ο όμιλος Aktor, μέσω των δικηγόρων του, αρνήθηκε να σχολιάσει. Οι δικηγόροι της Aktor έχουν δηλώσει ότι η Γκιλφόιλ δεν προωθούσε με αθέμιτο τρόπο τα εμπορικά συμφέροντα της εταιρείας.

Εκπρόσωπος της πρεσβείας των ΗΠΑ στην Αθήνα δήλωσε ότι η «σταδιοδρομία της πρέσβειρας, τόσο εντός όσο και εκτός δημόσιας υπηρεσίας, καθοδηγείται από βαθιές και ακλόνητες αξίες» και ότι εκείνη «τήρησε πιστά τους δεοντολογικούς κανόνες του Στέιτ Ντιπάρτμεντ και τις κατευθυντήριες γραμμές για τη δήλωση δώρων».

«Οι ατεκμηρίωτοι ισχυρισμοί αποτελούν απλώς αντιπερισπασμό από το σπουδαίο έργο που επιτελεί στην Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου», δήλωσε ο εκπρόσωπος.

Οι νέες αποκαλύψεις έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία κορυφαίοι αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ εξετάζουν πώς θα χειριστούν την υπόθεση μιας πρέσβειρας που κάποτε επρόκειτο να παντρευτεί μέλος της πρώτης οικογένειας των ΗΠΑ, αλλά πλέον εξελίσσεται σε πολιτικό βάρος ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του 2026.

Αξιωματούχοι της κυβέρνησης συζητούν το ενδεχόμενο απομάκρυνσής της από τη θέση της, ενώ, σύμφωνα με συνεργάτες του προέδρου, αναμένεται σύντομα να λάβει απόφαση ο ίδιος ο Τραμπ.

Ο γενικός επιθεωρητής του Στέιτ Ντιπάρτμεντ διερευνά κατά πόσο η Γκιλφόιλ έλαβε δώρα ή άλλες εξυπηρετήσεις από ιδιώτες επιχειρηματίες, σύμφωνα με πρόσωπο που γνωρίζει την υπόθεση.

Την Τετάρτη, η Wall Street Journal δημοσίευσε γραπτά μηνύματα που δείχνουν ότι η Γκιλφόιλ ζήτησε από έναν δωρητή του Τραμπ να καταθέσει 100.000 δολάρια στον λογαριασμό της στην American Express. Σε αντάλλαγμα, προσφέρθηκε να βοηθήσει ώστε η κυβέρνηση Τραμπ να εξετάσει προσωπικά φορολογικά και νομικά ζητήματα του δωρητή.

Δικηγόρος της Γκιλφόιλ αμφισβήτησε τη γνησιότητα των μηνυμάτων, αλλά αρνήθηκε να δώσει συγκεκριμένες διευκρινίσεις.

«Μόλις το άκουσα. Είναι κρίμα», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους την Παρασκευή, καθώς αποχωρούσε από τον Λευκό Οίκο, αναφερόμενος στα δημοσιεύματα για την Γκιλφόιλ. «Δηλαδή, δεν ξέρω. Είναι πρέσβειρα… Ήταν πάντα πολύ ευγενική».

Την περασμένη εβδομάδα, η Γκιλφόιλ δέχθηκε έντονη κριτική από Δημοκρατικούς στις επιτροπές Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας και της Βουλής των Αντιπροσώπων. Οι βουλευτές και οι γερουσιαστές κάλεσαν το Στέιτ Ντιπάρτμεντ να εξετάσει τη συμπεριφορά της, μετά την έρευνα της Wall Street Journal, η οποία αποκάλυψε τις προσπάθειες της πρέσβειρας να προωθήσει την Aktor, την ελληνική εταιρεία της οποίας ο διευθύνων σύμβουλος την είχε μεταφέρει αεροπορικώς στο Νταβός.

Οι αποκαλύψεις έχουν προκαλέσει αναστάτωση στον Λευκό Οίκο και στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ. Επί αρκετές ημέρες, η Γκιλφόιλ επικοινωνούσε με πρόσωπα εντός και γύρω από την κυβέρνηση, αρνούμενη ότι είχε στείλει τα γραπτά μηνύματα με τα οποία ζητούσε διευκόλυνση σχετικά με την πιστωτική της κάρτα και επιδιώκοντας να εξασφαλίσει τη στήριξή τους.

Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο πληροφορήθηκε την ύπαρξη των γραπτών μηνυμάτων από το αίτημα της Wall Street Journal για σχολιασμό, ενώ βρισκόταν σε αεροπλάνο με προορισμό την Αθήνα. Εκεί επρόκειτο να εκφωνήσει ομιλία μπροστά στην Ακρόπολη με θέμα «το αν η Δύση διατηρεί τη θέση της στην κορυφή του κόσμου».

Σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν τις σχετικές συζητήσεις, συνεργάτες του Ρούμπιο εξέφρασαν την απογοήτευσή τους και φοβήθηκαν ότι οι αποκαλύψεις θα επισκίαζαν την κεντρική ομιλία του υπουργού. Η Γκιλφόιλ συμμετείχε σε πολλές εκδηλώσεις μαζί με τον Ρούμπιο κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του.

Ωστόσο, όταν ο Ρούμπιο αναχώρησε από την Αθήνα την Πέμπτη, αρνήθηκε να συζητήσει τα γραπτά μηνύματα που είχε αποκαλύψει η Wall Street Journal.

«Δεν χειριζόμαστε τέτοια ζητήματα σε συνέντευξη Τύπου στον διάδρομο ενός αεροδρομίου, σε μια ξένη χώρα, επειδή εσείς δημοσιεύσατε ένα ρεπορτάζ», είπε στους δημοσιογράφους. Η Γκιλφόιλ βρισκόταν στον αεροδιάδρομο για να τον αποχαιρετήσει.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς, όταν ρωτήθηκε την Παρασκευή για το δημοσίευμα της Wall Street Journal, απέφυγε να πάρει θέση.

«Πρόκειται για κατηγορίες», δήλωσε. «Ας δούμε ποια είναι η αλήθεια. Και, προφανώς, αν συνέβη κάτι επιλήψιμο, τότε οι υπεύθυνοι πρέπει να υποστούν τις συνέπειες».

Ορισμένοι πρώην αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ εξέφρασαν αμφιβολίες για το αν η Γκιλφόιλ θα αντιμετωπίσει πράγματι συνέπειες.

Η Στέφανι Γκρίσαμ, πρώην εκπρόσωπος Τύπου της πρώτης κυρίας Μελάνια Τραμπ, έγραψε σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X:

«Γνωρίζει πάρα πολλά για την οικογένεια Τραμπ και τον στενό της κύκλο και φαντάζομαι ότι θα την ήθελαν όσο το δυνατόν πιο μακριά τους. Μια οργισμένη Κ.Γ. στις ΗΠΑ δεν θα ήταν καθόλου καλό για τον κόσμο του Τραμπ».

Τις τελευταίες ημέρες, οι Δημοκρατικοί στο Κογκρέσο έχουν εντείνει τις εκκλήσεις τους να διερευνηθεί η συμπεριφορά της Γκιλφόιλ ή να απομακρυνθεί από τη θέση της — ή και να συμβούν και τα δύο.

Σε επιστολή του προς την Γκιλφόιλ την Παρασκευή, ο βουλευτής Γκρέγκορι Μικς, Δημοκρατικός από τη Νέα Υόρκη και επικεφαλής της μειοψηφίας των Δημοκρατικών στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων, ζήτησε να διεξαχθεί «άμεση έρευνα» για το ενδεχόμενο η πρέσβειρα να έχει παραβιάσει την ομοσπονδιακή νομοθεσία περί δωροδοκίας και διαφθοράς δημοσίων αξιωματούχων.

Ο Μικς ζήτησε επίσης από τον γενικό επιθεωρητή του Στέιτ Ντιπάρτμεντ να διερευνήσει εάν η Γκιλφόιλ έχει παραβιάσει την ομοσπονδιακή νομοθεσία, τους κανονισμούς του υπουργείου ή τις δεοντολογικές υποχρεώσεις της.

Ο βουλευτής από την Καλιφόρνια Ρόμπερτ Γκαρσία, επικεφαλής των Δημοκρατικών στην Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων, ανέφερε σε επιστολή του προς την Γκιλφόιλ την Πέμπτη ότι η αναφερόμενη συμπεριφορά της «εγείρει σοβαρές ανησυχίες για διαφθορά στον δημόσιο τομέα και για την εθνική ασφάλεια». Ζήτησε, επίσης, να του παραδώσει οικονομικά αρχεία και αντίγραφα των επικοινωνιών της με συγκεκριμένους κυβερνητικούς αξιωματούχους.