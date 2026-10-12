Νέοι κυβερνητικοί τριγμοί στη Γερμανία – Παραιτήθηκε με αιχμές η υπουργός Εργασίας

Παραιτήθηκε αιφνιδιαστικά τη Δευτέρα (12/10) η Μπέρμπελ Μπας από την προεδρία των Γερμανών Σοσιαλδημοκρατών και από τη θέση της υπουργού Εργασίας της ομοσπονδιακής κυβέρνησης.

Σε δήλωσή της, απέδωσε την απόφασή της στην αδυναμία της να ανταποκριθεί στα καθήκοντά της μετά την πρόσφατη απώλεια της θετής της κόρης. Παράλληλα, άφησε αιχμές για τις επιθέσεις που δέχθηκε το τελευταίο διάστημα, παρά τις δύσκολες προσωπικές της στιγμές, από στελέχη των Χριστιανοδημοκρατών, κυβερνητικών εταίρων του SPD, όπως μεταδίδει η Tagesschau.

Η υπουργός Εργασίας θεωρούνταν κόκκινο πανί για αρκετούς Χριστιανοδημοκράτες, ακόμη και στον στενό κύκλο συμβούλων του καγκελαρίου Φρίντριχ Μερτς. Ορισμένοι εξ αυτών φέρεται, σύμφωνα με δημοσιεύματα γερμανικών μέσων, να πίεζαν τον καγκελάριο να την αποπέμψει από την κυβέρνηση, ακόμη κι αν αυτό σήμαινε το τέλος της κυβερνητικής συνεργασίας μεταξύ της Χριστιανικής Ένωσης (CDU/CSU) και του SPD.

Η Μπέρμπελ Μπας, που ανήκει στην αριστερή πτέρυγα των Σοσιαλδημοκρατών, θεωρούνταν ένα από τα βασικά «εμπόδια» στην υλοποίηση της μεταρρυθμιστικής ατζέντας του Φρίντριχ Μερτς, η οποία έχει μείνει στάσιμη, καθώς τα δύο κόμματα κατέγραψαν αρνητικά εκλογικά αποτελέσματα στις πρόσφατες κρατιδιακές εκλογές.

Ο συμπρόεδρος του SPD και υπουργός Οικονομικών, Λαρς Κλινγκμπάιλ, καθώς και η πρωθυπουργός του κρατιδίου Μεκλεμβούργου-Δυτικής Πομερανίας, άφησαν αιχμές για τη στάση των Χριστιανοδημοκρατών απέναντι στην πλέον πρώην υπουργό.

Διάδοχός της στο υπουργείο αναλαμβάνει ο πρώην πρωθυπουργός της Ρηνανίας-Παλατινάτου, Αλεξάντερ Σβάιτσερ.

Η εξέλιξη επιβεβαιώνει εκ νέου το κακό κλίμα που επικρατεί ανάμεσα στις ηγεσίες των δύο κυβερνητικών κομμάτων στη Γερμανία. Μένει να φανεί αν θα έχει ευρύτερες προεκτάσεις τόσο στο κυβερνητικό έργο της χώρας όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπου το Βερολίνο, ως γνωστόν, πιέζει για περικοπές στον ευρωπαϊκό μεσοπρόθεσμο προϋπολογισμό.