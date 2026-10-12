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Διαφωνούν οι Έλληνες εφοπλιστές για τις ακριβές αγορές πλοίων και το ρίσκο της επέκτασης
Ναυτιλία
11:19 - 12 Οκτ 2026

Διαφωνούν οι Έλληνες εφοπλιστές για τις ακριβές αγορές πλοίων και το ρίσκο της επέκτασης

Γιώργος Σ. Σκορδίλης

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Οι υψηλές τιμές των πλοίων και η επιλογή της κατάλληλης στιγμής για την επέκταση των στόλων διχάζουν κορυφαίους Έλληνες εφοπλιστές. Από τη μία πλευρά βρίσκονται όσοι θεωρούν ότι τα ισχυρά έσοδα και η διαθέσιμη ρευστότητα επιτρέπουν νέες επενδύσεις. Από την άλλη, εκείνοι που προειδοποιούν ότι οι αγορές στις σημερινές αποτιμήσεις αυξάνουν την έκθεση σε μια ενδεχόμενη αναστροφή του ναυτιλιακού κύκλου.

Η διαφορετική προσέγγιση αποτυπώθηκε στις τοποθετήσεις των Χάρη Βαφειά, Αριστείδη Πίττα, Πέτρου Παππά και Αντώνη Κανελλάκη, κατά τη συζήτησή τους στο πρόσφατο ναυτιλιακό φόρουμ της Capital Link στην Αθήνα.

Ο Χάρης Βαφειάς, ιδρυτής των StealthGas, Imperial Petroleum και C3is, αμφισβήτησε τη λογική της αγοράς πλοίων σε υψηλές τιμές, υπενθυμίζοντας ότι η ελληνική ναυτιλία έχτισε μέρος της επιτυχίας της στην ικανότητα των πλοιοκτητών να επενδύουν την κατάλληλη στιγμή. Η αγορά κοντά στα χαμηλά επίπεδα του κύκλου αποτελούσε παραδοσιακά σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Κατά την εκτίμησή του, η πρακτική αυτή υποχωρεί, καθώς οι Έλληνες πλοιοκτήτες προχωρούν σε αγορές μακριά από τα χαμηλά της αγοράς. Ο προβληματισμός του αφορά ιδιαίτερα τις εταιρείες με υψηλό δανεισμό, για τις οποίες μια πτώση των εσόδων θα μπορούσε να καταστήσει δυσκολότερη την εξυπηρέτηση των υποχρεώσεών τους.

Ο Αριστείδης Πίττας, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος των Euroseas, EuroDry και Euroholdings, αντέτεινε ότι οι νέες επενδύσεις μπορούν να στηρίζονται σε διαθέσιμα κεφάλαια. Παράλληλα, τα υψηλά έσοδα από την εκμετάλλευση των πλοίων δίνουν τη δυνατότητα περιορισμού του χρέους.

Η διαφωνία ανέδειξε δύο διαφορετικά κριτήρια για την αξιολόγηση μιας επένδυσης. Ο κ. Πίττας έδωσε βάρος στη χρηματοοικονομική δυνατότητα της εταιρείας να υποστηρίξει την αγορά. Ο κ. Βαφειάς επέμεινε στην τιμή απόκτησης, υποστηρίζοντας ότι η ελληνική ναυτιλία απομακρύνεται από την παραδοσιακή στρατηγική των αγορών σε περιόδους χαμηλών αποτιμήσεων.

Πιο επιλεκτική στάση περιέγραψε ο Πέτρος Παππάς της Star Bulk. Όπως ανέφερε, η εταιρεία δεν προχωρεί σε παραγγελίες νέων πλοίων, αλλά παρακολουθεί την αγορά αναζητώντας ευκαιρίες και χαμηλότερες τιμές. Η προσέγγιση αυτή αφήνει περιθώριο για επενδυτικές κινήσεις όταν οι όροι απόκτησης καταστούν ελκυστικότεροι.

Ο ίδιος εκτίμησε ότι η κινεζική ναυπηγική βιομηχανία θα συνεχίσει να αναπτύσσεται, επισημαίνοντας τη Hengli Shipbuilding ως βασικό παράγοντα αυτής της επέκτασης. Η εξέλιξη της ναυπηγικής δυναμικότητας αποτελεί κρίσιμη παράμετρο για τις μελλοντικές συνθήκες στις παραγγελίες νέων πλοίων.

Θετικότερη εικόνα για την αγορά παρουσίασε ο Αντώνης Κανελλάκης, εκτελεστικός διευθυντής των Alpha Bulkers, Alpha Gas και Pantheon Tankers. Εκτίμησε ότι οι τιμές των μεταχειρισμένων πλοίων και των νέων ναυπηγήσεων θα παραμείνουν υψηλές, με προοπτική αποκλιμάκωσης από το 2028 και μετά.

Στο υπόβαθρο των διαφορετικών επενδυτικών προσεγγίσεων βρίσκεται η γεωπολιτική αβεβαιότητα. Οι πολεμικές συγκρούσεις επηρεάζουν τις συνθήκες της ναυτιλιακής αγοράς, καθιστώντας δυσκολότερη την αποτίμηση της διάρκειας της σημερινής ισχυρής συγκυρίας. Ο κ. Πίττας προειδοποίησε, μάλιστα, ότι ο τερματισμός των συγκρούσεων μπορεί να οδηγήσει σε κρίση στην αγορά.

Πέρα από τις επενδύσεις, η συζήτηση ανέδειξε και τη θέση της ελληνικής ναυτιλίας στην Ευρώπη. Ο κ. Πίττας ανέφερε ότι αντιπροσωπεύει το 61% της ευρωπαϊκής ναυτιλίας και το 80% του ευρωπαϊκού τομέα δεξαμενόπλοιων, υποστηρίζοντας ότι η ευρωπαϊκή προσοχή προς τον κλάδο υπολείπεται της σημασίας του. Ως πηγές ανταγωνιστικότητας προσδιόρισε το ανθρώπινο δυναμικό και τη λειτουργία σε συνθήκες ελεύθερης αγοράς.

Ο κ. Παππάς πρόσθεσε την προσωπικότητα και την επιχειρηματική κρίση του πλοιοκτήτη, εκφράζοντας παράλληλα προβληματισμό για τη συρρίκνωση του ανθρώπινου δυναμικού. Η κρίση αυτή δοκιμάζεται και στις σημερινές επενδυτικές αποφάσεις, όπου το ζητούμενο είναι αν οι υψηλές τιμές των πλοίων δικαιολογούνται από τις μελλοντικές αποδόσεις τους και πόση αντοχή διαθέτει κάθε εταιρεία εάν οι προσδοκίες διαψευστούν.

Τελευταία τροποποίηση στις 12/10/2026 - 11:36
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