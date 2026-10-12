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ifo: Νέα αύξηση στις ελλείψεις υλικών στη γερμανική μεταποίηση – Πιέσεις σε ηλεκτρονικά και χημικά
Ειδήσεις
14:43 - 12 Οκτ 2026

ifo: Νέα αύξηση στις ελλείψεις υλικών στη γερμανική μεταποίηση – Πιέσεις σε ηλεκτρονικά και χημικά

Reporter.gr Newsroom

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  Οι ελλείψεις υλικών στη γερμανική μεταποίηση αυξήθηκαν εκ νέου ελαφρώς τον Σεπτέμβριο. Συνολικά, το 14,6% των επιχειρήσεων δήλωσε ότι αντιμετωπίζει ελλείψεις ενδιάμεσων προϊόντων, έναντι 13,3% τον Αύγουστο.

«Δεν υπάρχουν ακόμη ενδείξεις για μια γενικευμένη αύξηση των προβλημάτων στην εφοδιαστική αλυσίδα της μεταποίησης. Σε ορισμένους, ωστόσο, κλάδους, οι ελλείψεις ενδιάμεσων προϊόντων εξελίσσονται και πάλι σε σημαντικότερο πρόβλημα», δήλωσε ο Klaus Wohlrabe, επικεφαλής ερευνών του ifo.

Οι πιέσεις στην προμήθεια υλικών παραμένουν ιδιαίτερα έντονες στους κατασκευαστές εξοπλισμού επεξεργασίας δεδομένων, καθώς και ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων. Σε αυτούς τους κλάδους, το ποσοστό των επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν ελλείψεις αυξήθηκε από 33,2% σε 37,8%.

«Ιδίως σε ορισμένα τμήματα της βιομηχανίας ηλεκτρονικών, η ισχυρή ζήτηση συναντά περιορισμένη διαθεσιμότητα υλικών. Οι ελλείψεις ενδιάμεσων προϊόντων ενδέχεται να εξελιχθούν σε ολοένα σημαντικότερο παράγοντα περιορισμού της παραγωγής», σημείωσε ο Wohlrabe.

Η κατάσταση επιδεινώθηκε εκ νέου και στη χημική βιομηχανία, όπου το ποσοστό των επιχειρήσεων που ανέφεραν ελλείψεις υλικών αυξήθηκε στο 18,0%, από 12,5% τον Αύγουστο. Στη μηχανολογική βιομηχανία, το αντίστοιχο ποσοστό σημείωσε μικρότερη άνοδο, από 14,9% σε 16,3%.

Αντίθετα, αισθητή βελτίωση καταγράφηκε στην παραγωγή και επεξεργασία μετάλλων, όπου το ποσοστό των επιχειρήσεων που αντιμετώπιζαν ελλείψεις υποχώρησε από 21,1% σε 14,2%.

Στους κατασκευαστές ηλεκτρικού εξοπλισμού, το ποσοστό μειώθηκε ελαφρώς, από 29,5% σε 27,4%, παραμένοντας ωστόσο σε υψηλά επίπεδα. Στην αυτοκινητοβιομηχανία, η κατάσταση στον εφοδιασμό παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητη, με το ποσοστό των επιχειρήσεων που ανέφεραν ελλείψεις να διαμορφώνεται στο 8,9%.

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