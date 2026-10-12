Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: Νέο κύμα κακοκαιρίας με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους - Πού θα «χτυπήσει»

Σε τροχιά επιδείνωσης βρίσκεται ο καιρός στη χώρα, καθώς νέο κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να επηρεάσει μεγάλο μέρος της Ελλάδας, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχοπτώσεις, τις καταιγίδες και τους ισχυρούς ανέμους.

Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ), τα φαινόμενα θα ενταθούν την Τρίτη (13/10) και την Τετάρτη (14/10), ενώ σε ορισμένες περιοχές οι βροχές και οι καταιγίδες θα έχουν μεγάλη ένταση και διάρκεια.

Την ίδια ώρα, από το βράδυ της Τρίτης αναμένεται να επικρατήσουν ιδιαίτερα ισχυροί βορειοανατολικοί άνεμοι στο βόρειο Αιγαίο, οι οποίοι σταδιακά θα επεκταθούν και στο κεντρικό Αιγαίο, φτάνοντας τα 8 με 9 μποφόρ.

Σε ποιες περιοχές αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες

Τρίτη 13 Οκτωβρίου

Κατά τόπους ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες προβλέπονται την Τρίτη στις ακόλουθες περιοχές:

Ιόνιο, δυτική Στερεά και δυτική Πελοπόννησος: Τα φαινόμενα θα εκδηλωθούν από τις πρωινές ώρες έως αργά το απόγευμα, επηρεάζοντας τα νησιά Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο.

Χαλκιδική: Οι βροχές και οι καταιγίδες αναμένονται από το μεσημέρι έως αργά τη νύχτα.

Σποράδες, ανατολική Θεσσαλία και Εύβοια: Τα φαινόμενα θα ξεκινήσουν τις απογευματινές ώρες, με την ΕΜΥ να επισημαίνει ότι σε αυτές τις περιοχές ενδέχεται να παρουσιάσουν ιδιαίτερη ένταση και διάρκεια.

Βορειοανατολική Πελοπόννησος και ανατολική Στερεά: Πρόσκαιρη επιδείνωση αναμένεται από αργά το απόγευμα έως αργά τη νύχτα, με την Αττική να περιλαμβάνεται στις περιοχές που θα επηρεαστούν.

Κρήτη: Βροχές και καταιγίδες αναμένονται από τις βραδινές ώρες, κυρίως στα Χανιά και το Ρέθυμνο.

Δωδεκάνησα: Τα φαινόμενα προβλέπεται να εκδηλωθούν από αργά τη νύχτα.

Τετάρτη 14 Οκτωβρίου

Την Τετάρτη, τα έντονα καιρικά φαινόμενα θα συνεχιστούν σε συγκεκριμένες περιοχές της χώρας. Ειδικότερα, ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται στις Σποράδες, την ανατολική Θεσσαλία, με έμφαση στη Μαγνησία, και την Εύβοια έως αργά το απόγευμα. Και σε αυτές τις περιοχές τα φαινόμενα ενδέχεται να έχουν μεγάλη ένταση και διάρκεια. Παράλληλα, τα Δωδεκάνησα θα επηρεαστούν έως το απόγευμα, ενώ στη δυτική Κρήτη, κυρίως στα Χανιά και το Ρέθυμνο, οι βροχές και οι καταιγίδες αναμένεται να συνεχιστούν έως αργά τη νύχτα.

Θυελλώδεις άνεμοι έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται και λόγω των ισχυρών ανέμων που αναμένεται να επικρατήσουν στο Αιγαίο. Από το βράδυ της Τρίτης έως αργά το απόγευμα της Τετάρτης, βορειοανατολικοί άνεμοι έντασης 8 με 9 μποφόρ θα πνέουν αρχικά στο βόρειο Αιγαίο και στη συνέχεια και στο κεντρικό Αιγαίο.

Ο καιρός στην Αττική την Τρίτη

Για την Αττική, την Τρίτη 13 Οκτωβρίου προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες από τις μεσημβρινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές και νοτιοανατολικές διευθύνσεις, με ένταση 3 έως 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Τρίτη 13 Οκτωβρίου

Η Τρίτη θα χαρακτηρίζεται από περαιτέρω επιδείνωση των καιρικών συνθηκών, με βροχές, καταιγίδες, ενίσχυση των ανέμων και πτώση της θερμοκρασίας. Σύμφωνα με την ΕΜΥ, νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αναμένονται στα ηπειρωτικά, τις Σποράδες, την Εύβοια, την Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

Οι άνεμοι θα στραφούν σε βόρειους και θα ενισχυθούν, φτάνοντας τα 5 με 6 μποφόρ, ενώ στο βόρειο Αιγαίο και το βόρειο Ιόνιο θα αγγίξουν τοπικά τα 7 μποφόρ. Στις νότιες περιοχές θα επικρατήσουν άνεμοι δυτικών διευθύνσεων, έντασης 4 έως 5 μποφόρ, οι οποίοι πρόσκαιρα θα φτάσουν τα 6 μποφόρ. Παράλληλα, η θερμοκρασία θα υποχωρήσει, σηματοδοτώντας εντονότερη παρουσία φθινοπωρινών συνθηκών σε μεγάλο μέρος της χώρας.

Ο καιρός την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου

Την Τετάρτη, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες προβλέπονται στις ανατολικές περιοχές της χώρας, κυρίως στα κεντρικά και τα νότια. Τα φαινόμενα ενδέχεται να είναι κατά τόπους ισχυρά στην Εύβοια, την ανατολική Θεσσαλία, την Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Στη δυτική Ελλάδα αναμένονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες κατά διαστήματα θα πυκνώνουν, με τοπικές βροχές έως το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, με ένταση 5 έως 7 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο ενδέχεται να φτάσουν τοπικά τα 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση.

Ο καιρός την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου

Την Πέμπτη, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές θα επικρατήσουν στα ανατολικά, τα κεντρικά και τα νότια τμήματα της χώρας. Στην Κρήτη, τα φαινόμενα ενδέχεται να είναι κατά τόπους ισχυρά. Στην υπόλοιπη Ελλάδα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσκαιρη αύξηση των νεφώσεων στα βόρεια κατά τις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα εξακολουθήσουν να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, με ένταση 4 έως 5 μποφόρ στα δυτικά και 6 έως 7 μποφόρ στα ανατολικά. Στο Αιγαίο θα φτάνουν τοπικά τα 8 μποφόρ. Όσον αφορά τη θερμοκρασία, δεν αναμένεται αξιόλογη μεταβολή.