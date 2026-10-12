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ifo: Γιατί οι προσδοκίες διαμορφώνουν την αποτελεσματικότητα της νομισματικής πολιτικής
Ειδήσεις
14:35 - 12 Οκτ 2026

ifo: Γιατί οι προσδοκίες διαμορφώνουν την αποτελεσματικότητα της νομισματικής πολιτικής

Reporter.gr Newsroom

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Το Νόμπελ Οικονομικών που απονεμήθηκε στους Robert E. Hall και Michael Woodford αναγνωρίζει μια καθοριστική εξέλιξη στη σύγχρονη μακροοικονομική θεωρία: τη θεμελίωση της μακροοικονομικής σταθεροποίησης στις μικροοικονομικές βάσεις, όπως σημειώνει σε ανακοίνωσή του το ifo.

Οι διακυμάνσεις του οικονομικού κύκλου, η ανεργία και ο πληθωρισμός μπορούν να γίνουν κατανοητά μόνο εφόσον ληφθεί υπόψη ο τρόπος με τον οποίο τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις λαμβάνουν αποφάσεις, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο αντιδρούν στα μέτρα οικονομικής πολιτικής.

Ο Hall έχει συμβάλει καθοριστικά στην κατανόηση της κατανάλωσης, των αγορών εργασίας και του οικονομικού κύκλου. Ο Woodford, από την πλευρά του, έχει αναδείξει τον κεντρικό ρόλο που διαδραματίζουν οι προσδοκίες και η αξιοπιστία των κεντρικών τραπεζών στην αποτελεσματικότητα της νομισματικής πολιτικής.

Ειδικότερα, η έρευνά του εξηγεί γιατί σημασία δεν έχουν μόνο οι τρέχουσες αποφάσεις για τα επιτόκια, αλλά και οι προσδοκίες σχετικά με τη μελλοντική κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής. Η συμβολή αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία στη σημερινή συγκυρία, η οποία χαρακτηρίζεται από αυξανόμενο πληθωρισμό και εντεινόμενες αμφισβητήσεις της ανεξαρτησίας των κεντρικών τραπεζών.

Η βράβευση αναγνωρίζει μια ερευνητική συμβολή που γεφυρώνει με επιτυχία τη θεωρία με την άσκηση της οικονομικής πολιτικής στην πράξη. Ιδίως σε περιόδους υψηλής αβεβαιότητας και δύσκολων συμβιβασμών στη χάραξη της νομισματικής πολιτικής, είναι καθοριστικής σημασίας να κατανοούμε καλύτερα τους μηχανισμούς μέσω των οποίων λειτουργούν οι πολιτικές οικονομικής σταθεροποίησης. Το έργο των δύο βραβευθέντων προσφέρει μια σημαντική θεωρητική βάση προς αυτή την κατεύθυνση.

Τελευταία τροποποίηση στις 12/10/2026 - 14:38
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