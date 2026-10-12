GR.EC.A.: Αντιδράσεις στην απαγόρευση μετρητών στις αντικαταβολές – Κίνδυνος στρέβλωσης του ανταγωνισμού

Μέσω σημερινής του ανακοίνωσης (12/10), ο Ελληνικός Σύνδεσμος Ηλεκτρονικού Εμπορίου (GR.EC.A.) αναγνωρίζει τη σημασία της ενίσχυσης των ηλεκτρονικών πληρωμών, της διαφάνειας των συναλλαγών και της αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής. Πρόκειται για στόχους που συμβάλλουν στον υγιή ανταγωνισμό, στην αξιοπιστία της αγοράς και στη δημιουργία ενός ασφαλούς και σύγχρονου περιβάλλοντος ηλεκτρονικών συναλλαγών.

Ωστόσο, όπως επισημαίνει, η υποστήριξη των παραπάνω στόχων δεν συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή κάθε προτεινόμενου μέτρου, ιδιαίτερα όταν ο τρόπος εφαρμογής του ενδέχεται να δημιουργήσει άνιση μεταχείριση μεταξύ επιχειρήσεων, να περιορίσει τις επιλογές των καταναλωτών και να επιφέρει δυσανάλογες επιβαρύνσεις στην αγορά.

Η προτεινόμενη απαγόρευση χρήσης μετρητών κατά την εξόφληση παραγγελιών που παραδίδονται μέσω επιχειρήσεων ταχυμεταφοράς συνιστά ουσιαστική μεταβολή μιας καθιερωμένης διαδικασίας του ελληνικού ηλεκτρονικού εμπορίου.

Ο GR.EC.A. εκφράζει σοβαρές επιφυλάξεις ως προς την αναγκαιότητα, την αναλογικότητα και τις επιπτώσεις της συγκεκριμένης ρύθμισης και θεωρεί ότι δεν θα πρέπει να προχωρήσει χωρίς προηγούμενη τεκμηρίωση και ουσιαστικό διάλογο με την αγορά.

1. Άνιση μεταχείριση φυσικού και ηλεκτρονικού εμπορίου – Στρέβλωση του ανταγωνισμού

Το σημαντικότερο ζήτημα που ανακύπτει από την προτεινόμενη ρύθμιση είναι η διαφορετική μεταχείριση συναλλαγών ανάλογα με το κανάλι πώλησης και παράδοσης.

Ενώ στα φυσικά καταστήματα εξακολουθεί, κατά κανόνα, να επιτρέπεται η εξόφληση συναλλαγών κάτω των 500 ευρώ με μετρητά, στις ηλεκτρονικές αγορές που εξοφλούνται κατά την παράδοση μέσω courier προτείνεται η πλήρης απαγόρευση τους, ανεξάρτητα από την αξία της συναλλαγής.

Αυτό σημαίνει ότι ένας καταναλωτής θα μπορεί να αγοράσει ένα προϊόν από ένα φυσικό κατάστημα και να το εξοφλήσει με μετρητά, ενώ ενδέχεται να μην έχει την ίδια δυνατότητα όταν παραγγείλει το ίδιο προϊόν από ένα ηλεκτρονικό κατάστημα και το παραλάβει μέσω εταιρείας ταχυμεταφοράς.

Η διαφοροποίηση αυτή δημιουργεί εύλογα ερωτήματα ως προς την αρχή της αναλογικότητας και τις συνθήκες ισότιμου ανταγωνισμού μεταξύ φυσικού και ηλεκτρονικού εμπορίου.

Επιπλέον, προκαλεί προβληματισμό το γεγονός ότι ο περιορισμός αφορά ένα κανάλι συναλλαγών που διαθέτει ήδη σημαντικό βαθμό ηλεκτρονικής καταγραφής και ιχνηλασιμότητας.

Παράλληλα, απαιτείται αποσαφήνιση του πεδίου εφαρμογής της διάταξης, ιδίως ως προς:

Την εξόφληση παραγγελιών στα φυσικά σημεία εξυπηρέτησης και παραλαβής των εταιρειών courier.

Τις παραδόσεις που πραγματοποιούνται με ίδια μέσα του πωλητή.

Τις παραδόσεις προϊόντων και γευμάτων από επιχειρήσεις εστίασης ή τρίτους διανομείς.

Άλλα μοντέλα παράδοσης και παραλαβής προϊόντων που ενδέχεται να υπάγονται σε διαφορετικό καθεστώς.

Εφόσον παρόμοιες συναλλαγές αντιμετωπίζονται διαφορετικά ανάλογα με τον τρόπο παράδοσης, υπάρχει κίνδυνος δημιουργίας στρεβλώσεων στον ανταγωνισμό και άνισης μεταχείρισης επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην ίδια αγορά.

Το ζητούμενο δεν είναι η υποχρεωτική εφαρμογή ταυτόσημων κανόνων σε όλες τις συναλλαγές, αλλά η διασφάλιση ότι κάθε διαφοροποίηση δικαιολογείται αντικειμενικά, εξυπηρετεί συγκεκριμένο δημόσιο συμφέρον και δεν επιβαρύνει δυσανάλογα το ηλεκτρονικό εμπόριο.

2. Ανεπαρκής τεκμηρίωση της αναγκαιότητας του μέτρου και υφιστάμενη ιχνηλασιμότητα

Η προτεινόμενη ρύθμιση θα πρέπει να συνοδεύεται από σαφή τεκμηρίωση ως προς το πρόβλημα που επιχειρεί να αντιμετωπίσει και την αποτελεσματικότητά της στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής.

Οι συναλλαγές αντικαταβολής μέσω οργανωμένων εταιρειών ταχυμεταφοράς δεν αποτελούν, από τη φύση τους, μη καταγεγραμμένες συναλλαγές.

Στο πλαίσιο της διαδικασίας δημιουργούνται ηλεκτρονικά δεδομένα σχετικά με την παραγγελία, την αποστολή, την παράδοση και την είσπραξη, ενώ τα εισπραττόμενα ποσά μπορούν να αποδίδονται στις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις μέσω τραπεζικών λογαριασμών.

Τα δεδομένα αυτά, υπό τις προβλεπόμενες νόμιμες προϋποθέσεις, μπορούν να αξιοποιούνται για σκοπούς ελέγχου και διασταύρωσης.

Παράλληλα, η έκδοση νόμιμου φορολογικού παραστατικού αποτελεί αυτοτελή υποχρέωση της πωλήτριας επιχείρησης, ανεξάρτητα από τον τρόπο εξόφλησης.

Η πληρωμή με κάρτα δεν εξασφαλίζει από μόνη της την έκδοση νόμιμου φορολογικού παραστατικού, όπως αντίστοιχα η πληρωμή με μετρητά δεν συνεπάγεται αυτομάτως φοροδιαφυγή.

Για τον λόγο αυτό, θεωρούμε ότι θα πρέπει να εξεταστεί κατά προτεραιότητα η ενίσχυση της διασύνδεσης, της ηλεκτρονικής καταγραφής και της αξιοποίησης των διαθέσιμων συναλλακτικών δεδομένων, αντί της καθολικής απαγόρευσης ενός νόμιμου μέσου πληρωμής.

Η επιλογή ενός τόσο περιοριστικού μέτρου οφείλει να στηρίζεται σε τεκμηριωμένη αξιολόγηση των αναμενόμενων οφελών και των λιγότερο περιοριστικών εναλλακτικών λύσεων.

3. Ελευθερία επιλογής, προστασία καταναλωτών και κίνδυνος αποκλεισμού ευάλωτων ομάδων

Η αντικαταβολή δεν αποτελεί αποκλειστικά έναν τρόπο πληρωμής, αλλά λειτουργεί και ως μηχανισμός οικοδόμησης εμπιστοσύνης μεταξύ καταναλωτή και ηλεκτρονικού καταστήματος.

Η δυνατότητα εξόφλησης κατά την παραλαβή είναι ιδιαίτερα σημαντική όταν ένας καταναλωτής πραγματοποιεί για πρώτη φορά αγορά από ένα ηλεκτρονικό κατάστημα το οποίο δεν γνωρίζει ή με το οποίο δεν έχει προηγούμενη εμπειρία συναλλαγής.

Η διατήρηση αυτής της επιλογής συμβάλλει στην ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου και διευκολύνει ιδιαίτερα τις μικρές και νεοσύστατες επιχειρήσεις, οι οποίες δεν διαθέτουν ακόμη την αναγνωρισιμότητα και την εμπιστοσύνη που απολαμβάνουν μεγαλύτερες και καθιερωμένες εμπορικές επιχειρήσεις.