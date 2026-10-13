Τουρκία: Επαναφέρει την απαίτηση για άδεια της Άγκυρας στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας–Κύπρου–Ισραήλ

Την πάγια θέση της Άγκυρας ότι απαιτείται προηγούμενη άδεια και συνεννόηση με την Τουρκία για τις εργασίες που σχετίζονται με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας–Κύπρου–Ισραήλ επανέφερε ο διευθυντής του Κέντρου Ερευνών Ναυτικού Δικαίου (DEHUKAM), Μουσταφά Μπασκαρά, σύμφωνα με δημοσίευμα του sigmalive.com.

Σε δηλώσεις του στο CNN Türk, ο Μπασκαρά υποστήριξε ότι η σχεδιαζόμενη διαδρομή του Great Sea Interconnector (GSI) διέρχεται από θαλάσσιες περιοχές τις οποίες η Τουρκία θεωρεί ότι εμπίπτουν στην υφαλοκρηπίδα της. Με βάση αυτή τη θέση, υποστήριξε ότι οποιαδήποτε δραστηριότητα στις συγκεκριμένες περιοχές θα πρέπει να πραγματοποιείται κατόπιν τουρκικής συναίνεσης.

Ο επικεφαλής του DEHUKAM διατύπωσε, παράλληλα, κατηγορίες κατά της Ελλάδας, υποστηρίζοντας ότι η Αθήνα προβάλλει «μαξιμαλιστικές» θέσεις όσον αφορά τις θαλάσσιες ζώνες και ότι παραβιάζει το καθεστώς αποστρατιωτικοποίησης ορισμένων νησιών του Αιγαίου.

Οι αναφορές στις συμφωνίες και τις συντεταγμένες

Παρουσιάζοντας την τουρκική επιχειρηματολογία για το υποθαλάσσιο καλώδιο, ο Μπασκαρά επικαλέστηκε τις συντεταγμένες που η Άγκυρα κοινοποίησε στα Ηνωμένα Έθνη τον Μάρτιο του 2020, καθώς και το τουρκολιβυκό μνημόνιο του 2019.

Αναφέρθηκε επίσης στη συμφωνία οριοθέτησης που υπέγραψε η Τουρκία με το ψευδοκράτος το 2011, υποστηρίζοντας ότι τα συγκεκριμένα κείμενα θεμελιώνουν τις τουρκικές αξιώσεις στις επίμαχες θαλάσσιες περιοχές.

Στο πλαίσιο αυτό, επανέλαβε την τουρκική θέση ότι για εργασίες στην περιοχή που η Άγκυρα θεωρεί τμήμα της υφαλοκρηπίδας της απαιτείται προηγούμενη άδεια από τις τουρκικές αρχές.

Το DEHUKAM είναι το Κέντρο Ερευνών Ναυτικού Δικαίου που, σύμφωνα με το δημοσίευμα, συνέβαλε στην κατάρτιση του τουρκικού Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού και του νομοσχεδίου για τη «Γαλάζια Πατρίδα».