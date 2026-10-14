ΕΕ: Στο τραπέζι νέα μέτρα κατά των κινεζικών εισαγωγών μετά τα υβριδικά αυτοκίνητα

Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θα συναντηθούν την Πέμπτη (14/10) στη σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες, θα διατυπώσουν την πρώτη τους αντίδραση στη συμφωνία του περασμένου Σαββατοκύριακου για τη μείωση κατά περισσότερο από το ήμισυ των εισαγωγών κινεζικών υβριδικών ηλεκτρικών οχημάτων στην ευρωπαϊκή αγορά.

Ωστόσο, σύμφωνα με όσα μεταδίδει το Bloomberg, πολλές χώρες ζητούν ήδη από την Ένωση να προχωρήσει ακόμη περισσότερο. Ειδικότερα, η Γερμανία αναμένεται σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες να πιέσει για την επιβολή ποσοστώσεων και σε πρόσθετους κλάδους, μεταξύ των οποίων η χημική βιομηχανία, η μηχανολογία και, ενδεχομένως, η φαρμακοβιομηχανία. Το Βερολίνο επιθυμεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταρτίσει έως το τέλος του έτους τα λεγόμενα μέτρα διασφάλισης, με στόχο την προστασία των ευρωπαϊκών παραγωγών από τις επιπτώσεις των εισαγωγών.

Ο Ευρωπαίος επίτροπος Οικονομίας, Βάλντις Ντομπρόβσκις, άφησε επίσης ανοιχτό το ενδεχόμενο λήψης πρόσθετων μέτρων από τις Βρυξέλλες.

«Είναι σαφές ότι αυτές οι οικονομικές και εμπορικές ανισορροπίες δεν περιορίζονται στον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας», δήλωσε στο Bloomberg, αναφερόμενος στην Κίνα. «Πρέπει να συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια και σε διάφορους άλλους κλάδους».

Ο Τόμας Μπάερτ, κορυφαίος αξιωματούχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον τομέα του εμπορίου, δήλωσε σήμερα σε διάσκεψη στις Βρυξέλλες ότι η ΕΕ εξακολουθεί να αντιμετωπίζει μια διαρθρωτική ανισορροπία στις εμπορικές σχέσεις της με την Κίνα, παρά τη συμφωνία για τα αυτοκίνητα, και ότι θα εξετάσει ποιες πρόσθετες παρεμβάσεις θα μπορούσαν να γίνουν, όπως μεταδίδει ο Χόρχε Βαλέρο.

Στην πραγματικότητα, η απόφαση να περιοριστούν στις 350.000 ετησίως οι εισαγωγές υβριδικών οχημάτων από την Κίνα καλύπτει μόνο ένα μικρό μέρος του ετήσιου εμπορικού πλεονάσματος της χώρας έναντι της ΕΕ, το οποίο ανέρχεται σε 360 δισ. ευρώ.

Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη στην προσπάθειά της να διαχειριστεί την ισχύ της κινεζικής μεταποίησης αποτυπώθηκαν ξεκάθαρα στα νέα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν μέσα στη νύχτα.

Πιο συγκεκριμένα, το εμπορικό πλεόνασμα της Κίνας έναντι της ΕΕ αυξήθηκε τον Σεπτέμβριο στα 34 δισ. δολάρια, καταγράφοντας άνοδο 21% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους. Συνολικά, το εμπορικό πλεόνασμα της Κίνας διαμορφώθηκε στα 940 δισ. δολάρια κατά τους πρώτους εννέα μήνες του έτους, αυξημένο κατά 8% σε ετήσια βάση, ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση της χώρας ως εξαγωγικής υπερδύναμης.

Η προοπτική λήψης νέων μέτρων από τις Βρυξέλλες ενδέχεται να προκαλέσει την έντονη αντίδραση του Πεκίνου.

«Η Κίνα διατηρεί όλα τα δικαιώματά της να προσφύγει στους μηχανισμούς επίλυσης διαφορών και να απαιτήσει εμπορική αποζημίωση στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου», αναφέρεται σε ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε αυτή την εβδομάδα σε λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο οποίος συνδέεται με τον κρατικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα της Κίνας.

«Εάν η ΕΕ καταφύγει σε νέα τεχνάσματα κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, τα αντίμετρα που επιφυλάσσεται να λάβει η Κίνα δεν θα είναι απλώς μια απειλή χωρίς αντίκρισμα».