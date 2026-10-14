Βρετανία: Στηρίζει τη λύση του Κυπριακού στη βάση διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας

Τη σταθερή δέσμευση του Ηνωμένου Βασιλείου στην εξεύρεση μιας συνολικής, δίκαιης και βιώσιμης λύσης στο Κυπριακό, με βάση τη διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία και την πολιτική ισότητα, επανέλαβε ο Βρετανός υφυπουργός Εξωτερικών για ευρωπαϊκά θέματα, Λόρδος Γουντ κατά τη διάρκεια της επίσημης δεξίωσης που διοργανώθηκε στο Λονδίνο για την 66η επέτειο της ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Από την πλευρά του, ο Ύπατος Αρμοστής της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Ηνωμένο Βασίλειο, δρ Κυριάκος Κούρος, ζήτησε από τη βρετανική κυβέρνηση να εξακολουθήσει να συμβάλλει ενεργά και εποικοδομητικά στις προσπάθειες για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων. Παράλληλα, ανέδειξε τις ειδικές ευθύνες που απορρέουν για το Λονδίνο τόσο από τον ρόλο του ως εγγυήτριας δύναμης όσο και από τη θέση του ως μόνιμου μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Τρίτη (13/10) στην επίσημη κατοικία του Ύπατου Αρμοστή. Ο δρ Κούρος, η σύζυγός του, Βασιλική Κινάνη Κούρου, καθώς και μέλη της κυπριακής διπλωματικής αποστολής υποδέχθηκαν Βρετανούς πολιτικούς, διπλωμάτες και εκπροσώπους διεθνών οργανισμών.

Το Κυπριακό στο επίκεντρο των τοποθετήσεων

Στην ομιλία του, ο δρ Κούρος υπογράμμισε ότι η Κύπρος εξακολουθεί να υφίσταται τις συνέπειες της τουρκικής εισβολής του 1974, επισημαίνοντας παράλληλα ότι η Άγκυρα δεν δείχνει διάθεση επιστροφής στο τραπέζι των συνομιλιών.

Όπως ανέφερε, η Λευκωσία παραμένει έτοιμη να επαναλάβει τις διαπραγματεύσεις από το σημείο στο οποίο διακόπηκαν, στη βάση των σχετικών ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.

Απευθυνόμενος στον Λόρδο Γουντ, ο Κύπριος Ύπατος Αρμοστής τόνισε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο φέρει ιδιαίτερη ευθύνη για την προώθηση των προσπαθειών επίλυσης του Κυπριακού. Η ευθύνη αυτή, όπως σημείωσε, συνδέεται όχι μόνο με την ιδιότητά του ως εγγυήτριας δύναμης, αλλά και με τον ρόλο που διαδραματίζει στη σύνταξη των σχεδίων αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας για το συγκεκριμένο ζήτημα.

Απαντώντας, ο Βρετανός υφυπουργός Εξωτερικών διαβεβαίωσε ότι το Λονδίνο εξακολουθεί να στηρίζει τις προσπάθειες των Ηνωμένων Εθνών, καλώντας όλες τις πλευρές να συμμετάσχουν εποικοδομητικά στη διαδικασία.

Ενίσχυση της συνεργασίας Κύπρου – Ηνωμένου Βασιλείου

Σημαντικό μέρος των τοποθετήσεων αφιερώθηκε και στην προοπτική περαιτέρω σύσφιξης των διμερών σχέσεων. Ο Λόρδος Γουντ ανέφερε ότι ο υπουργός Εξωτερικών της Κύπρου, Κωνσταντίνος Κόμπος, ήταν μεταξύ των πρώτων ομολόγων με τους οποίους επικοινώνησε μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, τον Ιούλιο.

Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι ο επόμενος γύρος του Στρατηγικού Διαλόγου μεταξύ των δύο χωρών αναμένεται να πραγματοποιηθεί προς το τέλος του έτους. Στην ατζέντα θα περιλαμβάνονται ζητήματα άμυνας και ασφάλειας, το εμπόριο, καθώς και άλλοι τομείς στους οποίους υπάρχουν περιθώρια συνεργασίας.

Από την πλευρά του, ο δρ Κούρος αναφέρθηκε και στα ζητήματα που εξακολουθούν να προκαλούν διαφωνίες αναφορικά με τις Κυρίαρχες Περιοχές Βάσεων του Ηνωμένου Βασιλείου στην Κύπρο. Εξέφρασε, ωστόσο, την πεποίθηση ότι οι διαφορές αυτές μπορούν να αντιμετωπιστούν μέσω ειλικρινούς διαλόγου.