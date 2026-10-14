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Ζελένσκι κατά Τραμπ: Είναι οδυνηρό που παίρνει το μέρος της Ρωσίας
Ειδήσεις
20:48 - 14 Οκτ 2026

Ζελένσκι κατά Τραμπ: Είναι οδυνηρό που παίρνει το μέρος της Ρωσίας

Reporter.gr Newsroom

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Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, χαρακτήρισε «οδυνηρή» την απόφαση του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, να πάρει το μέρος της Ρωσίας στον συνεχιζόμενο πόλεμο μεταξύ των δύο χωρών. Οι δηλώσεις του έρχονται μετά την τοποθέτηση του Τραμπ ότι η Ουκρανία θα έπρεπε να αποκτήσει νέο πρόεδρο, αντικαθιστώντας τον Ζελένσκι.

«Είναι οδυνηρό όταν ο πρόεδρος Τραμπ επιλέγει τη μία πλευρά και αυτή δεν είναι η δική μας», δήλωσε ο Ουκρανός ηγέτης σε συνέντευξή του στον Πιρς Μόργκαν.

Ο Ζελένσκι διευκρίνισε ότι δεν τον ενοχλεί το γεγονός πως ο Τραμπ επιχειρεί να διατηρήσει ρόλο μεσολαβητή μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρωσίας. Ωστόσο, υπογράμμισε ότι, εφόσον ο Αμερικανός πρόεδρος επιλέγει να βρίσκεται ανάμεσα στις δύο πλευρές, οφείλει να παραμείνει ουδέτερος. «Αν βρίσκεσαι στη μέση, πρέπει να παραμείνεις στη μέση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ερωτηθείς εάν αισθάνθηκε προδομένος από τον Τραμπ, ο οποίος το περασμένο Σαββατοκύριακο ζήτησε να αναλάβει νέος πρόεδρος στην Ουκρανία, αφού προηγουμένως είχε συμφωνήσει στην άρση των κυρώσεων στις εξαγωγές ρωσικού ντίζελ, ο Ζελένσκι απάντησε: «Πραγματικά, ναι… αλλά το ζήτημα είναι λίγο πιο περίπλοκο από τα δικά μου συναισθήματα».«Είναι κρίμα που χάνουμε έναν ισχυρό εταίρο», πρόσθεσε.
Π
αράλληλα, ο Ουκρανός πρόεδρος ξεκαθάρισε ότι η χώρα του δεν πρόκειται να αντιμετωπίσει την εθνική της κυριαρχία ως αντικείμενο διαπραγμάτευσης για επιχειρηματικά οφέλη. «Δεν πουλάμε τη χώρα μας. Για εμάς δεν είναι θέμα επιχειρήσεων, είναι η ίδια η ζωή μας και αυτή είναι η χώρα μας», δήλωσε.

Οι δυσκολίες στη συνεργασία με τις ΗΠΑ

Ο Ζελένσκι, ο οποίος πραγματοποιεί επίσκεψη στο Λονδίνο, αναφέρθηκε επίσης στις δυσκολίες που έχουν προκύψει στη συνεργασία της Ουκρανίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, τόσο όσον αφορά την πρόσβαση στην υπηρεσία δορυφορικού διαδικτύου Σταρλίνκ όσο και στην ανταλλαγή πληροφοριών.

Όπως δήλωσε, οι εξελίξεις αυτές τον έχουν αιφνιδιάσει, καθώς η Ουκρανία βασίζεται στη συνεργασία με την Ουάσινγκτον.

«Είναι λυπηρό που αντιμετωπίσαμε ορισμένες δυσκολίες σχετικά με το Σταρλίνκ και την ανταλλαγή πληροφοριών. Υπήρξαν πολλές διαφορετικές εκπλήξεις, τις οποίες δεν μπορείς να προβλέψεις όταν υπάρχει πραγματική συνεργασία, και εμείς βασιζόμαστε στη συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες», ανέφερε.

«Θέλουμε απλώς να είμαστε απόλυτα ειλικρινείς, απολύτως σαφείς και να αποτελούμε ισχυρούς εταίρους», πρόσθεσε.

Οι δηλώσεις έγιναν στο Λονδίνο, παρουσία του Βρετανού πρωθυπουργού Άντι Μπέρναμ, καθώς η βρετανική κυβέρνηση επιδιώκει να εκφράσει τη στήριξή της στον Ουκρανό πρόεδρο, σε μια περίοδο κατά την οποία οι σχέσεις του με τις ΗΠΑ επιδεινώνονται.

Από την πλευρά του, ο Βρετανός πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ δήλωσε, κατά τη διάρκεια συνάντησης με βουλευτές, ότι θα επιχειρήσει να συμβάλει στην αποκατάσταση των σχέσεων μεταξύ της Ουκρανίας και των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η τοποθέτησή του έγινε έπειτα από ερώτηση του επικεφαλής των Φιλελεύθερων Δημοκρατών, Εντ Ντέιβι, ο οποίος τον κάλεσε να σχολιάσει εάν συμφωνεί με την άποψη ότι η συμφωνία ΗΠΑ – Ρωσίας για τις προμήθειες ντίζελ συνιστά «μία ακόμη επαίσχυντη προδοσία από τον Τραμπ σε βάρος του ουκρανικού λαού και της ευρωπαϊκής ασφάλειας».

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