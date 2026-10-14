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Γροιλανδία: Διαψεύδει τον Τραμπ για μαζικές έρευνες πετρελαίου και ορυκτών
Ειδήσεις
21:30 - 14 Οκτ 2026

Γροιλανδία: Διαψεύδει τον Τραμπ για μαζικές έρευνες πετρελαίου και ορυκτών

Reporter.gr Newsroom

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Η κυβέρνηση της Γροιλανδίας απέρριψε την Τετάρτη (14/10) τους ισχυρισμούς του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι επίκειται η έναρξη εκτεταμένων ερευνών για πετρέλαιο, φυσικό αέριο και ορυκτούς πόρους στην περιοχή της Αρκτικής.

Ειδικότερα, ο υφυπουργός της Γροιλανδίας, αρμόδιος για τους ορυκτούς πόρους, Γιόργκεν Χάμεκεν-Χολμ, επιβεβαίωσε ότι υπάρχει δραστηριότητα από αμερικανικές εταιρείες, διευκρίνισε ωστόσο, σε δηλώσεις του στο CNN, ότι η έκτασή της δεν δικαιολογεί τον χαρακτηρισμό «μαζικές έρευνες».

«Βρίσκονται σε εξέλιξη αρκετές έρευνες μικρότερης κλίμακας, αλλά ενδέχεται να περάσουν χρόνια μέχρι να φτάσουν στο στάδιο της εκμετάλλευσης», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η τοποθέτησή του επιβεβαιώνει τις επισημάνσεις ερευνητών σχετικά με τα σημαντικά εμπόδια που συνοδεύουν την αξιοποίηση του φυσικού πλούτου της Γροιλανδίας, κυρίως λόγω των ιδιαίτερα δύσκολων συνθηκών στην περιοχή και του εξαιρετικά υψηλού κόστους των εξορυκτικών δραστηριοτήτων.

Σημειώνεται ότι πολλά από τα κοιτάσματα του νησιού βρίσκονται σε απομονωμένες περιοχές βόρεια του Αρκτικού Κύκλου, όπου η πρόσβαση είναι δύσκολη, οι υποδομές περιορισμένες και το στρώμα πάγου φτάνει σε πάχος περίπου τα 1,6 χιλιόμετρα.

Οι συνθήκες αυτές αποτελούν σημαντικό εμπόδιο για την ανάπτυξη μεγάλης κλίμακας εξορυκτικών δραστηριοτήτων. Άλλωστε, περίπου το 80% της συνολικής έκτασης της Γροιλανδίας καλύπτεται από πάγο.

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