Ινφαντίνο: Αντιμέτωπος με τους ισχυρότερους επικριτές του στη FIFA – Η μάχη για την επανεκλογή

Ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, θα βρεθεί την Πέμπτη (15/10) αντιμέτωπος με τους ισχυρότερους επικριτές του στο εσωτερικό της ομοσπονδίας, καθώς επιδιώκει να ενισχύσει τη στήριξη προς το πρόσωπό του ενόψει της 18ης Νοεμβρίου, ημερομηνίας έως την οποία οι υποψήφιοι αντίπαλοί του θα πρέπει να δηλώσουν την πρόθεσή τους να διεκδικήσουν την προεδρία.

Όπως μεταδίδει το POLITICO, η συνάντηση στη Ζυρίχη θα είναι η πρώτη διά ζώσης επαφή του Ινφαντίνο με το σύνολο του Συμβουλίου της FIFA μετά το σχέδιό του να δημιουργήσει εμπορική θυγατρική της ομοσπονδίας, με βασικό επενδυτή τον Τζόσουα Κούσνερ, γαμπρό του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Η πρόταση, που ονομαζόταν FIFA Forward Enterprise, εγκαταλείφθηκε προσωρινά υπό το βάρος των αντιδράσεων, οι οποίες αποδείχθηκαν αδύνατο να αντιμετωπιστούν.

«Πρέπει να βγει από αυτή τη συνάντηση έχοντας εκτονώσει την ένταση. Δεν πρόκειται να καθησυχάσει τους πάντες, αλλά πρέπει οπωσδήποτε να κατευνάσει ορισμένους από τους σημαντικότερους επικριτές του αυτή τη στιγμή», δήλωσε, υπό τον όρο της ανωνυμίας, πρόσωπο που δραστηριοποιείται στα ανώτατα κλιμάκια του παγκόσμιου ποδοσφαίρου και ζήτησε να μην κατονομαστεί, προκειμένου να μιλήσει ανοιχτά για εσωτερικά ζητήματα. «Γιατί, αν χάσει την ισορροπία του ή κάνει κάποιο λάθος, πιστεύω ότι αυτό θα αποτελέσει πραγματικό πλήγμα για τον ίδιο».

Όσον αφορά τις λεπτομέρειες διεξαγωγής της συνάντησης, η ημερήσια διάταξη της συνάντησης ξεκινά με ομιλία του Ινφαντίνο και τις συνήθεις εργασίες, μεταξύ των οποίων και η αποτίμηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026. Στη συνέχεια, θα εξεταστούν ζητήματα που ενδέχεται να φέρουν τον πρόεδρο της FIFA σε αντιπαράθεση με τα 37 μέλη του βασικού οργάνου λήψης αποφάσεων της ομοσπονδίας.

Σε αυτά περιλαμβάνονται το Βραβείο Ειρήνης της FIFA, το οποίο απονεμήθηκε στον Τραμπ τον περασμένο Δεκέμβριο, το σχέδιο FIFA Forward Enterprise που ναυάγησε και οι πειθαρχικές διαδικασίες της ομοσπονδίας. Το τελευταίο ζήτημα ενδέχεται να προκαλέσει ερωτήματα σχετικά με τις επαφές του Ινφαντίνο με τον Λευκό Οίκο, με αφορμή την κόκκινη κάρτα που είχε δεχθεί ο Φολαρίν Μπαλογκάν, Αμερικανός ποδοσφαιριστής κατά τη διάρκεια του τελευταίου Παγκοσμίου Κυπέλλου.

«Όλα τα ουσιαστικά και κρίσιμα ζητήματα βρίσκονται στο τέλος», ανέφερε το ίδιο πρόσωπο. «Θα καταφέρει να ξεπεράσει τη δοκιμασία, αλλά θα βγει αποδυναμωμένος».

Ποιοι είναι οι βασικότεροι επικριτές του Ινφαντίνο

Μεταξύ των επικριτών που θα πρέπει να αντιμετωπίσει ο Ινφαντίνο είναι ο πρόεδρος της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν, ο πρόεδρος της Συνομοσπονδίας Ποδοσφαίρου Βόρειας, Κεντρικής Αμερικής και Καραϊβικής (Concacaf), Βίκτορ Μονταλιάνι, και ο πρόεδρος της Ασιατικής Συνομοσπονδίας Ποδοσφαίρου (AFC), σεΐχης Σαλμάν μπιν Ιμπραχίμ Αλ Χαλίφα. Και οι τρεις ηγούνται συνομοσπονδιών που έχουν ζητήσει την παραίτηση του Ινφαντίνο, απαιτώντας παράλληλα ανεξάρτητη αξιολόγηση της διακυβέρνησης της FIFA.

Από την πλευρά του, ο Ινφαντίνο έχει περάσει σχεδόν τρεις μήνες από την κατάρρευση της πρότασης FIFA Forward προσπαθώντας να σταθεροποιήσει τη θέση του. Έχει αναγνωρίσει την ανάγκη για εξωτερική αξιολόγηση και έχει συνεχίσει την προσπάθεια προσωπικής διπλωματίας, πραγματοποιώντας, μεταξύ άλλων, ταξίδια στην Κολομβία για την ορκωμοσία του προέδρου Αμπελάρδο ντε λα Εσπριέγια, καθώς και στη Δομινικανή Δημοκρατία, τον Αύγουστο, για τη σειρά αγώνων Challenge Series κάτω των 14 ετών της Ποδοσφαιρικής Ένωσης της Καραϊβικής.

Η τελευταία επίσκεψη οδήγησε σε μια αμήχανη συνάντηση με τον Μονταλιάνι, ο οποίος, σύμφωνα με δημοσιεύματα, είχε ζητήσει από τον Ινφαντίνο να μην παραστεί.

Η UEFA είχε απειλήσει με μποϊκοτάζ εξαιτίας της πρότασης FIFA Forward, αλλά τελικά υπαναχώρησε από αυτή την απειλή. Παράλληλα, ο Ινφαντίνο αναζητά και άλλους τρόπους για να ενισχύσει τη στήριξη προς το πρόσωπό του, ιδίως μεταξύ των αναπτυσσόμενων χωρών, όπου έχει ήδη συγκροτήσει ισχυρές συμμαχίες.

Ενδεικτικά, η FIFA προτείνει αυτή την εβδομάδα αύξηση κατά 3,4 δισ. δολάρια της χρηματοδότησης για αναπτυξιακά προγράμματα προς τις εθνικές ομοσπονδίες-μέλη της.

Ο Ινφαντίνο έχει επίσης καταφέρει να διατηρήσει σε μεγάλο βαθμό ανέπαφο τον στενό κύκλο συνεργατών του. Σε αυτούς περιλαμβάνεται ο γενικός γραμματέας της FIFA, Ματίας Γκράφστρεμ, ο οποίος παραμένει στη θέση του, παρά το γεγονός ότι έχει εκφράσει ανησυχίες για τη στενή σχέση του Ινφαντίνο με τον Τραμπ.

Όπως επισημαίνει το POLITICO, η διαμάχη για τη διακυβέρνηση της FIFA εξελίσσεται παράλληλα με την προσπάθεια της European Football Clubs, πρώην Ευρωπαϊκής Ένωσης Συλλόγων (European Club Association), να διευρύνει την επιρροή της πέρα από τους 920 συλλόγους που εκπροσωπεί σε 55 χώρες και εδάφη.

Στη γενική συνέλευση της οργάνωσης, η οποία πραγματοποιήθηκε στην Κοπεγχάγη στις 29 Σεπτεμβρίου, ο πρόεδρός της, Νασέρ Αλ Κελαϊφί, ανακοίνωσε ότι θα εκπονηθεί μελέτη για τη σκοπιμότητα δημιουργίας ενός παγκόσμιου οργανισμού ποδοσφαιρικών συλλόγων, με την προσωρινή ονομασία World Football Clubs.

Ένας τέτοιος οργανισμός, τα μέλη του οποίου θα ελέγχουν τους ποδοσφαιριστές που είναι απαραίτητοι για τη διεξαγωγή διεθνών διοργανώσεων, θα μπορούσε να αποτελέσει ισχυρό αντίβαρο στη FIFA.

Να σημειωθεί ότι ο Αλ Κελαϊφί έχει θεωρηθεί πιθανός υποψήφιος με προοπτικές για την προεδρία της FIFA, ωστόσο έχει δηλώσει ότι δεν ενδιαφέρεται να διεκδικήσει τη θέση.

Μέχρι στιγμής, ο πρώην Ελβετός αμυντικός Ραμόν Βέγκα έχει αναδειχθεί στον μοναδικό υποψήφιο που έχει εκδηλώσει την πρόθεσή του να αμφισβητήσει τον Ινφαντίνο, ο οποίος διεκδικεί μια τέταρτη πλήρη θητεία. Το αποτέλεσμα θα κριθεί τον ερχόμενο Μάρτιο, σε εκλογές στις οποίες θα συμμετάσχουν οι 211 εθνικές ομοσπονδίες-μέλη της FIFA.