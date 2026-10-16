Υεμένη: Αιματηρό χτύπημα των Χούθι στο προεδρικό μέγαρο – 5 νεκροί, σώος ο πρωθυπουργός

Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 16 τραυματίστηκαν από την επίθεση με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) που εξαπέλυσαν την Πέμπτη οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν αντάρτες Χούθι εναντίον του προεδρικού συγκροτήματος Αλ Μαασίκ, στο Άντεν της Υεμένης. Στο συγκρότημα στεγάζεται η διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της χώρας, ενώ ο πρωθυπουργός Σάγια αλ Ζιντάνι και τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου είναι ασφαλείς, σύμφωνα με κυβερνητική ανακοίνωση.

Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας της Υεμένης, μεταξύ των νεκρών βρίσκονται δύο μέλη της προσωπικής φρουράς του πρωθυπουργού. Ο υπουργός Υγείας, Κάσιμ Μοχάμεντ Μπουχαϊμπέχ, διευκρίνισε ότι τα θύματα περιλαμβάνουν επίσης μέλη των δυνάμεων ασφαλείας και πολιτικούς υπαλλήλους που εργάζονταν στο κυβερνητικό συγκρότημα, το οποίο αποτελεί σημαντικό χώρο δραστηριοποίησης ανώτατων κρατικών αξιωματούχων.

Σε ανακοίνωση που μεταδόθηκε από το υπουργείο Πληροφοριών, η κυβέρνηση επιβεβαίωσε ότι ο πρωθυπουργός και οι υπουργοί δεν υπέστησαν τραυματισμούς από την επίθεση.

Οι Χούθι ανέλαβαν την ευθύνη, υποστηρίζοντας ότι στόχος τους ήταν ένα στρατιωτικό κέντρο επιχειρήσεων της Σαουδικής Αραβίας, το οποίο, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς τους, λειτουργούσε εντός του κυβερνητικού συγκροτήματος στο Άντεν.

Το πλήγμα συγκαταλέγεται στις σημαντικότερες επιθέσεις εναντίον της κυβέρνησης της Υεμένης από τις αρχές Οκτωβρίου, όταν ξεκίνησε η στρατιωτική επιχείρηση με την ονομασία «Αυγή της Υεμένης», στο πλαίσιο της πολυετούς ένοπλης σύγκρουσης με τους Χούθι.

Χούθι: Στο στόχαστρο κάθε στρατιωτική παρουσία της Σαουδικής Αραβίας

Σε ανακοίνωσή τους, οι αντάρτες παρουσίασαν την επίθεση ως μέρος της στρατηγικής τους για την αντιμετώπιση των σαουδαραβικών στρατιωτικών δυνάμεων, υποστηρίζοντας ότι οι στόχοι τους δεν περιορίζονται σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές.

«Ο βομβαρδισμός του αρχηγείου πολεμικών επιχειρήσεων του σαουδαραβικού εχθρού στο Άντεν εντάσσεται στο πλαίσιο της διακηρυγμένης στρατηγικής μας για τη στοχοποίηση των στρατιωτικών συγκεντρώσεων της Σαουδικής Αραβίας, όπου κι αν βρίσκονται, και για τη θεώρηση οποιασδήποτε στρατιωτικής παρουσίας του σαουδαραβικού εχθρού ως νόμιμου στόχου για τις δυνάμεις μας», ανέφεραν χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά της, η κυβέρνηση της Υεμένης δεν έδωσε άμεσα στη δημοσιότητα περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τύπο των πυραύλων που χρησιμοποιήθηκαν ή την έκταση των ζημιών στις εγκαταστάσεις του προεδρικού συγκροτήματος.

Σε ξεχωριστή ανακοίνωση, το υπουργικό συμβούλιο επιβεβαίωσε ότι η επίθεση πραγματοποιήθηκε με πυραύλους και drones, υπογραμμίζοντας ότι δεν πρόκειται να διαταραχθεί η λειτουργία της κυβέρνησης ούτε να ανασταλούν οι επιχειρήσεις εναντίον των Χούθι.

«Το μέλλον της Υεμένης δεν θα παραμείνει όμηρος μιας πολιτοφυλακής που στρέφει τα όπλα εναντίον του ίδιου της του λαού, απειλεί την ασφάλεια των γειτόνων της και στηρίζεται στη βία για να αντισταθμίσει την απόρριψη από τον λαό της Υεμένης της ατζέντας της, που βασίζεται σε πραξικόπημα», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

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Νέες απειλές για αεροδρόμια και εναέριο χώρο της Σαουδικής Αραβίας

Η επίθεση στο προεδρικό συγκρότημα σημειώθηκε λιγότερο από μία ώρα αφότου οι Χούθι επανέλαβαν τις προειδοποιήσεις τους ότι ο εναέριος χώρος και τα αεροδρόμια της Σαουδικής Αραβίας δεν είναι ασφαλή.

Οι αντάρτες υποστήριξαν ότι διατηρούν τη δυνατότητα να εξαπολύσουν αντίστοιχα πλήγματα ως απάντηση στις συνεχιζόμενες στρατιωτικές επιχειρήσεις της Σαουδικής Αραβίας στην Υεμένη.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς των Χούθι, οι σαουδαραβικές δυνάμεις πραγματοποίησαν 65 αεροπορικές και πυραυλικές επιθέσεις σε διάφορες περιοχές της Υεμένης κατά το προηγούμενο 24ωρο. Ως περιοχές που επλήγησαν αναφέρθηκαν η πρωτεύουσα Σαναά και αρκετές ακόμη επαρχίες.

Οι εξελίξεις εντείνουν την ανησυχία για περαιτέρω κλιμάκωση της σύγκρουσης, καθώς οι επιθέσεις και οι απειλές εκατέρωθεν διατηρούν υψηλή την ένταση μεταξύ των Χούθι, της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Υεμένης και της Σαουδικής Αραβίας.