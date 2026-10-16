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Η κρίση με το Starlink στην Ουκρανία στρέφει τα βλέμματα στους ευρωπαϊκούς δορυφόρους
Ειδήσεις
16:44 - 16 Οκτ 2026

Η κρίση με το Starlink στην Ουκρανία στρέφει τα βλέμματα στους ευρωπαϊκούς δορυφόρους

Reporter.gr Newsroom

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Οι μετοχές του γαλλικού δορυφορικού ομίλου Eutelsat εκτοξεύθηκαν αυτή την εβδομάδα, καθώς η Starshield της SpaceX βρέθηκε στο επίκεντρο επικρίσεων, μετά τους αιφνιδιαστικούς περιορισμούς στην πρόσβαση του ουκρανικού στρατού στα συστήματά της.

Νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, η ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ουκρανίας κλιμακώθηκε, όταν το Κίεβο κατηγόρησε τη SpaceX του Έλον Μασκ ότι επέβαλε χωρίς προειδοποίηση νέους περιορισμούς στη στρατιωτικής χρήσης υπηρεσία διαδικτύου Starlink. Η εξέλιξη περιόρισε τη συνδεσιμότητα των ουκρανικών δυνάμεων, επηρεάζοντας την ικανότητά τους να αμύνονται απέναντι στις ρωσικές επιθέσεις.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, άσκησε κριτική στις ΗΠΑ, υποστηρίζοντας ότι «το Starlink απενεργοποιήθηκε» στη διάρκεια της νύχτας, με αποτέλεσμα να εμποδιστούν ουκρανικά drones από το να αναχαιτίσουν ρωσικές επιθέσεις, εξέλιξη που, σύμφωνα με τον ίδιο, συνέβαλε στον θάνατο αμάχων.

«Ήξεραν τι έκαναν», δήλωσε ο Ζελένσκι. «Δεν πρόκειται μόνο για την επίθεση. Πρόκειται και για την προστασία ανθρώπινων ζωών […] Άνθρωποι σκοτώθηκαν επειδή δεν καταφέραμε να καταστρέψουμε αρκετούς στόχους και δεν είχαμε αρκετά μέσα αναχαίτισης, μεταξύ αυτών και συστήματα αναχαίτισης που βασίζονταν στο Starlink και δεν λειτουργούσαν».

Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος της SpaceX, Έλον Μασκ, μετέφερε την ευθύνη στην αμερικανική κυβέρνηση, υποστηρίζοντας ότι τα συστήματα Starshield βρίσκονται υπό τον έλεγχο της Ουάσιγκτον και του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Η μετοχή της Eutelsat σημείωσε άνοδο 19% την Παρασκευή, ενώ σε ορίζοντα πέντε ημερών τα κέρδη της έφτασαν περίπου το 25%, καθώς οι δυσκολίες που αντιμετώπισε το Starlink στην Ουκρανία ενίσχυσαν το επενδυτικό ενδιαφέρον για τον ευρωπαϊκό δορυφορικό όμιλο.

Eutelsat Communications SA

  • Τελευταία τιμή: 1,84 ευρώ
  • Μεταβολή: +0,33 ευρώ (+21,75%)
  • Χρηματιστηριακά στοιχεία: με καθυστέρηση, σύμφωνα με την αναγραφόμενη ώρα της συνεδρίασης

Η εβδομαδιαία άνοδος της Eutelsat αποτελεί ακόμη μία ένδειξη της στρατηγικής αξίας των ευρωπαϊκών δορυφορικών δικτύων, σύμφωνα με αναλυτές της Deutsche Bank, οι οποίοι αναφέρθηκαν σε σχετική έκθεση την Πέμπτη.

Όπως σημείωσαν, οι αγορές αντιμετωπίζουν την Eutelsat ως μια αξιόπιστη εναλλακτική λύση απέναντι στο Starlink, εν μέσω της αναταραχής που έχει προκαλέσει η υπόθεση.

Ωστόσο, οι αναλυτές υπογράμμισαν ότι, παρά το γεγονός πως η Eutelsat διαθέτει παγκόσμιο δίκτυο δορυφόρων χαμηλής τροχιάς (LEO), δεν έχει την κλίμακα που απαιτείται για να προσφέρει τον αριθμό τερματικών που μπορεί να υποστηρίξει το Starlink.

Για τον λόγο αυτό, εκτίμησαν ότι η μετοχή θα μπορούσε να υποχωρήσει από τα πρόσφατα υψηλά της και να χάσει μέρος των κερδών της.

Η Eutelsat ενοποίησε τις δραστηριότητές της με τον πάροχο δορυφορικού διαδικτύου OneWeb το 2023, επιδιώκοντας να αμφισβητήσει την κυριαρχία του Starlink στην αγορά.

Ωστόσο, η διαφορά μεγέθους μεταξύ των δύο δικτύων παραμένει σημαντική. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτουν οι εταιρείες στις ιστοσελίδες τους, η Eutelsat διαθέτει σήμερα περισσότερους από 600 δορυφόρους σε τροχιά, έναντι περισσότερων από 6.750 για το Starlink.

Την ίδια ώρα, η Ουκρανία προειδοποιεί ότι οι περιορισμοί στη χρήση του Starlink ενδέχεται να επιδεινώσουν περαιτέρω την κατάσταση στο πεδίο των συγκρούσεων.

Ο υφυπουργός της Ουκρανίας για την Ανάκαμψη, τις Υποδομές και τις Μεταφορές, Σερχίι Ντερκατς, δήλωσε την Παρασκευή στο CNBC ότι η Ρωσία έχει εντείνει τις επιθέσεις στις ουκρανικές υποδομές, επιχειρώντας να εκμεταλλευτεί τους περιορισμούς στις στρατιωτικές εφαρμογές του δορυφορικού δικτύου.

Όπως ανέφερε, στο στόχαστρο βρίσκονται γέφυρες, σιδηροδρομικά δίκτυα και συνοριακές διαβάσεις.

«Με τις ΗΠΑ να περιορίζουν τη χρήση του Starlink στο πεδίο της μάχης, η Ρωσία θεωρεί ότι αυτή είναι η στιγμή για να προκαλέσει ακόμη μεγαλύτερο πόνο και περισσότερα δεινά στους αμάχους, πλήττοντας τις πολιτικές υποδομές της Ουκρανίας», δήλωσε ο Ντερκατς.

«Οδεύουμε αναμφίβολα προς πολύ δύσκολες εβδομάδες και μήνες και χρειαζόμαστε τη στήριξη των εταίρων μας περισσότερο από ποτέ», πρόσθεσε.

Όπως εξήγησε, οι Ουκρανοί αντιμετωπίζουν ήδη διακοπές ηλεκτροδότησης που διαρκούν από τέσσερις έως και δώδεκα ώρες την ημέρα.

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