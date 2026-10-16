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Ενδιάμεσες εκλογές ΗΠΑ... αξίας $2,4 δισ.: Η λίστα με τους μεγάλους δωρητές - Στην κορυφή ο Ίλον Μασκ
Ειδήσεις
18:53 - 16 Οκτ 2026

Ενδιάμεσες εκλογές ΗΠΑ... αξίας $2,4 δισ.: Η λίστα με τους μεγάλους δωρητές - Στην κορυφή ο Ίλον Μασκ

Reporter.gr Newsroom

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Ο Ίλον Μασκ έγινε φέτος ο μεγαλύτερος μεμονωμένος πολιτικός χρηματοδότης στη σύγχρονη ιστορία των ΗΠΑ. Ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο διέθεσε 369 εκατομμύρια δολάρια από την προσωπική του περιουσία για τις φετινές ενδιάμεσες εκλογές, κυρίως με στόχο να διατηρήσει τον έλεγχο του Κογκρέσου από το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα.

Οι δαπάνες αυτές καθησυχάζουν ορισμένους Ρεπουμπλικανούς, οι οποίοι φοβούνταν ότι ο διευθύνων σύμβουλος της Tesla δεν θα έσπευδε να τους στηρίξει, έπειτα από τη θεαματική και δημόσια διαμάχη του με τον Ντόναλντ Τραμπ πέρυσι.

Σύμφωνα με στοιχεία της Ομοσπονδιακής Εκλογικής Επιτροπής, που δημοσιεύθηκαν την Παρασκευή (16/10) ο Μασκ διέθεσε τουλάχιστον 268 εκατομμύρια δολάρια, κατά τους τελευταίους τρεις μήνες, στο δικό του super PAC και σε άλλες οργανώσεις που πρόσκεινται στους Ρεπουμπλικανούς. Το Senate Leadership Fund, το βασικό super PAC (Επιτροπή πολιτικής δράσης που μπορεί να συγκεντρώνει και να δαπανά απεριόριστα ποσά για την υποστήριξη ή την αντιπολίτευση πολιτικών υποψηφίων, υπό συγκεκριμένους νομικούς περιορισμούς) των Ρεπουμπλικανών για τη Γερουσία, έλαβε 158 εκατομμύρια δολάρια από αυτό το ποσό. Στη συνέχεια, το Senate Leadership Fund μετέφερε αμέσως το ίδιο ακριβώς ποσό σε μια επιτροπή πολιτικής δράσης (PAC), η οποία έχει ως στόχο να στηρίξει τον Ρεπουμπλικανό Κεν Πάξτον στην εκλογική αναμέτρηση για τη Γερουσία στο Τέξας, όπου κατοικεί ο Μασκ.

Η Washington Post σημειώνει πως οι δαπάνες του Μασκ είναι ιστορικές, ακόμη και σε μια εποχή κατά την οποία οι πολιτικές χρηματοδοτήσεις κυριαρχούνται από δισεκατομμυριούχους.

Δωρεές $2,4 δισ.

Συνολικά, οι κορυφαίοι χρηματοδότες της αμερικανικής πολιτικής έχουν διαθέσει περισσότερα από 2,393 δισεκατομμύρια δολάρια, επιδιώκοντας να επηρεάσουν τις ενδιάμεσες εκλογές. Στη συντριπτική τους πλειονότητα, πρόκειται για χρηματοδότες που στηρίζουν τους Ρεπουμπλικανούς.

Οι Ρεπουμπλικανοί ελπίζουν ότι η εισροή χρημάτων θα τους βοηθήσει στην τελική ευθεία πριν από τον Νοέμβριο, επιτρέποντάς τους να κυριαρχήσουν στα μέσα ενημέρωσης με διαφημιστικές καμπάνιες και να στείλουν περισσότερους εργαζομένους στις προεκλογικές εκστρατείες, ώστε να προσεγγίσουν τους ψηφοφόρους από πόρτα σε πόρτα.

Οι δωρητές που πρόσκεινται στους Ρεπουμπλικανούς συνεισέφεραν 1,54 δισεκατομμύρια δολάρια, έναντι 590 εκατομμυρίων δολαρίων από δωρητές που πρόσκεινται στους Δημοκρατικούς και 259 εκατομμυρίων δολαρίων από διακομματικές οργανώσεις και ομάδες ειδικών συμφερόντων, όπως εκείνες που υποστηρίζουν τον στοιχηματισμό στον αθλητισμό και τα συμφέροντα της αγοράς κρυπτονομισμάτων.

Το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων, ανεξαρτήτως πολιτικής τοποθέτησης, κατευθύνθηκε σε super PACs, τα οποία μπορούν νόμιμα να δέχονται απεριόριστα ποσά χρηματοδότησης.

Οι κορυφαίοι μεμονωμένοι δωρητές

Ο Μασκ είναι ένας από τους τέσσερις μεμονωμένους δωρητές που έχουν συνεισφέρει περισσότερα από 100 εκατομμύρια δολάρια, με στόχο να επηρεάσουν τις ενδιάμεσες εκλογές. Οι τρεις από τους τέσσερις στηρίζουν κυρίως Ρεπουμπλικανούς υποψηφίους.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι ιδιώτες χρηματοδότες συνεισφέρουν σε επιτροπές πολιτικής δράσης μέσω εταιρειών που τους ανήκουν, αντί να εμφανίζονται με το δικό τους όνομα.

Για παράδειγμα, ο δισεκατομμυριούχος Τζορτζ Σόρος, ο οποίος χρηματοδοτεί τους Δημοκρατικούς, είναι ιδιοκτήτης των οργανισμών Geosor και Fund for Policy Reform. Οι δύο οργανισμοί συνεισέφεραν συνολικά 102 εκατομμύρια δολάρια κατά το πρώτο εξάμηνο της εκλογικής περιόδου.

(Ο ιδιοκτήτης της Washington Post, Τζεφ Μπέζος, ένας από τους πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο, έχει δωρίσει μόλις 15.000 δολάρια κατά την τρέχουσα εκλογική περίοδο. Το σύνολο του ποσού κατευθύνθηκε σε ομοσπονδιακές επιτροπές που συνδέονται με τις εταιρείες Amazon και Blue Origin.)

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Οι 10 κορυφαίοι οργανισμοί

Οι μεμονωμένοι δωρητές διοχέτευσαν τα περισσότερα χρήματα στην τρέχουσα εκλογική περίοδο, ωστόσο και διάφορες οργανώσεις συμμετείχαν με σημαντικές χρηματικές συνεισφορές.

Στη λίστα περιλαμβάνονται οργανώσεις που επικεντρώνονται στην προώθηση συγκεκριμένων σκοπών και όχι στην υποστήριξη κάποιου πολιτικού κόμματος. Ανάμεσά τους βρίσκονται οι εταιρείες κρυπτονομισμάτων Coinbase και Ripple, καθώς και η εταιρεία αθλητικού στοιχηματισμού DraftKings.

Στη λίστα περιλαμβάνονται επίσης μη κερδοσκοπικές οργανώσεις που διαχειρίζονται λεγόμενα «σκοτεινά χρήματα» (dark money). Πρόκειται για οργανώσεις οι οποίες μπορούν να διοχετεύουν τεράστια χρηματικά ποσά σε super PACs, χωρίς να αποκαλύπτουν την ταυτότητα των δωρητών τους.

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