Χρηματιστήριο: Επιστροφή στα κέρδη με εβδομαδιαία άνοδο 2,12%

Σε ανοδική τροχιά επανήλθε το Χρηματιστήριο Αθηνών, ανακτώντας το χαμένο έδαφος της προηγούμενης συνεδρίασης και διατηρώντας τον Γενικό Δείκτη πάνω από το όριο των 2.600 μονάδων. Οι αγοραστές ενίσχυσαν την παρουσία τους προς το τέλος των συναλλαγών, δίνοντας πρόσθετη ώθηση στην αγορά, η οποία κατάφερε να επιστρέψει σε θετικό έδαφος σε εβδομαδιαία βάση, έπειτα από δύο διαδοχικές εβδομάδες απωλειών.

Αναλυτικότερα, στη συνεδρίαση της Παρασκευής (16/10), ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.613,49 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 31,39 μονάδων ή 1,22%. Μάλιστα, ολοκλήρωσε έπιασε στιγμιαία τις 2.613,51 μονάδες.

Σε εβδομαδιαία βάση, το ΧΑ κατέγραψε κέρδη 2,12%, βάζοντας τέλος στο σερί των δύο συνεχόμενων πτωτικών πενθημέρων. Ωστόσο, η εικόνα του Οκτωβρίου παραμένει αρνητική, με τον Γενικό Δείκτη να υποχωρεί κατά 4,56% από την αρχή του μήνα. Από την άλλη πλευρά, από τις αρχές του 2026 η συνολική απόδοση της αγοράς διαμορφώνεται στο +23,24%.

Στο επίκεντρο του αγοραστικού ενδιαφέροντος βρέθηκαν οι τραπεζικές μετοχές, οι οποίες πρωταγωνίστησαν στην ανοδική αντίδραση. Η Πειραιώς ξεχώρισε με κέρδη 2,27%, ενώ η Eurobank ενισχύθηκε κατά 1,32%. Θετικό πρόσημο κατέγραψαν επίσης η Εθνική Τράπεζα, με άνοδο 0,97%, και η Alpha Bank, η οποία έκλεισε υψηλότερα κατά 0,95%.

Στα blue chips, ισχυρή ανοδική κίνηση σημείωσαν η HELLENiQ ENERGY και η Titan, με την πρώτη να κατακτά νέο ιστορικό υψηλό, ξεπερνώντας το επίπεδο των 19,5 ευρώ. Η θετική πορεία επιλεγμένων μετοχών της υψηλής κεφαλαιοποίησης συνέβαλε στην ενίσχυση του Γενικού Δείκτη, με την αγορά να ολοκληρώνει την εβδομάδα με θετικό πρόσημο.