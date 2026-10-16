Χρηματιστήριο: Επιστροφή στα κέρδη με εβδομαδιαία άνοδο 2,12%

Αναλυτικότερα, στη συνεδρίαση της Παρασκευής (16/10), ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.613,49 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 31,39 μονάδων ή 1,22%. Μάλιστα, ολοκλήρωσε έπιασε στιγμιαία τις 2.613,51 μονάδες.
Σε εβδομαδιαία βάση, το ΧΑ κατέγραψε κέρδη 2,12%, βάζοντας τέλος στο σερί των δύο συνεχόμενων πτωτικών πενθημέρων. Ωστόσο, η εικόνα του Οκτωβρίου παραμένει αρνητική, με τον Γενικό Δείκτη να υποχωρεί κατά 4,56% από την αρχή του μήνα. Από την άλλη πλευρά, από τις αρχές του 2026 η συνολική απόδοση της αγοράς διαμορφώνεται στο +23,24%.
Στο επίκεντρο του αγοραστικού ενδιαφέροντος βρέθηκαν οι τραπεζικές μετοχές, οι οποίες πρωταγωνίστησαν στην ανοδική αντίδραση. Η Πειραιώς ξεχώρισε με κέρδη 2,27%, ενώ η Eurobank ενισχύθηκε κατά 1,32%. Θετικό πρόσημο κατέγραψαν επίσης η Εθνική Τράπεζα, με άνοδο 0,97%, και η Alpha Bank, η οποία έκλεισε υψηλότερα κατά 0,95%.
Στα blue chips, ισχυρή ανοδική κίνηση σημείωσαν η HELLENiQ ENERGY και η Titan, με την πρώτη να κατακτά νέο ιστορικό υψηλό, ξεπερνώντας το επίπεδο των 19,5 ευρώ. Η θετική πορεία επιλεγμένων μετοχών της υψηλής κεφαλαιοποίησης συνέβαλε στην ενίσχυση του Γενικού Δείκτη, με την αγορά να ολοκληρώνει την εβδομάδα με θετικό πρόσημο.