ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Χρηματιστήριο: Επιστροφή στα κέρδη με εβδομαδιαία άνοδο 2,12%
Σχόλια Αγοράς
17:34 - 16 Οκτ 2026

Χρηματιστήριο: Επιστροφή στα κέρδη με εβδομαδιαία άνοδο 2,12%

Reporter.gr Newsroom

Δες περισσότερα άρθρα του Reporter.gr όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google

Σε ανοδική τροχιά επανήλθε το Χρηματιστήριο Αθηνών, ανακτώντας το χαμένο έδαφος της προηγούμενης συνεδρίασης και διατηρώντας τον Γενικό Δείκτη πάνω από το όριο των 2.600 μονάδων. Οι αγοραστές ενίσχυσαν την παρουσία τους προς το τέλος των συναλλαγών, δίνοντας πρόσθετη ώθηση στην αγορά, η οποία κατάφερε να επιστρέψει σε θετικό έδαφος σε εβδομαδιαία βάση, έπειτα από δύο διαδοχικές εβδομάδες απωλειών.

Αναλυτικότερα, στη συνεδρίαση της Παρασκευής (16/10), ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.613,49 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 31,39 μονάδων ή 1,22%. Μάλιστα, ολοκλήρωσε έπιασε στιγμιαία τις 2.613,51 μονάδες.

Σε εβδομαδιαία βάση, το ΧΑ κατέγραψε κέρδη 2,12%, βάζοντας τέλος στο σερί των δύο συνεχόμενων πτωτικών πενθημέρων. Ωστόσο, η εικόνα του Οκτωβρίου παραμένει αρνητική, με τον Γενικό Δείκτη να υποχωρεί κατά 4,56% από την αρχή του μήνα. Από την άλλη πλευρά, από τις αρχές του 2026 η συνολική απόδοση της αγοράς διαμορφώνεται στο +23,24%.

Στο επίκεντρο του αγοραστικού ενδιαφέροντος βρέθηκαν οι τραπεζικές μετοχές, οι οποίες πρωταγωνίστησαν στην ανοδική αντίδραση. Η Πειραιώς ξεχώρισε με κέρδη 2,27%, ενώ η Eurobank ενισχύθηκε κατά 1,32%. Θετικό πρόσημο κατέγραψαν επίσης η Εθνική Τράπεζα, με άνοδο 0,97%, και η Alpha Bank, η οποία έκλεισε υψηλότερα κατά 0,95%.

Στα blue chips, ισχυρή ανοδική κίνηση σημείωσαν η HELLENiQ ENERGY και η Titan, με την πρώτη να κατακτά νέο ιστορικό υψηλό, ξεπερνώντας το επίπεδο των 19,5 ευρώ. Η θετική πορεία επιλεγμένων μετοχών της υψηλής κεφαλαιοποίησης συνέβαλε στην ενίσχυση του Γενικού Δείκτη, με την αγορά να ολοκληρώνει την εβδομάδα με θετικό πρόσημο.

Τελευταία τροποποίηση στις 16/10/2026 - 17:44
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΑΣΟΚ: Μέρος της στρατηγικής του rebranding Τσίπρα η συλλογική αμνησία
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ: Μέρος της στρατηγικής του rebranding Τσίπρα η συλλογική αμνησία

Wall Street: Βουτιά στις μετοχές τεχνολογίας και AI «βυθίζει» τον Nasdaq
Χρηματιστήρια

Wall Street: Βουτιά στις μετοχές τεχνολογίας και AI «βυθίζει» τον Nasdaq

Τραμπ: Δεν θα χρησιμοποιήσω πυρηνικά κατά του Ιράν
Ειδήσεις

Τραμπ: Δεν θα χρησιμοποιήσω πυρηνικά κατά του Ιράν

Ζελένσκι από Βρυξέλλες: Ζητά στήριξη επιπλέον 70 δισ. ευρώ για το 2027
Ειδήσεις

Ζελένσκι από Βρυξέλλες: Ζητά στήριξη επιπλέον 70 δισ. ευρώ για το 2027

Τσίπρας: Δεν περπατά το αφήγημα της τρίτης τετραετίας – Το μήνυμα προς ΠΑΣΟΚ
Πολιτική

Τσίπρας: Δεν περπατά το αφήγημα της τρίτης τετραετίας – Το μήνυμα προς ΠΑΣΟΚ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Χρηματιστήριο: Στο επίκεντρο οι τράπεζες μετά την υποχώρηση – Τα τεχνικά επίπεδα για τις μετοχές
Σχόλια Αγοράς

Χρηματιστήριο: Στο επίκεντρο οι τράπεζες μετά την υποχώρηση – Τα τεχνικά επίπεδα για τις μετοχές

Capital Maritime Finance: Ανοίγει νέο κεφάλαιο για την ναυτιλία στην Αθήνα, με ζήτηση ρεκόρ €1,1 δισ.
Αναλύσεις

Capital Maritime Finance: Ανοίγει νέο κεφάλαιο για την ναυτιλία στην Αθήνα, με ζήτηση ρεκόρ €1,1 δισ.

Grant Thornton: Δανεισμός $1,25 δισ. για την εξαγορά της CBIZ
Επιχειρήσεις

Grant Thornton: Δανεισμός $1,25 δισ. για την εξαγορά της CBIZ

Χρηματιστήριο: Στοίχημα οι 2.600 μονάδες – Οι τράπεζες, τα blue chips και οι δύο καταλύτες
Σχόλια Αγοράς

Χρηματιστήριο: Στοίχημα οι 2.600 μονάδες – Οι τράπεζες, τα blue chips και οι δύο καταλύτες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
16/10/2026 - 18:19

ΗΠΑ: Εκτοξεύτηκαν 8,1% οι τιμές εισαγωγών – Συναγερμός για πληθωρισμό και επιτόκια Fed

Ειδήσεις
16/10/2026 - 18:14

Οι τρεις κίνδυνοι που μπορεί να πυροδοτήσουν την επόμενη χρηματοπιστωτική κρίση

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
16/10/2026 - 18:11

Coca-Cola Τρία Έψιλον: Αναδείχτηκε «Environmental Team of the Year» για τη στρατηγική της στη βιώσιμη ανάπτυξη

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
16/10/2026 - 17:50

Ξεκίνησε ο «Διάλογος με την παραγωγή»: Πρώτη συνάντηση του Μαργαρίτη Σχοινά με την ΕΘΕΑΣ

Ναυτιλία
16/10/2026 - 17:35

Κικίλιας: Ελλάδα και Ιαπωνία μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά τις εξελίξεις στην παγκόσμια ναυτιλία

Σχόλια Αγοράς
16/10/2026 - 17:34

Χρηματιστήριο: Επιστροφή στα κέρδη με εβδομαδιαία άνοδο 2,12%

Πολιτική
16/10/2026 - 17:25

Τσίπρας: Δεν περπατά το αφήγημα της τρίτης τετραετίας – Το μήνυμα προς ΠΑΣΟΚ

Πολιτική
16/10/2026 - 17:09

ΠΑΣΟΚ: Μέρος της στρατηγικής του rebranding Τσίπρα η συλλογική αμνησία

ΕΜΠΟΡΙΟ
16/10/2026 - 17:05

Jumbo: Άνω του 5% το μερίδιο της FMR

Χρηματιστήρια
16/10/2026 - 17:03

Wall Street: Βουτιά στις μετοχές τεχνολογίας και AI «βυθίζει» τον Nasdaq

Ειδήσεις
16/10/2026 - 17:02

Τραμπ: Δεν θα χρησιμοποιήσω πυρηνικά κατά του Ιράν

Ειδήσεις
16/10/2026 - 16:44

Η κρίση με το Starlink στην Ουκρανία στρέφει τα βλέμματα στους ευρωπαϊκούς δορυφόρους

Ειδήσεις
16/10/2026 - 16:44

Ζελένσκι από Βρυξέλλες: Ζητά στήριξη επιπλέον 70 δισ. ευρώ για το 2027

Ειδήσεις
16/10/2026 - 16:43

«The Final Countdown»: Το Συνέδριο του Ευρωπαϊκού Δημοκρατικού Κόμματος στην Αθήνα στις 23 και 24 Οκτωβρίου 

Επιχειρήσεις
16/10/2026 - 16:33

Συνάντηση Καφούνη - Μιχαηλίδου: Στόχος η πρώτη αυξημένη καταβολή voucher πριν από τα Χριστούγεννα

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
16/10/2026 - 16:25

Καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων στο «Βενιζέλος» λόγω τεχνικής βλάβης στην Ιταλία

Ειδήσεις
16/10/2026 - 16:24

Τα πιο δυνατά καρέ του showrun με τη McLaren MCL60 και τη McLaren MP4/6 του Ayrton Senna

Ειδήσεις
16/10/2026 - 16:22

Υεμένη: Αιματηρό χτύπημα των Χούθι στο προεδρικό μέγαρο – 5 νεκροί, σώος ο πρωθυπουργός

Ειδήσεις
16/10/2026 - 16:19

Η Ευρώπη αποδέχεται το bromance Τραμπ-Πούτιν και ετοιμάζεται για τις συνέπειες

Ειδήσεις
16/10/2026 - 16:10

Αντικυβερνητικές διαδηλώσεις στην Αλβανία: Ο Ράμα καταγγέλλει «ξένα χέρια» και ζητά ηρεμία

Ειδήσεις
16/10/2026 - 15:50

Ουκρανία: Τουλάχιστον τρεις νεκροί από ρωσικά drones - Χιλιάδες σπίτια χωρίς ρεύμα

Οικονομία
16/10/2026 - 15:50

Eurostat: Η ενέργεια εκτοξεύει στο 5,1% τον πληθωρισμό στην Ελλάδα – Στο 3,8% στην Ευρωζώνη

Ανεμοδείκτης
16/10/2026 - 15:50

Καραμανλής, ο ουδέτερος

Ειδήσεις
16/10/2026 - 15:33

Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών: Τα παιδιά δεν τα σεβάστηκαν ούτε ζωντανά ούτε νεκρά

Επιχειρήσεις
16/10/2026 - 15:25

Νέος CEO της Intracom ο Λυκούργος Αντωνόπουλος – Η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου

Επιχειρήσεις
16/10/2026 - 15:18

Μπρατάκος: Δεν μπορεί να υπάρχει ενιαία αγορά με άνισους όρους ανταγωνισμού

Επιχειρήσεις
16/10/2026 - 15:10

Στρατηγική συνεργασία του νέου Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης με τον ΟΦΥΠΕΚΑ

Ειδήσεις
16/10/2026 - 15:04

Γαλλία και Γερμανία κατέληξαν σε συμφωνία για το μέλλον της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας - Τι προβλέπει

Πολιτική
16/10/2026 - 15:04

Δεσμεύτηκε η περιουσία του Φίλιππου Καμπούρη – Στο επίκεντρο της έρευνας και περιουσιακά στοιχεία του ΛΑΟΣ

Ανεμοδείκτης
16/10/2026 - 14:53

Ολοι σπεκουλάρουν με τον Ανδρουλάκη

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ