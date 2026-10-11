Εγκλωβισμένοι και πεινασμένοι Ουκρανοί αναζητούν διέξοδο από την πρώτη γραμμή του μετώπου

Είχαν περάσει σχεδόν δύο μήνες χωρίς να φτάσει καμία αποστολή τροφίμων στην υπό ρωσική κατοχή πόλη Ολέσκι, όταν η Μαρία Ζαχάβκο αποφάσισε ότι εκείνη και ο σύζυγός της έπρεπε να φύγουν.

Πριν ξεκινήσουν, άφησαν τα τρόφιμα που είχαν καταφέρει να συγκεντρώσουν στους ηλικιωμένους γονείς της Ζαχάβκο, οι οποίοι ήταν πολύ αδύναμοι για να πραγματοποιήσουν τη διαδρομή των περίπου 19 χιλιομέτρων μέσα από δρόμους γεμάτους νάρκες και πτώματα, μέχρι την επόμενη πόλη. Έπρεπε να περιμένουν μια επιχείρηση εκκένωσης — αν ερχόταν ποτέ.

«Τα λέμε σύντομα», θυμάται ότι τους είπε, γεμάτη ελπίδα.

Στη συνέχεια, στις 17 Αυγούστου, εκείνη και ο σύζυγός της ξεκίνησαν το πρώτο σκέλος αυτού που θα εξελισσόταν σε ένα πολύ μεγαλύτερο ταξίδι προς την ασφάλεια, γνωρίζοντας ότι δεν κατάφερναν όλοι να φτάσουν σώοι στον προορισμό τους.

Η Ολέσκι, που κάποτε ήταν μια πόλη 24.000 κατοίκων στη νότια όχθη του ποταμού Δνείπερου, βρίσκεται σήμερα στο επίκεντρο μιας ανθρωπιστικής κρίσης.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, τα αποθέματα τροφίμων μειώνονταν, καθώς οι νάρκες και τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) καθιστούσαν τους δρόμους ολοένα και πιο απροσπέλαστους, αποκόπτοντας την Ολέσκι από τον έξω κόσμο. Οι τελευταίοι εθελοντές που μετέφεραν τρόφιμα έφτασαν τον Μάιο. Έκτοτε, σύμφωνα με τους κατοίκους, αρκετά οχήματα ανατινάχθηκαν από νάρκες στον δρόμο προς την Ολέσκι και οι εθελοντές σταμάτησαν να έρχονται.

Περίπου 2.000 άμαχοι είναι πλέον ουσιαστικά εγκλωβισμένοι στην Ολέσκι, σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους, οι οποίοι διατηρούν τηλεφωνική επικοινωνία με τους κατοίκους. Η πόλη βρίσκεται υπό ρωσικό έλεγχο από τις πρώτες ημέρες της πλήρους κλίμακας εισβολής, το 2022.

Οι εναπομείναντες κάτοικοι επιβιώνουν με λαχανικά που καλλιεργούν στους κήπους τους, σούπες από βρασμένα αγριόχορτα και κονσέρβες που βρίσκουν ψάχνοντας σε βομβαρδισμένα και εγκαταλελειμμένα σπίτια σε όλη την πόλη. Ορισμένοι επιχειρούν κατά διαστήματα το τρομακτικό ταξίδι των περίπου 40 χιλιομέτρων μετ’ επιστροφής, βαθύτερα στο ρωσικό έδαφος, μέχρι το Ραντένσκ, την πλησιέστερη πόλη όπου μπορούν να αγοράσουν προμήθειες. Ο δρόμος είναι απροσπέλαστος για αυτοκίνητα, αλλά εξακολουθεί να μπορεί να διασχιστεί —με μεγάλο κίνδυνο— με τα πόδια ή με ποδήλατο.

Ουκρανικά στρατεύματα έχουν κατά διαστήματα μεταφέρει τρόφιμα και άλλα είδη πρώτης ανάγκης με drones από την απέναντι όχθη του ποταμού. Ωστόσο, Ουκρανοί αξιωματούχοι αναφέρουν ότι οι ρωσικές δυνάμεις μερικές φορές αναχαιτίζουν τα πακέτα ή τιμωρούν όσους συλλαμβάνονται να τα παραλαμβάνουν. Ρώσοι στρατιώτες μπαίνουν επίσης στα διαμερίσματα των ντόπιων και καταναλώνουν ό,τι βρίσκουν, σύμφωνα με κατοίκους που κατάφεραν να φύγουν νωρίτερα φέτος.

«Οι Ρώσοι ουσιαστικά χρησιμοποιούν αυτούς τους αμάχους ως ανθρώπινη ασπίδα», δήλωσε ο Ολεξάντρ Τολοκόνικοφ, αναπληρωτής επικεφαλής της Περιφερειακής Στρατιωτικής Διοίκησης της Χερσώνας στην Ουκρανία. «Παραμένοντας πίσω από τους αμάχους, μπορούν ευκολότερα να βομβαρδίζουν τη δική μας πλευρά του ποταμού. Δεν τους δίνουν καν τρόφιμα — εμείς στέλνουμε τρόφιμα οι ίδιοι, διακινδυνεύοντας να χάσουμε τα drones μας». Κάθε drone που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά τροφίμων, ανέφερε, κοστίζει περίπου 22.000 δολάρια.

Σε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς τη Wall Street Journal, το Κρεμλίνο υποστήριξε ότι στην Ολέσκι βρίσκονται μόνο 200 άμαχοι και ότι η Ουκρανία τους εμποδίζει να φύγουν, ενώ παράλληλα μπλοκάρει την παράδοση τροφίμων και νερού.

«Το χωριό βρίσκεται υπό αποκλεισμό από τις ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις», ανέφερε το μήνυμα. «Ο ρωσικός στρατός συνεχίζει να παραδίδει προμήθειες εκεί χρησιμοποιώντας βαριά drones».

Η ζωή στην Ολέσκι, η οποία βρίσκεται ακριβώς απέναντι από τη Χερσώνα, στην άλλη όχθη του Δνείπερου, ήταν δύσκολη σε μεγάλο μέρος της περιόδου της κατοχής.

Το 2023, οι Ρώσοι ανατίναξαν ένα κοντινό φράγμα, με αποτέλεσμα να πλημμυρίσει μεγάλο μέρος της πόλης και να παρασυρθούν νάρκες και άλλα πυρομαχικά προς κατοικημένες περιοχές.

Ρωσικά στρατεύματα εισήλθαν στην πόλη και οι ουκρανικές δυνάμεις την βομβάρδισαν. Το ηλεκτρικό ρεύμα, η ύδρευση και το φυσικό αέριο διακόπηκαν. Οι περισσότεροι κάτοικοι έφυγαν. Όσοι παρέμειναν, οι περισσότεροι ηλικιωμένοι, συνήθισαν να μαγειρεύουν σε υπαίθριες φωτιές στις αυλές τους και να ακούν τον χαρακτηριστικό βόμβο των drones που πετούσαν από πάνω τους.

Τον περασμένο χειμώνα, τα τρόφιμα άρχισαν να εξαντλούνται, καθώς όλο και λιγότεροι εθελοντές τολμούσαν να διασχίσουν τον επικίνδυνο δρόμο για να παραδώσουν προμήθειες. Στη μικρή αγορά κοντά στο νοσοκομείο, οι τιμές εκτοξεύτηκαν: μια δωδεκάδα αυγών κόστιζε 17 δολάρια, σύμφωνα με κατοίκους. Όταν οι εθελοντές σταμάτησαν εντελώς να έρχονται, η αναζήτηση τροφής έγινε απελπισμένη.

Η 50χρονη Ολένα Σολοβιόβα δήλωσε ότι ο πατέρας της, ο οποίος ζει στην Ολέσκι, μετακόμισε τον περασμένο χειμώνα στο σπίτι ενός γείτονα. Το δικό του σπίτι δεν διέθετε ξυλόσομπα, οπότε δεν είχε τρόπο να το ζεστάνει μετά τη διακοπή του φυσικού αερίου.

Καθώς τα τρόφιμα λιγόστευαν το καλοκαίρι, ο πατέρας της αποφάσισε να πάει με ποδήλατο στο Ραντένσκ. Επισκεύασε το ποδήλατό του και ξεκίνησε μαζί με μια ομάδα ανθρώπων που γνώριζαν τη διαδρομή. Η επιστροφή διήρκεσε έξι ώρες, καθώς περπατούσε μεταφέροντας περίπου 32 κιλά τροφίμων — αν και δεν υπήρχε κρέας για αγορά.

«Μου είπε ότι drones πετούσαν από πάνω του όλη την ώρα», δήλωσε η Σολοβιόβα.

Έκτοτε, όπως ανέφερε, ο δρόμος έχει γεμίσει ακόμη περισσότερο με νάρκες, ενώ αρκετοί κάτοικοι που επιχείρησαν να κάνουν τη διαδρομή στα τέλη Σεπτεμβρίου σκοτώθηκαν. Δεν είναι σαφές εάν τις νάρκες τοποθετούν οι ουκρανικές ή οι ρωσικές δυνάμεις.

Από την περασμένη εβδομάδα, οι ουκρανικές δυνάμεις έχουν παραδώσει περίπου 10 τόνους τροφίμων και άλλων προμηθειών με drones.

Η Τετιάνα Χασανένκο, επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της πόλης Ολέσκι, η οποία βρίσκεται σε ουκρανοκρατούμενη περιοχή, δήλωσε ότι οι αποστολές δεν ανακοινώθηκαν εκ των προτέρων, αν και οι αξιωματούχοι ενημέρωσαν ιδιωτικά ορισμένους κατοίκους ότι τα φορτία έρχονταν. Στο παρελθόν, οι ρωσικές δυνάμεις είχαν προσπαθήσει να αναχαιτίσουν τα drones.

«Οι κατακτητές καταρρίπτουν τα drones και παίρνουν τα πακέτα με τα τρόφιμα για τον εαυτό τους», δήλωσε, προσθέτοντας ότι τιμωρούσαν επίσης όσους συνέλεγαν τα τρόφιμα. «Θεωρούν ότι πρόκειται για συνεργασία με τις Ένοπλες Δυνάμεις της Ουκρανίας».

Το νοσοκομείο της Ολέσκι εξακολουθεί να λειτουργεί, αλλά αντιμετωπίζει ελλείψεις σε φάρμακα και άλλα απαραίτητα εφόδια.

Η Σολοβιόβα ανέφερε ότι μια πρώην δασκάλα της, η οποία εξακολουθεί να βρίσκεται στην Ολέσκι, τραυματίστηκε από θραύσματα οβίδας τον Σεπτέμβριο. Τη μετέφεραν γρήγορα στο νοσοκομείο, αλλά οι γιατροί δεν διέθεταν τα απαραίτητα υλικά για να σταματήσουν την αιμορραγία και τελικά αναγκάστηκαν να ακρωτηριάσουν το πόδι της.

«Το υπόγειο είναι γεμάτο πτώματα», δήλωσε η Σολοβιόβα, αναφερόμενη στο νοσοκομείο.

Η Ζαχάβκο και ο σύζυγός της δίσταζαν να εγκαταλείψουν την Ολέσκι, κυρίως επειδή δεν ήθελαν να αφήσουν πίσω τους γονείς της. Ωστόσο, στα μέσα του καλοκαιριού, οι γονείς της επέμεναν πλέον ότι είχε έρθει η ώρα να φύγουν.

Τον Ιούλιο, ο σύζυγός της έκανε για πρώτη φορά τη διαδρομή προς το Ραντένσκ για να προμηθευτεί τρόφιμα, μαζί με μερικούς ακόμη άνδρες της περιοχής.

«Νόμιζα ότι θα έχανα το μυαλό μου περιμένοντας να επιστρέψει — ανησυχούσα πάρα πολύ», είπε.

«Ήταν μια απίστευτα δύσκολη απόφαση», ανέφερε. «Αλλά εκείνοι συνέχιζαν να λένε: “Θα περιμένουμε να γίνει εκκένωση. Εσείς πρέπει να αρχίσετε να χτίζετε μια νέα ζωή”».

Ο σύζυγός της έκανε ακόμη ένα ταξίδι στο Ραντένσκ, στις αρχές Αυγούστου, για να εφοδιάσει τους γονείς της με προμήθειες προτού φύγουν. Οι νάρκες είχαν πλέον πυκνώσει: εντόπισε μια νάρκη κατά προσωπικού σε ένα μονοπάτι που μόλις δύο εβδομάδες νωρίτερα ήταν καθαρό.

Αναχώρησαν στις 7 το πρωί της 17ης Αυγούστου, μεταφέροντας μόνο δύο ελαφριά σακίδια πλάτης με τους υπολογιστές τους, κοσμήματα, μερικά ρούχα και λίγα τρόφιμα.

Ο δρόμος είχε καταστραφεί ολοσχερώς, είπε η Ζαχάβκο, με κρατήρες από εκρήξεις κάθε λίγα μέτρα και κολόνες κοινής ωφέλειας πεσμένες πάνω στο οδόστρωμα. Πέρασαν δίπλα από καμένα αυτοκίνητα και προχωρούσαν προσεκτικά γύρω από πεσμένα drones, στα οποία εξακολουθούσαν να είναι προσαρτημένα πυρομαχικά που δεν είχαν εκραγεί.

Δίπλα σε ένα από τα οχήματα, είδε ένα πτώμα. Λίγο αργότερα, είδε άλλο ένα.

Τελικά, εγκατέλειψαν τον δρόμο και ακολούθησαν ένα μονοπάτι μέσα στο δάσος. Πέρασε κάτω από ένα drone που είχε μπλεχτεί στα κλαδιά ενός δέντρου. Άλλα drones περνούσαν με ταχύτητα από πάνω τους, πετώντας προς κάθε κατεύθυνση. Η Ζαχάβκο άκουσε μια έκρηξη σε κοντινή απόσταση, χωρίς να μπορεί να καταλάβει πόσο μακριά βρισκόταν.

«Κοιτούσαμε συνεχώς γύρω μας, προσέχοντας πού πατούσαμε», είπε. «Δεν μπορούσαμε να σταματήσουμε για να ξεκουραστούμε. Έπρεπε να συνεχίσουμε να κινούμαστε».

Επτά ώρες αργότερα, έφτασαν στο Ραντένσκ. Τις επόμενες εβδομάδες κατάφεραν να φύγουν από τις κατεχόμενες περιοχές και να εγκαταλείψουν τη Ρωσία.

Ανήκουν στους πιο πρόσφατους κατοίκους που κατάφεραν να διαφύγουν με ασφάλεια από την Ολέσκι, αν και άλλοι εξακολουθούν να επιχειρούν το ίδιο επικίνδυνο ταξίδι.