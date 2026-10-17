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Πάπας Λέων: Έλαβε εξιτήριο από το νοσοκομείο μετά την επέμβαση στην οποία υπεβλήθη
Ειδήσεις
18:30 - 17 Οκτ 2026

Πάπας Λέων: Έλαβε εξιτήριο από το νοσοκομείο μετά την επέμβαση στην οποία υπεβλήθη

Reporter.gr Newsroom

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Ο πάπας Λέων ΙΔ΄ πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο το Σάββατο (17/10), τέσσερις ημέρες μετά την επέμβαση για καρκίνο του πνεύμονα, επιστρέφοντας γρήγορα στα καθήκοντά του, έπειτα από την πρώτη σοβαρή ανησυχία για την υγεία του από την έναρξη της παπικής του θητείας.

Όπως μεταδίδει το CNN, ο Πάπας Λέων βγήκε από το νοσοκομείο χωρίς βοήθεια, χαιρετώντας όσους είχαν συγκεντρωθεί για να τον δουν.

Υπενθυμίζεται ότι ο 71χρονος πάπας, ο πρώτος Αμερικανός που αναλαμβάνει το συγκεκριμένο αξίωμα, εισήχθη την Τρίτη στο νοσοκομείο Τζεμέλι. Οι γιατροί αφαίρεσαν έναν όζο, ο οποίος διαπιστώθηκε ότι ήταν πνευμονικό αδενοκαρκίνωμα, ο συνηθέστερος τύπος καρκίνου του πνεύμονα.

Οι θεράποντες ιατροί του ανέφεραν, πριν από το εξιτήριό του, ότι ο πάπας ήταν σε θέση να επιστρέψει στο Βατικανό, καθώς οι εξετάσεις αίματος και η ακτινογραφία έδειξαν ότι μπορούσε να αποχωρήσει από το νοσοκομείο.

Την Κυριακή μάλιστα (18/10) αναμένεται να απευθύνει την καθιερωμένη ευλογία του από παράθυρο με θέα στην πλατεία του Αγίου Πέτρου, μία εβδομάδα μετά την ανακοίνωσή του ότι θα υποβαλλόταν σε χειρουργική επέμβαση.

Η είδηση για την ασθένεια του πάπα προκάλεσε έκπληξη και ανησυχία στο εσωτερικό του Βατικανού, ενώ παράλληλα έθεσε ερωτήματα σχετικά με τις πιθανές επιπτώσεις της στην παπική του θητεία.

Ο πάπας Λέων εξελέγη τον περασμένο Μάιο, σε σχετικά νεαρή ηλικία, στα 69 του χρόνια, και βρίσκεται σε καλή φυσική κατάσταση. Όταν ζούσε στη Ρώμη ως καρδινάλιος, είχε προσωπικό γυμναστή και είναι γνωστό ότι απολαμβάνει αθλήματα όπως το τένις και η κολύμβηση.

Στο πρόγραμμά του περιλαμβάνεται ένα ιδιαίτερα πυκνό ταξίδι στη Λατινική Αμερική, από τις 6 έως τις 17 Νοεμβρίου, με σταθμούς την Ουρουγουάη, την Αργεντινή και το Περού. Στην τελευταία χώρα αναμένεται να πραγματοποιήσει μια επίσκεψη με ιδιαίτερο προσωπικό χαρακτήρα, καθώς εκεί υπηρέτησε επί σειρά ετών ως ιεραπόστολος και επίσκοπος. Ωστόσο, το Βατικανό αντιμετωπίζει με επιφυλακτικότητα το ενδεχόμενο να πραγματοποιηθεί κανονικά το ταξίδι.

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