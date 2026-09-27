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Πάπας Λέων για ευθανασία: Αδύνατο να θεωρείται φυσιολογική η πρόκληση θανάτου
Ειδήσεις
21:40 - 27 Σεπ 2026

Πάπας Λέων για ευθανασία: Αδύνατο να θεωρείται φυσιολογική η πρόκληση θανάτου

Reporter.gr Newsroom
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Σαφές μήνυμα κατά της ευθανασίας έστειλε την Κυριακή 27/9 ο Πάπας Λέων XIV, κατά την επίσκεψή του στη Γαλλία, όπου το κοινοβούλιο έχει ψηφίσει νομοθεσία που επιτρέπει την πρακτική υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Μιλώντας σε ασθενείς και ανθρώπους με αναπηρία στο προσκύνημα της Παναγίας της Λούρδης, ο Πάπας υπογράμμισε ότι η ανθρώπινη αξιοπρέπεια δεν μπορεί να εξαρτάται από τη νομοθεσία.

«Κανένας ανθρώπινος νόμος δεν πρέπει ποτέ να σας κάνει να χάσετε τη βεβαιότητα για την αξιοπρέπειά σας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Πάπας Λέων XIV τάχθηκε παράλληλα κατά της αφαίρεσης της ζωής στο όνομα της συμπόνιας, σημειώνοντας ότι «είναι αδύνατο να θεωρήσουμε την πρόκληση θανάτου ως κάτι φυσιολογικό». Πρόσθεσε, επίσης, ότι «αυτό που είναι νόμιμο δεν είναι απαραίτητα ηθικό».

Η νομοθεσία στη Γαλλία

Οι δηλώσεις του Πάπα έρχονται λίγους μήνες μετά την ψήφιση από το γαλλικό κοινοβούλιο, τον Ιούνιο, νόμου που προβλέπει τη δυνατότητα ευθανασίας για ορισμένους ενήλικες ασθενείς που πάσχουν από ανίατη νόσο, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Η νομοθετική αλλαγή έχει προκαλέσει αντιδράσεις από την Καθολική Εκκλησία στη Γαλλία. Εκπρόσωποί της έχουν εκφράσει την αντίθεσή τους στην υιοθέτηση του μέτρου, χαρακτηρίζοντάς το σοβαρή «ανθρωπολογική ρήξη».

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